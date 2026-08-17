صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اردوغان: اسرائیل آغازگر جنگ در منطقه است

رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با شبکه الجزیره درباره جنگ در منطقه، ایران، لبنان، غزه و دیگر تحولات مهم منطقه صحبت کرد و مواضع آنکارا را بیان کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۹
| |
1718 بازدید
|
۲
دفاع اردوغان از ایران

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه با شبکه الجزیره، با اشاره به توافق دفاعی «مکه» میان ترکیه، عربستان و پاکستان گفت این توافق محدود به سه کشور نیست و مصر و سایر کشورها نیز در صورت تمایل می‌توانند به آن بپیوندند. 

اسرائیل آغازگر جنگ در منطقه است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او همچنین اسرائیل را عامل اصلی آغاز جنگ کنونی در منطقه دانست و بر تداوم حمایت ترکیه از سوریه تأکید کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه درباره جنگ ایران نیز گفت آنکارا «به‌طور مطلق» با جنگ در منطقه مخالف است و از صلح حمایت می‌کند. او در عین حال تاکید کرد که اسرائیل عامل اصلی و بازیگر اصلی جنگ بوده و تل‌آویو همواره گزینه جنگ را تشویق کرده است؛ موضوعی که به گفته اردوغان، هزینه‌های سنگینی را به کشورهای منطقه تحمیل کرده است.

او در پاسخ به سوالی درباره تنگه هرمز گفت، امید ما این است که امکان تردد در تنگه هرمز به‌صورت رایگان و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای فراهم شود. این اقدام، درست‌تر و مناسب‌تر خواهد بود و عبور آزاد، تأثیری بسیار مثبت و سودمند بر کشتیرانی و تجارت جهانی خواهد داشت.

پاسخ اردوغان به سوالی درباره جنگ با اسرائیل

او در پاسخ به سوالی درباره جنگ با اسرائیل نیز گفت، ما درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم؛ ما درباره صلح صحبت می‌کنیم. اما اگر کسی بخواهد به ترکیه حمله کند و به جای صلح، جنگ را انتخاب کند، ترکیه در جنگیدن تردید نخواهد کرد و از آن فرار نخواهد کرد.

اتحادیه اروپا دیگر اولویت ترکیه نیست

اردوغان در بخش دیگری از اظهارات خود درباره اتحادیه اروپا گفت ترکیه طی ۵۳ سال گذشته از سوی اروپا پذیرفته نشده و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک نیز عضویت این کشور در اتحادیه اروپا محقق شود. او تأکید کرد که اتحادیه اروپا دیگر اولویت ترکیه نیست و هشدار داد در صورت ادامه این روند، این اروپا خواهد بود که متضرر خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین درباره مسئله کردها گفت آنکارا در تلاش است روابط خود را با شهروندان کرد، چه در ترکیه و چه در منطقه، حفظ کند. او ابراز امیدواری کرد کردهای سوریه به حقوق خود دست یابند و تأکید کرد ترکیه خواهان حفظ وحدت و همبستگی با کردها در عراق، ایران و سوریه است.

اردوغان درباره سوریه نیز گفت ترکیه از طریق کانال‌ها و سازوکارهای مختلف، روابط و ارتباطات خوبی با دمشق دارد و به همکاری و حمایت خود از این کشور ادامه خواهد داد. او سوریه را «کشور برادر» توصیف کرد و گفت ترکیه آن را تنها نخواهد گذاشت و مردم سوریه در این دوره خواهند دید که کشورهای برادر تا چه اندازه به حمایت از آنها متعهد هستند.

غزه را تنها نمی‌گذاریم

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه این مصاحبه درباره تحولات غزه گفت، ما نمی‌توانیم غزه را تنها بگذاریم. هر وظیفه‌ای که در قبال غزه بر عهده ما بوده، تا امروز انجام داده‌ایم و در ادامه نیز انجام خواهیم داد.
وی افزود، حماس تمام همبستگی صادقانه‌ای را که از دستش برمی‌آید نشان می‌دهد، اما از سوی اسرائیل چنین رویکرد مثبتی وجود ندارد. آنها همچنان با رویکردی تهاجمی به حملات خود علیه لبنان و غزه ادامه می‌دهند. من می‌بینم که ترامپ از این تحولات ناراحت است. ما در این زمینه هشدارهای مختلفی می‌دهیم و به این کار ادامه خواهیم داد.

باید لبنان را از حملات اسرائیل نجات دهیم

اردوغان در ارتباط با تحولات لبنان نیز گفت، در شرایط کنونی، اسرائیل طبیعتاً طرف متجاوز است. لبنان در حال حاضر به‌طور مداوم هدف حملات اسرائیل قرار دارد و ما باید هرچه سریع‌تر لبنان را از این حملات نجات دهیم.
وی تاکید کرد، ما درباره این موضوع با آمریکا گفت‌وگو کرده‌ایم و به رایزنی‌های خود با آنها ادامه خواهیم داد. همچنین در جریان سفر آقای ترامپ به ترکیه، درباره این مسائل با او گفت‌وگو کردیم و طبیعتاً در دوره پیش رو نیز رایزنی‌های خود با او را ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور ترکیه درباره پایگاه‌های نظامی ترکیه یا حضور نظامی ترکیه در سوریه نیز گفت،ما برای انجام هر کاری که در راستای ثبات منطقه بر عهده ترکیه باشد، از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم و به این روند ادامه خواهیم داد. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اردوغان ایران ترکیه تنگه هرمز غزه
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای جنجالی ترامپ درباره ارتباط با مقامات سپاه
اردوغان: بازگشایی تنگه هرمز اولویت ترکیه است
اردوغان: مخالف گسترش جنگ در منطقه هستیم
اردوغان: اسرائیل قصد گسترش جنگ را در منطقه دارد
سخنرانی اردوغان شهر را بهم ریخت
گفت‌وگوی تلفنی اردوغان و ترامپ درباره آتش‌بس دو هفته‌ای
اردوغان: علت قطع صادرات گاز ایران به ترکیه، بدهی نبود
اعتراض شدید اردوغان به غربی‌ها درباره فلسطین
اردوغان: به غزه پشت نخواهیم کرد
قاتل سفیر روسیه، 8 بار محافظ «اردوغان» بود
تأکید اردوغان بر کمک در پایان دادن به ظلم در غزه
مخالفت بانک مرکزی ترکیه با درخواست اردوغان
انتقاد تند اردوغان از جنایات صهیونیست‌ها در غزه
در نشست محرمانه ولایتی با اردوغان چه گذشت؟
اردوغان بار دیگر غرب را متهم کرد
اردوغان اسرائیل را تهدید به حمله نظامی کرد
اردوغان به غزه می رود
اردوغان: اسرائیل تهدید امنیتی برای منطقه است
اردوغان در پي تغيير نظام سياسي ترکيه
نصیحت رهبر حزب مخالف ترکیه به اردوغان
معترضان خواستار استعفای اردوغان شدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
2
پاسخ
اگه واقعا این چیزی که هست میگی چرا روابط خیلی حسنه داری موضع رفتار با گفتار شما یکی نیست
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
1
1
پاسخ
بزرگی سراسر به گفتار نیست، دو صد گفته چون نیم کردار نیست
آخرین اخبار
کشتی هدف‌گیری شده در تنگه باب المندب
ادعای جنجالی ترامپ درباره ارتباط با مقامات سپاه
هجده سال تا آغوش وطن؛ روایت مردانی که اسارت را شکست دادند
آینده جنگ ایران و آمریکا؛ جنگ می‌شود یا توافق؟
ترامپ اظهارات ونس درباره جنگ با ایران را رد کرد
بازگشت بریمانلو به جودو پیش از بازی‌های آسیایی؛ یک انتخاب فنی یا پاک کردن صورت مسئله؟
اگر تخلفی رخ داده، مسئولان دوره‌های قبل باید پاسخگو باشند! / خودمان رانت‌ها و نقاط ضعف را شناسایی کردیم
تمدید آتش‌بس ۶۰ روزه میان ایران و آمریکا 
ایران چه زمانی طالبان را به رسمیت می‌شناسد؟ / به تقویت روابط با افغانستان ادامه می‌دهیم
هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد
سرلشکر ایزدی: ایران قویتر از گذشته در میدان حاضر شد
حمله پهپادهای ایرانی به دفتر نخست‌وزیر عراق
سردار محبی: رسانه‌ها در جنگ با سپاه هماهنگ بودند
آمار عجیب از فراموشکاری و حواس‌پرتی ایرانیان/ وقتی یک نوزاد هم در تاکسی جا می‌ماند
بقائی:‌ در تفاهم چیزی به‌عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۱۱۱ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۱۰۸ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۷ نظر)
دیجی‌کالا گرفتار بحران اعتماد/ کالایی که از دیجی‌کالا می‌خریم، واقعاً اصل است؟  (۸۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۴ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۶۷ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟ + توضیحات  (۵۱ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۹ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
سخنان پزشکیان که انعکاس شدیدی داشت  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005pdb
tabnak.ir/005pdb