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دستگیری ۹عامل اصلی شکنجه وقتل حمیدرضارجب‌زاده

سرپرست دادسرای جنایی تهران از دستگیری تمامی عوامل قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۳۴
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دستگیری ضارب

محمد شهریاری گفت: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه پلیس و ماموران امنیتی، 9 نفر از عوامل اصلی مرتبط با شکنجه و قتل حمیدرضا رجب‌زاده دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شهریاری با تأکید بر اینکه رسانه‌ها و سایر مقامات از گمانه‌زنی در این مورد خودداری کرده و از هرگونه اطلاع رسانی که موجب تشویش اذهان عمومی شود خودداری کنند، اعلام کرد که تحقیقات پرونده برابر مقررات قانونی در حال انجام است و از طریق مجاری قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

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