تندبادهای شدید در راه است

بر اساس هشدار سازمان مدیریت بحران کشور، از دوشنبه ۲۶ مرداد تا پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، مناطق جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران شاهد افزایش وزش باد خواهند بود.

سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی، نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید و وقوع تندبادهای موقتی در بخش‌هایی از استان تهران از دوشنبه تا پنج‌شنبه هشدار داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این هشدار، از دوشنبه ۲۶ مرداد تا پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، مناطق جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران شاهد افزایش وزش باد خواهند بود.

سازمان مدیریت بحران کشور با استناد به هشدار سطح زرد هواشناسی، از احتمال وزش باد شدید تا خیلی شدید و وقوع تندبادهای موقتی در مناطق جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران خبر داد.

بر اساس این هشدار، این سامانه جوی از دوشنبه ۲۶ مرداد آغاز می‌شود و تا پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

در نوار مرزی جنوبی و غربی و ارتفاعات استان، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق جنوبی، غربی و تا حدی مرکزی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

این شرایط جوی به‌ویژه در ساعات عصر و شب تشدید می‌شود و شهروندان باید نسبت به پیامدهای احتمالی وزش باد شدید هوشیار باشند.