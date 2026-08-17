عکس:پنجرهای به گذشته؛ بازگشت آزادگان به ایران
از ۲۶ مرداد ۱۳۶۹ شمسی مبادله بزرگ بین ایران و عراق انجام شد و آزادگان ایرانی به کشور بازگشتند. پیش از آن و در جریان جنگ تحمیلی نیز تعدادی از رزمندگان ایرانی بهدلیل جانبازی یا به دلایل پزشکی به ایران بازگشته بودند و پس از مرداد آن سال نیز مبادله افراد تا اسفند ماه ادامه داشت و حدود ۳۸ هزار نفر از آزادگان به آغوش خانوادهشان بازگشتند. در ادامه تصاویری کمتر دیده شده از این وقایع تاریخی ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.