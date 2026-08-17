افسردگی فراتر از حس غم و اندوه و ناراحتی است، بلکه بیماری روانی است که می تواند با علائم جدی دیگری همچون مشکلات جسمی همراه باشد.

بختک چیست و نشانه‌های آن کدامند؟

افسردگی و اضطراب اشکال مختلفی دارد و افراد را متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد. افسردگی وضعیتی است که فرد احساس افسردگی، درماندگی و بی تفاوتی را در زندگی روزمره احساس می کند. افراد مبتلا به افسردگی نمی خواهند در فعالیت های روزمره شرکت کنند.

افسردگی و اضطراب اشکال مختلفی دارد و افراد را متفاوت تحت تاثیر قرار می دهد. افسردگی وضعیتی است که فرد احساس افسردگی، درماندگی و بی تفاوتی را در زندگی روزمره احساس می کند. افراد مبتلا به افسردگی نمی خواهند در فعالیت های روزمره شرکت کنند.

1. افسردگی اصلی

افسردگی اصلی باعث می شود ذهن و بدن تقریبا فلج شوند. افراد مبتلا به افسردگی توانایی کار و یادگیری را از دست می دهند. بیماران نمی توانند غذا بخورند، بخوابند و تمام فعالیت های سرگرم کننده ای که باعث شادی آن ها می شود را انجام دهند. بیمار می تواند تنها یک بار در زندگی افسردگی داشته باشد، اما افسردگی شدید ممکن است چندین بار تکرار شود.

2. افسردگی خفیف (dysthymia)

علائم مزمن، با این حال که باعث فلج مغزی و فیزیکی بیماران نمی شود، اما بیماران هیچ لذتی نمی برند.



3. اختلال دوقطبی که به عنوان اختلال Manic شناخته می شود

افرادی که از اختلال دوقطبی دارند، همان گونه که از نام آن مشخص است، گاهی اوقات.

خیلی خوشحال و گاهی غمگین هستند. در وضعیت "غم"، بیماران افسرده هستند و علائم افسردگی دارند.در حالت "شاد "، بیماران پر از قدرت هستند، جملات سریعی دارند که با هم جور نیستند، کارهایی را همزمان انجام می دهند، اگرچه هیچ کاری کامل انجام نشده است.

نشانه های افسردگی در آقایان

اگرچه تعداد مردان مبتلا به افسردگی در مقایسه با زنان کم تر است، اما در ایالات متحده حدود 6 میلیون مرد مبتلا به افسردگی است. به طور معمول، مردان به ندرت افسردگی خود را تشخیص می دهند؛ به علاوه، پزشکان اغلب متوجه افسردگی نمی شوند.

چنانچه در این بخش از سلامت روان در نمناک خواهید خواند افسردگی در مردان با علائمی چون عصبانیت، ناراحتی، و نا امیدی بروز می کند.

مردان به ندرت قبول یا اعتراف می کنند که ناامیدی و یا ناراحتی دارند، بنابراین فهمیدن افسردگی در مردان آسان نیست.



حتی اگر بیمار درک کند مبتلا به افسردگی است، به ندرت به پزشک مراجعه می کند.

تشویق، همدردی و کمک خانواده ضروری است و به افراد مبتلا به افسردگی کمک می کند تا درمان مناسبی به دست آورند.

بنابراین، دانستن نشانه ها و علائم افسردگی برای کمک به مردان برای رهایی از افسردگی قبل از اینکه خیلی دیر شود بسیار مهم است. در اینجا علائم و نشانه های افسردگی در مردان نشان داده می شود که باید بدانید.

حالت ناراحتی

حالات عمده مردان مبتلا به افسردگی همانند زنان است؛ به نظر می رسد این امر با اراده قوی مردان مغایرت دارد؛ بنابراین، هنگامی که بیشتر افسرده هستند، به ندرت گریه می کنند یا مانند زنان در بستر دراز می کشند.

تغییر بزرگ در حالت و رفتار او

یکی از نشانه های دیگر و علائم افسردگی در مردان تغییر رفتار است. باید تغییراتی را در رفتار خود مد نظر قرار دهید.

ناامیدی (سرخوردگی)

مردانی که مبتلا به افسردگی هستند همیشه علائم ناراحتی را نشان می دهند و افکار منفی دارند، مردان معمولا از تفکر منفی که بر آن ها تاثیر می گذارد عصبانی می شوند. به علاوه، افراد افسرده می توانند از چند چیز ساده در زندگی روزمره خود ناامید شوند.

تمرکز بر روی مسائل کوچک و ناتوانی در لذت بردن

طبق مطالعات، تمرکز بر مسائل کوچک و ناتوانی در داشتن سرگرمی، نشانه های افسردگی در مردان است. مردانی که مبتلا به افسردگی هستند تمایل دارند روی چیزهای کوچکی تمرکز کنند که ناچیز هستند. این مسائل کوچک می توانند تا حد زیادی بر آن ها تاثیر بگذارند.

پرخوری

یکی از علائم و نشانه های افسردگی، پر خوری است. مردان مبتلا به افسردگی ممکن است پرخوری کنند. برخی افراد به اشتباه خود را با رژیم غذایی بی ارزش مانند فست فود و بستنی سیر می کنند. دانشمندان توضیح می دهند خوردن مواد شیمیایی را در مغز مردان ترشح می کنند و می تواند به این باور موقتی اما غلط کمک کند.

افزایش بیقراری

ناراحتی مردان ممکن است ناآرام به نظر برسد، گویی می خواهند چند چیز را انجام دهند، اما نمی دانند چه چیزی است. این نشانه افسردگی می تواند با تکان دادن پا نشان داده شود . این افراد از فعالیتی به فعالیت دیگر بدون لذت بردن می رود.

مردی که می شناسید زود رنج تر از همیشه است و قادر به آرام بودن نیست، به ندرت آرام است، سریع عصبانی می شود. برای مردی که افسردگی دارد، همه چیز بزرگ می شود. پس ناراحتی های کوچک در ذهن ندارند.

تفکر و حرکات آهسته

تفکر و حرکات آهسته از نشانه های افسردگی در مردان شناخته می شوند. برخی مردانی که مبتلا به افسردگی هستند می توانند تفکر را به تاخیر بیندازند، به عنوان مثال، آن ها به سرعت آنچه را که می گویند فراموش می کنند و انجام می دهند.افراد افسرده کردن نمی توانند به همان سرعتی که عادت دارند راه بروند. اگر در گذشته، فعال بودند، دیگر قادر به ورزش کردن نیستند.

درد شکم و کمر

مردانی که دچار افسردگی هستند، اغلب دچار درد معده و کمر می شوند. علت درد ناشی از استرس مزمن است. در این مورد، لازم است رژیم غذایی سالم و با ورزش ترکیب شود که که به حفظ آرامش کمک می کند

مردان به ندرت رابطه افسردگی را با علائم اختلالات هاضمه (یبوست، اسهال)و درد مزمن (سردرد، درد کمر)تشخیص می دهند.

کم اشتهایی و تغییر در رژیم غذایی

لذت بردن از غذاها یکی از سرگرمی های اصلی مردان است. زمانی که اشتها را از دست می دهند قطعا اتفاقی در حال رخ دادن است و باعث می شود آن ها نگران شوند. کاهش یا افزایش ناگهانی وزن نمی شود نادیده گرفته شود.

داشتن اضطراب و ناراحتی

نه تنها زنان با اضطراب و ناراحتی مواجه هستند، بلکه مردان هنگامی که به استرس و ناامنی افراطی می رسند نیز می توانند وارد این حالت شوند. بسیاری از افراد ادعا می کنند که اضطراب و وحشت به سرعت می گذرد، اما در واقع، اگر کنترل نشود، دچار افسردگی خطرناکی خواهند شد. برای پنهان کردن حالت افسردگی مردان می توانند به دام اعتیاد با الکل بیفتند.

خوابیدن زیاد یا کم

مشکلات خواب مانند بی خوابی، بیدار شدن صبح زود یا خوابیدن بیش از حد، نشانه های رایج افسردگی هستند. برخی افراد 12 ساعت در روز می خوابند و هنوز احساس خستگی می کنند و یا هر دو ساعت بیدار می شوند. مانند خستگی، مشکلات خواب یکی از نشانه های اصلی افسردگی است که افراد مبتلا به افسردگی ممکن است با آن روبرو شوند.



نا آرامی با دلایل عادی

نا آرامی با دلایل معمولی و یا مشکلاتی که می تواند به راحتی حل شود به این معنی است که آنها از استرس زیادی رنج می برند. استرس و احساسات طولانی مدت خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می دهد. در این شرایط، یوگا بهترین راه برای مردانی است که می خواهند افسردگی را کنترل کنند.

به گفته مرکز مراقبت بهداشتی، کلینیک مایو، مردان معمولا قبول نمی کنند که مبتلا به افسردگی هستند و همیشه به دنبال دلایلی برای فرار از درمان هستند.

بنابراین آن ها خشم خود را بر اقوام، دوستان و حتی غریبه ها اعمال می کنند. مردانی که دچار افسردگی شده، کلمات عامیانه برای رنجاندن همسر خود دارند.

مشکلات تمرکزی

وقتی مردی مبتلا به افسردگی است در پردازش اطلاعات ضعیف می شود. بنابراین توانایی تمرکز بر روی وظایف مختل شده است. افکار منفی به تدریج ذهن او را پر می کنند و تمرکز بر هر چیزی را دشوار می کند. برخی از افراد مبتلا به افسردگی به راحتی حواس شان پرت می شود. هیچ فعالیتی تمرکز آن ها را حفظ نمی کند.

نمی توانند تصمیم بگیرنند

کاپلو می گوید این یک مساله پردازش اطلاعات است و افسردگی توانایی مردان برای تصمیم گیری را کاهش می دهد. مردانی که افسردگی دارند در تصمیم گیری دچار مشکل می شوند.

آن ها توانایی مردم عادی در تصمیم گیری یا انتخاب چیز جدیدی را ندارند. افسردگی باعث می شود پردازش اطلاعات مغز دچار مشکل شود و توانایی تصمیم گیری را کاهش دهد.

احساس خستگی

این افراد یک سری تغییرات عاطفی و فیزیکی را می گذرانند. آن ها می توانند عقب ماندگی ذهنی، خستگی، یا کاهش سرعت گفتار، حرکات فیزیکی و نیز فرآیندهای فکری را تجربه کنند.

عصبانیت و عداوت

دکتر ساس من می گوید برخی از مردان، افسردگی خود را با پرخاشگری، خصمانه یا عصبانی نشان می دهند.

او همچنین می گوید مردی که درک می کند چیزی اشتباه است، می تواند با نشان دادن این که این مرد هنوز قوی و توانا است، جبران شود.

استرس

طبق تحقیقات، نشان داده شده که استرس طولانی مدت می تواند منجر به تغییراتی در مغز و بدن شود که می تواند منجر به افسردگی شود.

افکار خودکشی

اگر مردی به آسیب زدن به خودش فکر می کند، نشانه افسردگی است و فورا باید جدی گرفته شود. اگر مردان دچار افسردگی درباره خودکشی فکر می کنند، باید فورا به کمک نیاز داشته باشند.

زنان احتمالا بیشتر به خودکشی فکر می کنند، اما طبق مطالعات، مردان بیش از 4 برابر این اقدام را انجام می دهند.

از دست دادن انرژی و هیجان

افسردگی یکی از دلایلی است که ممکن است انرژی و هیجان مردان را از بین ببرد. از دست دادن هیجان یا کناره گیری از فعالیت های روزانه مثل سرگرمی ها، ورزش، تعاملات اجتماعی و یا بیرون رفتن با دوستان از نشانه های افسردگی اصلی هستند.

حس انزوا

به طور کلی مردان اغلب خود را با احساسات بد سرزنش می کنند. این حالت اضطراب را ایجاد می کند و می تواند منجر به یک رفتار ذهنی شود که مشابه نگرانی است، در حالی که نشخوار بر احساسات و تجربیات منفی گذشته تمرکز دارد.

احساس نارضایتی

وقتی مردان دچار افسردگی هستند، از نظر ذهنی و فیزیکی ناراحت اند. به جای اینکه درونگرا باشند، بیشتر اجتنابی هستند. آن ها اغلب می توانند احساسات خود را به حداقل برسانند. در برخی موارد، این احساس می تواند استحکام داشته باشد.

مردان در تحمل حالات عاطفی آزار دهنده ای که ناشی از افسردگی آن ها است دچار مشکل می شوند از آنجا که مردان توانایی برقراری ارتباط با احساسات خود را ندارند، به احتمال زیاد در برابر حالات خود مقاوم هستند. آن ها روش مخصوص خودشان را برای مقابله با افسردگی از جمله فرار و رفتارهای دوری دارند.

علایم و نشانه های افسردگی در زنان

زنان مبتلا به افسردگی اغلب در مقایسه با مردان بیشتر است. آشفتگی هورمون های زنانه به عنوان عواملی در نظر گرفته می شوند که منجر به افسردگی می شوند، به ویژه هنگام یائسگی، بارداری. افسردگی مربوط به اختلالات هورمونی می تواند با دارو یا گذشت زمان التیام یابد.



از دست دادن دلبستگی

آن هایی که فعالیت های غیرحرفه ای را ترجیح می دهند، زمانی که دچار افسردگی می شوند، دوستان و خانواده آن ها می توانند به راحتی درک کنند.

وقتی که آن ها تحت فشار کار می کنند، دیگر علاقه ای به لذت بردن از زندگی ندارند، و دیگر احساس شادی نمی کنند، به این معنی است که علاقه آن ها به طور کامل از دست رفته است.

این یک نشانه یا یکی از نشانه ها و علائم افسردگی است. در برخی موارد، زنانی که افسرده هستند می توانند علاقه خود را به فعالیت های روزمره از دست بدهند.

احساس نا امیدی

زنان مبتلا به افسردگی اغلب احساس می کنند که اوضاع بدتر شده چشم انداز آن ها تیره می شود و ناامید می شوند.

در مقابل فرد بدون افسردگی همیشه امیدهای زیادی مانند پیشرفت تحصیلی، موفقیت شغلی، خانواده سالم و غیره خواهند داشت.

در عین حال، آن ها تمایلات کوچک زیادی به عنوان پس انداز برای خرید، لذت بردن از کنسرت های موسیقی، سفر به سرزمین های دور، دارند … به طور خلاصه، از دست دادن امید برای آینده، تجلی افسردگی است.



احساس تنهایی

این احساس واقعا دردآور است، به خصوص بیان این احساس برای افراد دیگر دشوار است؛ بنابراین بسیاری از زنان نمی خواهند به پزشک مراجعه کنند، زیرا تشخیص می دهند که پزشک نمی تواند به آن ها کمک کند.

آن ها همیشه احساس می کنند که شبیه بقیه نیستند، و در یک پرتگاه عمیق فرو افتاده اند و همه چیز برگشت ناپذیر است و هیچ کس قادر به کمک به آن ها نیست. چنین زنانی روز طولانی بلندی یک سال دارند، آن ها همیشه تنها، تنها و تنها هستند و از دیگران دور اند.

دست کم گرفتن خود

زنان مبتلا به افسردگی خود را دست کم می گیرند. آن ها فکر می کنند که استعداد ندارند و نمی توانند هر کاری از جمله کارهای کوچک و ساده را انجام دهند.

این افراد همیشه ادعا می کنند که بی فایده هستند. برخی افراد مبتلا به افسرگی در تمام مدت بدون دلیل احساس گناه می کنند. این هم چنین حالتی از افسردگی است.

از دست دادن انرژی

زنان مبتلا به افسردگی می توانند از کمبود انرژی رنج ببرند. این می تواند نشانه فیزیکی باشد وقتی که فعالیت های روزانه را کنار می گذارند.

هم چنین می تواند مشکل ذهنی و عاطفی هم باشد، زمانی که از عزیزان خود دور اند.

از دست دادن انرژی یکی از نشانه های افسردگی است که افراد دیگر می توانند به راحتی درک کنند.

علاوه بر این، کمبود انگیزه و کاهش سطح انرژی به بی حالی منجر می شود به خصوص زمانی نشان داده می شود که یک دختر به طور معمول سرزنده و پر جنب و جوش است.

در نهایت، این نشانه می تواند تضعیف کننده باشد.

احساس پوچی و گناه

این زنان همیشه احساس پوچی می کنند و فکر می کنند هیچ کس آن ها را دوست ندارد. آن ها احساس می کنند که برای جامعه و مردم اطراف نفرت انگیز هستند.

این احساس می تواند منجر به افکار مخرب تری مانند خودکشی شود.

زنانی که افسرده هستند ممکن است به خاطر داشتن اختلال ذهنی احساس گناه کنند.

آن ها احساس می کنند که غم آن ها بار سنگینی بر دوش دیگران می گذارد. آن ها ممکن است فکر کنند که اگر آن ها قوی تر بودند، هیچ کس مجبور نبود به خاطر آن ها رنج بکشد.

ماندن در شکست ها و اشتباهات گذشته

ماندن در اشتباهات گذشته نیز به عنوان یکی از نشانه های هشدار و علائم افسردگی در زنان در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال، مسئله ناچیز و ساده ی سوختن شام. با این حال، این اشتباهات ساده برای افرادی که افسردگی دارند سخت است.

به علاوه برخی از زنان مبتلا به افسردگی در به خاطر آوردن اطلاعات مهم دچار مشکل شده اند. برای مثال آن ها می توانند تعطیلات، تاریخ های بزرگ و چیزهای کوچک را فراموش کنند.

مساله تفکر، آرامش درباره مرگ

زنان مبتلا به افسردگی می توانند در فکر کردن به وضوح دچار مشکل شوند. افکار آن ها مبهم و گیج کننده است.

اگر روش تفکر عادی را داشته باشند، افسردگی آن ها ناپدید خواهد شد. به علاوه، زنانی که از افسردگی رنج می برند به سختی می توانند بر روی وظایف روزمره خود تمرکز کنند.

به عنوان مثال، پختن غذا یا شستشو لباس ممکن است برای آن ها بیش از حد دشوار باشد.

برخی از زنان که بیشتر افسرده هستند، نه تنها به مرگ خود فکر می کنند بلکه به فکر مرگ افراد دیگر نیز هستند. آن ها می توانند دیگران را تهدید کرده و یا حتی فعالیت های مخربی را ذکر کنند.



گریه کردن بدون هیچ دلیلی یا گریه بیش از حد

زنان افسرده ممکن است به خاطر هیچ دلیلی گریه کنند. مثالا، آن ها می توانند با تماشای برنامه غم انگیز تلویزیون، در حین گفتگو با افراد دیگر گریه کنند.

گریه کردن اغلب به دلیل نامعلومی رخ می دهد و این حالت ممکن است چند ساعت یا حتی چند روز در برخی موارد شدید ادامه پیدا کند. برای برخی از زنان نمایش احساسی آن ها کاملا عادی است.

بی خوابی همراه با درد فیزیکی

برخی از زنان افسرده شب را صرف اضطراب و بی خوابی می کنند. این زنان می توانند به خوردن قرص خواب متوسل شوند تا بتوانند استراحت کنند.

مشکل خواب یکی از نشانه های افسردگی است.

زنان افسرده ممکن است در خوابیدن مشکل داشته باشند و یا حتی ممکن است در نیمه های شب بیدار شوند و نمی توانند بخوابند.

حدود 1 / 3 زن افسرده می توانند خیلی بیشتر از حد نرمال بخوابند.

علاوه بر این، زنان مبتلا به افسردگی نیز می توانند انواع درد جسمی را تجربه کنند که از دردهای احساسی آن ها ناشی می شود.

این زنان بیشتر می توانند بیمار شوند، و احساس ضعف عمومی کنند. علاوه بر این، ممکن است میگرن و سردرد را تجربه کنند



احساس ناراحتی و ناتوانی در لذت بردن:

محققان نشان می دهند این زنان احساس ناراحتی شدیدی دارند و نمی توانند خوشحال باشند.

این احساس می تواند در هر بخشی از فعالیت های روزانه وارد شود. برخی از زنان افسرده به نظر می رسد که دیگر قادر به شاد بودن یا حتی لذت بردن نیستند.

این زنان می توانند در مورد زندگی و فعالیت ها ناراضی باشند.

داشتن سردرد

یکی از نشانه ها و علائم افسردگی در زنان سردرد و یا میگرن است. اگر زنی دچار سردرد و یا میگرن شود، در صورتی که افسردگی داشته باشد، ممکن است بدتر شود.

سردردی که به افسردگی مربوط می شود معمولا عمومی و کسل کننده است.

به علاوه، زنانی که از افسردگی دارند اغلب گزارش می دهند سردردها صبح و بعد از ظهر بدتر می شود.

آن ها به احتمال زیاد دچار سردردهای عصبی می شوند که ماهیچه های گردن و پوست سر شان منقبض می شوند.



رنج بردن از کمردرد ، گردن درد

زنانی که کمر درد دارند، اگر افسرده باشند، می توانند بدتر شوند. اگر چه کمردرد یکی از علائم اولیه افسردگی نیست اما باعث می شود فرد افسرده بدتر شود.

درد قفسه سینه

بسیار مهم است که درد سینه تان را فورا توسط متخصص چک کنید. چون اگر درد سینه دارید، به این معنی است که با یکی از علائم افسردگی زندگی می کنید.

محققان نشان می دهند که می تواند نشانه مشکلات قلبی جدی باشد؛ با این حال، درد سینه نیز به افسردگی مرتبط است (درد سینه به عنوان یکی از نشانه های افسردگی در نظر گرفته می شود).

مشکلات دستگاه گوارش

یبوست مزمن، تهوع، و اسهال تمام اینها می تواند ناشی از افسردگی باشد. این علائم افسردگی در زنان را نشان می دهد. برخی مطالعات نشان می دهند 60 درصد از زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر دچار اختلال روان شناختی هستند.

به علاوه، مشکلات شکمی در افراد مبتلا به افسردگی، به ویژه در زنان، کودکان و نوجوانان امری رایج است.

بسیاری از کودکان مشکلات شکم دارند و وقتی به آن ها نگاه می کنید، احساس می کنید که اغلب به روابط همسالان یا اضطراب مدرسه مرتبط هستند.

زنان مبتلا به افسردگی می توانند مشکلات گوارشی از قبیل زخم معده ، کولیت و... داشته باشند.

احساس خستگی

علایم دیگرافسردگی خستگی هستند. محققان نشان می دهند خستگی و افسردگی در یک چرخه معیوب از هم تغذیه می کنند.

تغییر در اشتها و وزن

مطالعات زیادی وجود دارند که نشان می دهند وزن اضافی در زنان را می توان به افسردگی، سابقه افسردگی و برخی دیگر از معیارهای پریشانی روانی مرتبط دانست.



نداشتن اعتماد به نفس

زنانی که اظهارات خود را نکوهش می کنند، می توانند مردان خود را ناامید و سردرگم کنند. زنانی که احساس می کنند عزت نفس خود را از دست داده اند، واز خود انتقاد می کنند، می توانند اطمینان حاصل کنند که اینها علائم و نشانه های افسردگی هستند.

تغییرحالات، نظرات منفی :

اگر نوسانات روحی، نظرات منفی و شکایت داشته باشید، به این معنی است که علائم افسردگی را تجربه می کنید.

سختی در حفظ و نگهداری ظاهر

شکست در حفظ ظاهر یکی از نشانه های بارز افسردگی در زنان است. مگر اینکه یک زن از ابتدا به ظاهر خود توجه نداشته باشد، و در مورد این که چطور ظاهر شود و چه لباسی بپوشد، اهمیتی ندهد.

10 نشانه کلی افسردگی در تمام گروه های سنی

بی علاقه بودن به استحمام

بی علاقگی یا لذت نبردن از فعالیت هایی فیزیکی که معمولاً لذت بخش و جالب اند

آشفتگی یا کندشدن روانی_ حرکتی

داشتن ایدۀ خودکشی به طور مکرر، خواه با نقشه یا بدون نقشۀ دقیق یا با اقدام به خودکشی

مشکلات خواب. ممکن است به شکل بی خوابی یا پرخوابی بروز کند

حس خودکم بینی یا احساس گناه بیش از حد و نامتناسب واحساس بی ارزش بودن

مشکلات اشتها که هم به شکل بی اشتهایی و کاهش وزن و هم بالعکس

مشکلات تمرکز

احساس روزانه خستگی یافقدان انرژی

خلق و خوی افسرده