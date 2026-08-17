طرح سوال از مدنی زاده کلید خورد / احتمال استیضاح دومین وزیر اقتصاد دولت
روحالله لک علیآبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، از بارگذاری و طرح سوالش از وزیر اقتصاد در مجلس خبر داد و با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد اظهار کرد: قبای وزارت بر تن آقای مدنی زاده گشاد است. متأسفانه ایشان تجربه کافی در این حوزه را نداشت و در زمان رای اعتماد مجلس به او این نکات را متذکر شدم که اگر قرار است در حوزه اقتصاد موفق باشد، باید از افرادی استفاده کنید که بتوانند اقتصاد کشور را در مسیر درستی پیش ببرند.
وی با اشاره به رای اعتماد به مدنیزاده در جریان جنگ، تصریح کرد: بیش از یک سال از فعالیت وزیر اقتصاد گذشته و با توجه به اتفاقات جنگ، رأی اعتماد به وزیر اقتصاد در آن شرایط انجام شد و آنطور که باید و شاید به این موضوع پرداخته نشد. تصور وزیر و اطرافیان او این است که با توجه به اینکه مجلس یک بار وزیر اقتصاد این دولت را استیضاح کرده است دیگر به دلیل عملکرد ضعیفش سراغ او نمیآیند. آنها فکر میکنند که ترجیح نمایندگان این است که سراغ وزیر دیگری در کابینه بروند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «پاشنه آشیل دولت، اقتصاد است»، گفت: آن چیزی که امروز دولت و رئیسجمهور را در کف خیابان و جامعه به چالش کشیده است، مردم، تولیدکنندگان و صنعتگران، به دلیل افزایش بیرویه قیمتها و شرایط نامناسب اقتصادی است. قیمتها بهشدت سرسامآور شده و فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.
وی ادامه داد: وزیر اقتصاد زمانی که برای اخذ رأی اعتماد از مجلس برنامه خود را ارائه کرد، کنترل تورم، حمایت از تولید و اصلاح نظام مالیاتی را از محورهای اصلی برنامه خود عنوان کرد و گفت که فشار اقتصادی و مالی بر خانوارها و تولیدکنندگان را کاهش خواهد داد.
لک علیآبادی تصریح کرد: به نظر من آن برنامهای که وزیر اقتصاد ارائه کرده بود، امروز دقیقاً در جهت عکس در حال اجراست؛ فشار بر خانوارها افزایش یافته، تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه هستند، نظام مالیاتی شرایط بدتری پیدا کرده و تورم نیز هیچ کنترل مؤثری ندارد. یعنی اگر از او برنامهای برای نابودی کشور میخواستند از این برنامهای که هم اکنون در اختیار دارد چیز بهتری سراغ نداشت.
وی با اشاره به اعتراضات و نگرانیهای مردم درباره وضعیت معیشتی گفت: با توجه به همه این مشکلات و نگرانیها و اعتراضاتی یی که مردم دارند، بهویژه در حوزه معیشت، تصمیم گرفتم سوالی را در سامانه ثبت کنم و اگر بتوانم سایر نمایندگان را نیز مجاب کنم، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد را کلید بزنیم. البته فعلاً بحث سوال از وزیر مطرح است، اما به نظرم باید به ایشان تلنگر و از خواب بیدار شود تا متوجه فشارهایی که به مردم و تولیدکنندگان وارد میشود، باشد.
نماینده دورود و ازنا در ادامه با انتقاد از عملکرد نظام بانکی و مالیاتی گفت: امروز تولیدکنندگان با مالیاتهای سنگین و مشکلات بانکی مواجه هستند. اسنادی داریم که نشان میدهد واحدهایی با ۲۰ یا ۳۰ نفر نیروی کار، با مشکلات جدی مواجه شدهاند و در برخی موارد اولین اقدام بانکها مسدود کردن حسابها و توقیف اموال و خودروهای افراد است.
وی افزود: فردی که تا چندی پیش به عنوان یک مدیر صنعتی در شهر خود مورد احترام بوده، به دلیل مشکلات مالیاتی و بانکی با شرایطی مواجه میشود که زندگی و سرمایهاش تحت تأثیر قرار میگیرد. حتی برخی تولیدکنندگان به من میگویند کارت بانکی نداریم؛ نمیتوانیم برای خرید نان هم از کارت خودمان استفاده کنیم و از اینکه در بازار با کارت بانکی خودمان خرید کنیم، خجالت میکشیم و مجبوریم از کارت دوستان یا اعضای خانواده استفاده کنیم.
لک علیآبادی با بیان اینکه «وزارت اقتصاد، بانکها و نظام مالیاتی به ریشه اقتصاد کشور آسیب میزنند»، گفت: این شرایط باعث نارضایتی مردم شده و نگرانیهای موجود در جامعه را بیشتر میکند.
وی اظهار کرد: امروز مردم برای تأمین کالاهای اساسی مانند گوشت، برنج و مرغ با مشکلات جدی مواجه هستند. مردم واقعاً برای گذران زندگی تحت فشار هستند، اما وزیر اقتصاد پاسخ روشنی برای این شرایط ندارد. بانکها نیز نگران نیستند و نظام مالیاتی نیز بدون توجه کافی به شرایط بنگاههای اقتصادی، فشار زیادی به آنها وارد میکند.
این نماینده مجلس در ادامه درباره محور سوال خود از وزیر اقتصاد توضیح داد: سوال را با توجه به محدودیتهای قانونی وزارتخانه و همچنین برنامههایی که وزیر اقتصاد در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس ارائه کرده، تنظیم کردهایم؛ از جمله کنترل تورم از طریق کاهش ناترازی بودجه و نظام بانکی، اصلاح نظام تأمین مالی تولید، بهبود فضای اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی و استقرار عدالت مالیاتی.
وی افزود: متأسفانه شواهد موجود حاکی از استمرار شرایط نامطلوب اقتصادی و عدم تحقق بخش قابل توجهی از اهداف اعلامشده است.
لک علیآبادی محور اصلی سوال خود را اینگونه عنوان کرد: «علت عدم تحقق اهداف اعلامشده در برنامه جنابعالی برای کنترل تورم، حمایت از تولید و اصلاح نظام مالیاتی و استمرار فشارهای اقتصادی و مالی بر خانوارها و تولیدکنندگان چیست؟»
وی درباره روند پیگیری این سوال نیز گفت: سوال ابتدا در سامانه ثبت و به وزیر ارجاع میشود. وزیر فرصت دارد در کمیسیون مربوطه حاضر شود و به سوال نماینده پاسخ دهد. اگر نماینده از پاسخ وزیر قانع شود، موضوع خاتمه پیدا میکند، اما اگر قانع نشود، موضوع میتواند در صحن مجلس مطرح شود.
لک علیآبادی ادامه داد: پس از طرح سوال و ارائه توضیحات وزیر، نمایندگان درباره پاسخهای وی تصمیمگیری خواهند کرد. در این مرحله ممکن است وزیر کارت زرد دریافت کند.
وی با اشاره به تفاوت سوال و استیضاح گفت: اگر وزیر در جریان استیضاح نتواند رأی اعتماد مجدد بگیرد، دیگر نمیتواند به کار خود ادامه دهد، اما در جریان سوال، حتی اگر وزیر رأی نمایندگان را به دست نیاورد، همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد؛ با این حال، چنین اتفاقی میتواند مقدمهای برای استیضاح وزیر باشد.
نماینده دورود و ازنا خاطرنشان کرد: اگر تعداد زیادی از نمایندگان نسبت به پاسخهای وزیر قانع نشوند و رأی منفی بدهند، مسیر برای استیضاح وزیر اقتصاد هموارتر خواهد شد. بر این اساس، طرح سوال از وزیر اقتصاد در مجلس کلید خورده و در صورت تشدید انتقادات و عدم اقناع نمایندگان، احتمال حرکت مجلس به سمت استیضاح وزیر اقتصاد نیز وجود دارد.