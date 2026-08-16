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ماجرای کشف ۴ تن خاک طلا در تبریز

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از کشف یک کارگاه استحصال طلا و مقدار ۴ تن خاک طلا و دستگیری ۲ نفر متهم توسط ماموران کلانتری ۲۴ سردورد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۱۱
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خاک طلا

به گزارش تابناک، سرهنگ محمد نعمتی روز یکشنبه اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان تبریز با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی توانستند یک کارگاه بزرگ استحصال طلا و بیش از ۴ تن خاک طلا و دو نفر متهم در این زمینه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند، افزود: دغدغه اصلی پلیس مبارزه با قاچاق و برخورد با اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی است و پلیس بصورت شبانه روزی در خدمت شهروندان می‌باشد.

 

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تبریز استحصال طلا خاک طلا قاچاق کالا طلا
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