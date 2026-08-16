وحشت نتانیاهو از رهبر انقلاب در تبلیغات انتخاباتی + عکس

وحشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رهبر انقلاب اسلامی ایران، در تبلیغات انتخاباتی وی به نمایش درآمد.

به گزارش تابناک، خبرگزاری راشا تودی در حساب کاربری خود در ایکس به ترس و وحشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رهبر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

این خبرگزاری در این خصوص نوشت: تبلیغ انتخاباتی جدید نتانیاهو، (سید مجتبی) خامنه‌ای (رهبر انقلاب اسلامی ایران)، ممدانی (شهردار نیویورک)، اردوغان (رئیس جمهور ترکیه) و (شیخ نعیم) قاسم (دبیرکل حزب‌الله لبنان) را با این پیام گرد هم آورده است: آن‌ها می‌خواهند نتانیاهو شکست بخورد؛ نگذارید آن‌ها پیروز شوند.

این در حالی است که بیش از ۲ ماه تا زمان برگزاری انتخابات آتی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی زمان مانده است و نتانیاهو به عنوان رئیس حزب لیکود می کوشد تا جایگاه تضعیف شده خود را در میان صهیونیست ها احیا کتد.