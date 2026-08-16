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کنایه سنگین بقائی به دولت کانادا: تیم دسته دوم واشنگتن!

پاداش کانادا به خاطر تبعیت از واشنگتن: تحقیر مداوم و تبدیل‌شدن به تیم ذخیره است!
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۹
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2286 بازدید
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به گزارش منتشره مبنی بر حمایت مخفیانه کانادا از آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت:

واشنگتن کانادا را «ایالت پنجاه‌ویکم» خودش خطاب می‌کند؛
بر کالاهای کانادایی تعرفه می‌بندد؛
کانادا را تحقیر می‌کند و حتی بر سر دود آتش‌سوزی‌های جنگلی تهدیدش می‌کند که مجازاتش خواهد کرد…

و پاسخ اتاوا چیست؟
«چشم، قربان!»

در همین حال، اتاوا برای جلب رضایت واشنگتن، در جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران مشارکت می‌کند.

حاصلش چه بوده است؟

این دیگر کانادا نیست که در کنار آمریکا بازی می‌کند؛ این کانادا است که در لیگ واشنگتن، نقش تیم ذخیره را بازی می‌کند.

 

 

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا آمریکا تعرفه تحقیر ایران جنگ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
مریم گلی
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
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پاسخ
خوب تموم نشد ، حیف !
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