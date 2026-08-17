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در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح شد؛

هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اسارت ۳ خلبان ایرانی در قطر، خواستار صدور مجوز برای بازدید نیرو‌های متخصص ایرانی از این خلبانان و اطلاع دقیق از وضعیت جسمی و شرایط نگهداری آنها شد و تأکید کرد که قطر باید مطابق قوانین بین‌المللی با اسرای ایرانی رفتار کند.
کد خبر: ۱۳۹۰۱۰۳
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1707 بازدید
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هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهند شد

سردار محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «تابناک» در ارتباط با وضعیت خلبانان ایرانی در قطر و عدم هماهنگی و همراهی این کشور در جهت اعزام کارشناسان ایرانی برای بررسی این موضوع و وضعیت خلبانان، اظهار کرد: این عزیزان هم در جنگ هشت‌ساله و هم در جنگ اخیر بسیار خوش درخشیدند و اقدامات بسیار خوبی انجام دادند.

وی با اشاره به سابقه اسارت برخی خلبانان ایرانی در دوران جنگ هشت‌ساله افزود: در آن دوران نیز تعدادی از خلبانان ما که عمدتاً با هواپیماهای فانتوم پرواز می‌کردند، اسیر شدند و در نهایت نیز وضعیت آنها در همان زمان اعلام می‌شد و بر اساس چارچوب قوانین بین‌المللی با آنها رفتار می‌شد.

کوثری درباره وضعیت خلبانان ایرانی در جنگ اخیر، گفت: در جنگ اخیر، دو فروند سوخو توسط آمریکایی‌ها از سرزمین قطر علیه کشور ما مورد استفاده قرار گرفتند. نیروهای مسلح ایران نیز متقابلاً این موضوع را دنبال کردند و در نهایت با موفقیت مواضعی را که از آنجا علیه کشورمان اقدام شده بود، مورد هدف قرار دادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جریان این عملیات، چهار نفر از خلبانان و عوامل پروازی این دو هواپیما درگیر بودند که یکی از این عزیزان به شهادت رسید و سه نفر دیگر، آن‌طور که مشخص شده، به اسارت نیروهای قطری درآمدند.

برخورد قطر با خلبانان ایرانی شایسته نیست

وی با انتقاد از نحوه برخورد قطر با خلبانان ایرانی تصریح کرد: متأسفانه برخوردهایی با خلبانان ایرانی از سوی قطر صورت گرفته که شایسته نیست. این در حالی است که در مقطعی که قطر با عربستان اختلاف شدیدی پیدا کرده بود، جمهوری اسلامی ایران کمک‌های زیادی به این کشور انجام داد.

هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهند شد

هشدارهای لازم به قطر در ارتباط با استفاده از خاکش علیه کشورمان را داده بودیم

درباره حمله به پایگاه‌های آمریکایی نیز نیروهای مسلح ما، به‌ویژه قرارگاه خاتم، از طریق وزارت امور خارجه از قبل اعلام کرده بودند که اگر قطر مانع استفاده آمریکایی‌ها یا رژیم صهیونیستی از سرزمین خود برای اقدام نظامی علیه ایران نشود، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلاً در آن منطقه عملیات خواهد کرد.

کوثری با اشاره به هشدار قبلی ایران به قطر درباره استفاده از خاک این کشور برای حمله به ایران، گفت: درباره حمله به پایگاه‌های آمریکایی نیز نیروهای مسلح ما، به‌ویژه قرارگاه خاتم، از طریق وزارت امور خارجه از قبل اعلام کرده بودند که اگر قطر مانع استفاده آمریکایی‌ها یا رژیم صهیونیستی از سرزمین خود برای اقدام نظامی علیه ایران نشود، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلاً در آن منطقه عملیات خواهد کرد.

وی افزود: این حق طبیعی ما بود، چراکه موضوع از قبل اعلام شده بود و نیروهای مسلح نیز مسئولیت خود را پذیرفتند و اقدام متقابل انجام دادند. در غرب کشور نیز عملیات‌های بسیار خوبی صورت گرفت و در قطر هم پاسخ لازم داده شد.

قطر موظف به هماهنگی با ایران در ارتباط با پیگیری وضعیت خلبانان است

  • عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق خلبانان ایرانی، تصریح کرد: قطر باید طبق قوانین بین‌المللی اجازه دهد جمهوری اسلامی ایران از وضعیت این عزیزان به‌طور دقیق مطلع شود. نیروهای مسلح ما باید بتوانند متخصصان خود را برای بازدید از آنها اعزام کنند، از نزدیک وضعیتشان را ببینند و با آنها گفت‌وگو کنند تا مشخص شود در چه شرایطی نگهداری می‌شوند.

قطر حق طبیعی و قانونی را رعایت نکند متضرر خواهد شد

کوثری خاطرنشان کرد: باید اجازه داده شود متخصصان ایرانی از نزدیک وضعیت خلبانان را مشاهده کنند، چنانچه اگر نارسایی یا مشکلی وجود دارد، حتماً برطرف شود. قطر باید بداند که ادامه این وضعیت قابل قبول نیست و اگر این حق طبیعی و قانونی را رعایت نکند، در نهایت خودش متضرر خواهد شد.

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برچسب ها
مجلس کوثری امنیت ملی خبر فوری تابناک قطر کمیسیون امنیت ملی مجلس خلبانان ایرانیِ
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واکنش قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
12
25
پاسخ
بهترین موقع و فرصت است که تاسیسات مخزن گازی مشترک پارس جنوبی را هدف قرار بدهیم که سال ها است قطر با سو استفاده از تحریم ها 20 برابر بیشتر از ایران برداشت بلاجهت نموده و از این پول استادیم بر ای جام جهانی و هوایپما لوکس برای ترامپ و......خریده و غارت کرده - حداقل ترمز اضافه برداشت کشیده شود تا ما هم لنگان لنگان برسیم !
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
2
9
پاسخ
اقدام کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
5
10
پاسخ
حتما پیگیر باشید این عزیزان در اسارت پیر نشدند. اعراب کارنامه ی خوبی در این زمینه ندارند
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
10
1
پاسخ
ترکیه با قطر روابط نزدیکی داره به اردوغان زنگ بزنید واسطه شه حل کنید موضوع رو
حسام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
3
1
پاسخ
چرا رئیس جمهور ایران در این مورد حرفی نمی زند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اما در مورد قطع پخش یه برنامه اینترنتی سخرانی می کند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
اگه ایجوری باشه که به همه میشه ایراد گرفت که چرا اینجا حرف زدی اونجا حرف نزدی
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