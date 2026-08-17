هشدار کوثری به قطر درباره خلبانان اسیر ایرانی / از این رفتار متضرر خواهید شد
سردار محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی «تابناک» در ارتباط با وضعیت خلبانان ایرانی در قطر و عدم هماهنگی و همراهی این کشور در جهت اعزام کارشناسان ایرانی برای بررسی این موضوع و وضعیت خلبانان، اظهار کرد: این عزیزان هم در جنگ هشتساله و هم در جنگ اخیر بسیار خوش درخشیدند و اقدامات بسیار خوبی انجام دادند.
وی با اشاره به سابقه اسارت برخی خلبانان ایرانی در دوران جنگ هشتساله افزود: در آن دوران نیز تعدادی از خلبانان ما که عمدتاً با هواپیماهای فانتوم پرواز میکردند، اسیر شدند و در نهایت نیز وضعیت آنها در همان زمان اعلام میشد و بر اساس چارچوب قوانین بینالمللی با آنها رفتار میشد.
کوثری درباره وضعیت خلبانان ایرانی در جنگ اخیر، گفت: در جنگ اخیر، دو فروند سوخو توسط آمریکاییها از سرزمین قطر علیه کشور ما مورد استفاده قرار گرفتند. نیروهای مسلح ایران نیز متقابلاً این موضوع را دنبال کردند و در نهایت با موفقیت مواضعی را که از آنجا علیه کشورمان اقدام شده بود، مورد هدف قرار دادند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در جریان این عملیات، چهار نفر از خلبانان و عوامل پروازی این دو هواپیما درگیر بودند که یکی از این عزیزان به شهادت رسید و سه نفر دیگر، آنطور که مشخص شده، به اسارت نیروهای قطری درآمدند.
برخورد قطر با خلبانان ایرانی شایسته نیست
وی با انتقاد از نحوه برخورد قطر با خلبانان ایرانی تصریح کرد: متأسفانه برخوردهایی با خلبانان ایرانی از سوی قطر صورت گرفته که شایسته نیست. این در حالی است که در مقطعی که قطر با عربستان اختلاف شدیدی پیدا کرده بود، جمهوری اسلامی ایران کمکهای زیادی به این کشور انجام داد.
هشدارهای لازم به قطر در ارتباط با استفاده از خاکش علیه کشورمان را داده بودیم
کوثری با اشاره به هشدار قبلی ایران به قطر درباره استفاده از خاک این کشور برای حمله به ایران، گفت: درباره حمله به پایگاههای آمریکایی نیز نیروهای مسلح ما، بهویژه قرارگاه خاتم، از طریق وزارت امور خارجه از قبل اعلام کرده بودند که اگر قطر مانع استفاده آمریکاییها یا رژیم صهیونیستی از سرزمین خود برای اقدام نظامی علیه ایران نشود، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلاً در آن منطقه عملیات خواهد کرد.
وی افزود: این حق طبیعی ما بود، چراکه موضوع از قبل اعلام شده بود و نیروهای مسلح نیز مسئولیت خود را پذیرفتند و اقدام متقابل انجام دادند. در غرب کشور نیز عملیاتهای بسیار خوبی صورت گرفت و در قطر هم پاسخ لازم داده شد.
قطر موظف به هماهنگی با ایران در ارتباط با پیگیری وضعیت خلبانان است
- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق خلبانان ایرانی، تصریح کرد: قطر باید طبق قوانین بینالمللی اجازه دهد جمهوری اسلامی ایران از وضعیت این عزیزان بهطور دقیق مطلع شود. نیروهای مسلح ما باید بتوانند متخصصان خود را برای بازدید از آنها اعزام کنند، از نزدیک وضعیتشان را ببینند و با آنها گفتوگو کنند تا مشخص شود در چه شرایطی نگهداری میشوند.
قطر حق طبیعی و قانونی را رعایت نکند متضرر خواهد شد
کوثری خاطرنشان کرد: باید اجازه داده شود متخصصان ایرانی از نزدیک وضعیت خلبانان را مشاهده کنند، چنانچه اگر نارسایی یا مشکلی وجود دارد، حتماً برطرف شود. قطر باید بداند که ادامه این وضعیت قابل قبول نیست و اگر این حق طبیعی و قانونی را رعایت نکند، در نهایت خودش متضرر خواهد شد.