زمان برگزاری انتخابات شوراها قطعی شد
به گزارش تابناک، محمدصالح جوکار درباره جلسه مشترک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و ستاد انتخابات کشور و تعیین زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: امروز جلسه مشترکی با اعضای ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها داشتیم که موضوع آن، بررسی و تأیید تاریخ برگزاری انتخابات شوراها بود.
وی افزود: با توجه به جمعبندی انجامشده و مباحث مطرحشده از سوی اعضای ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که برگزاری انتخابات در کشور را در دورههای مشخص پیشبینی کرده است و همچنین با توجه به شرایط موجود در جامعه، مقرر شد انتخابات شوراها در تاریخ ۲۴ مهر برگزار شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: این تاریخ در جلسه امروز به جمعبندی و تصویب رسید و قرار است به شعام اعلام شود تا دریافت مجوزهای لازم انجام و مقدمات برگزاری انتخابات در این تاریخ فراهم شود.