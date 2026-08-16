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زمان برگزاری انتخابات شوراها قطعی شد

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها از جمع‌بندی و تصویب تاریخ ۲۴ مهر برای برگزاری انتخابات شوراها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۹۴
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انتخابات

به گزارش تابناک، محمدصالح جوکار درباره جلسه مشترک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و ستاد انتخابات کشور و تعیین زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: امروز جلسه مشترکی با اعضای ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها داشتیم که موضوع آن، بررسی و تأیید تاریخ برگزاری انتخابات شوراها بود.

وی افزود: با توجه به جمع‌بندی انجام‌شده و مباحث مطرح‌شده از سوی اعضای ستاد انتخابات کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات که برگزاری انتخابات در کشور را در دوره‌های مشخص پیش‌بینی کرده است و همچنین با توجه به شرایط موجود در جامعه، مقرر شد انتخابات شوراها در تاریخ ۲۴ مهر برگزار شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: این تاریخ در جلسه امروز به جمع‌بندی و تصویب رسید و قرار است به شعام اعلام شود تا دریافت مجوزهای لازم انجام و مقدمات برگزاری انتخابات در این تاریخ فراهم شود.

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