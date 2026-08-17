طرز تهیه پلو مخلوط رنگی

پلو مخلوط رنگی رنگی نوعی پلو مخلوط است که با مرغ و سبزیجاتی مانند لوبیا سبز، نخود فرنگی، هویج و... تهیه می‌شود.

به گزارش تابناک؛ پلو‌های مخلوط در سفره غذای ایرانی‌ها جایگاه مخصوص به خود را دارند. باقالی پلو، کلم پلو، هویج پلو، شیرین پلو، مرصع پلو و... از انواع پلو‌های مخلوطی هستند که در مهمانی‌ها طرفداران خاص خود را دارند. شما می‌توانید با سبزیجات و موادی که در منزل در دسترس دارید، دست به ابتکار بزنید و یک بشقاب پلو مخلوط خوشمزه و رنگی برای اعضای خانواده تهیه کنید؛ پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه این پلو مخلوط رنگی رنگی همراه ما باشید.

مواد لازم

برنج: ۴ پیمانه

سینه مرغ: ۱ عدد

پیاز درشت: ۱ عدد

سیر: ۲ حبه

لوبیا سبز: ۱ پیمانه

مخلوط نخود فرنگی، ذرت و هویج: ۱ پیمانه

فلفل دلمه‌ای رنگی: یک چهارم پیمانه

شوید خشک: ۵ قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده غلیظ: به میزان لازم

نمک، فلفل سیاه و قرمز، پاپریکا و زردچوبه: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

کره: ۲۰ گرم

طرز تهیه پلو مخلوط

مرحله اول؛ آماده کردن مخلوط رنگی

پیاز را پوست بگیرید و رنده کنید، سپس همراه با کمی روغن داخل یک ماهی‌تابه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا پیاز کم کم نرم و طلایی شود. حالا سینه مرغ را که به صورت مکعبی برش زده‌اید، به پیاز طلایی اضافه کنید. حبه‌های سیر را رنده کنید و به مرغ اضافه کنید. نمک، فلفل سیاه و قرمز، زردچوبه و پاپریکا را روی مرغ بریزید و سی ثانیه مرغ را با پیاز و ادویه‌ها تفت بدهید. در مرحله بعد لوبیا سبز خرد شده، هویج نگینی شده، نخود فرنگی و ذرت را اضافه کنید و یک دقیقه با مرغ تفت بدهید. در آخر نصف لیوان آب جوش اضافه کنید و درب ماهی‌تابه را ببندید تا مرغ و سبزیجات با حرارت کم بپزند. وقتی مواد کاملا پخت، شوید خشک را اضافه و اجاق گاز را خاموش کنید.

مرحله دوم؛ آماده کردن برنج

بعد از اینکه برنج را شستید، به آن آب گرم و نمک اضافه کنید. نمک را به اندازه‌ای اضافه کنید که کمی شورتر از حد معمول باشد. بگذارید برنج چند ساعت خیس بخورد. بهتر است برنج حداقل ۳ ساعت با نمک خیس بخورد تا کیفیت بهتری داشته باشد. اگر وقت دارید، حتماً از شب قبل برنج را خیس کنید. برای آب‌کش کردن برنج قابلمه را تا دو سوم از آب پر کنید و روی حرارت بگذارید. نمک را به آن اضافه کنید.

وقتی آب به جوش آمد، باید برنج را اضافه کنید. آبی را که به برنج اضافه شده بود و برنج با آن خیس خورده بود، خالی کنید و برنج خیس خورده را داخل آب درحال جوش بریزید. حرارت برنج درحال جوش نباید کم باشد و شعله گاز باید متوسط رو به زیاد باشد. درب قابلمه را نگذارید و صبر کنید تا آب برنج جوش بیاید. وقتی آب دوباره به جوش آمد، چندبار با فاصله و البته با دقت برنج را هم بزنید تا دانه‌ها از هم باز شود. دقت کنید برنج را خرد نکنید.

تقریباً برنج حدود ده تا چهارده دقیقه باید بجوشد. البته زمان جوشیدن برنج به نوع آن بستگی دارد. زمانی برنج برای آب‌کش کردن مناسب است که دانه‌های آن نرم شود؛ ولی هنوز مغز آن سفت باشد. بعد از اینکه برنج را آب‌کش کردید، اجازه بدهید آب برنج کاملاً گرفته شود.

سپس روی برنج آب سرد بریزید تا پخت دانه‌ها متوقف شود و همین‌طور نمک اضافی بین دانه‌های برنج بیرون رود تا برنج شور نشود. اگر خواستید برنج بیشتر قد بکشد، وقتی برنج شروع به جوشیدن کرد، یک استکان آب سرد به آن اضافه کنید. این کار باعث می‌شود به برنج شوک وارد شود و بیش‌تر قد بکشد. دقت داشته باشید که آب سرد را از وسط برنج اضافه نکنید؛ بلکه خیلی آرام از اطراف برنج اضافه کنید. برای پخت هر نوع پلو مخلوط بهتر است برنج را کال‌تر آبکش کنید.

مرحله سوم؛ ترکیب نهایی مواد

کف قابلمه ته‌دیگ موردنظرتان را قرار بدهید. حالا کمی از برنج آبکش شده داخل قابلمه بریزید و مقداری از مایه مرغ و سبزیجات روی برنج بریزید. دوباره برنج بریزید و این کار را به صورت لایه به لایه تا جایی که مایه و برنج تمام شود، ادامه بدهید. در آخر کره را خرد کنید و روی سطح برنج پخش کنید و مقداری زعفران دم کرده روی برنج بریزید. حالا دمکنی بگذارید و برنج را دم کنید. ۴۵ دقیقه بعد پلو مخلوط رنگی رنگی و خوشمزه ما آماده سرو است. حتما قبل از کشیدن برنج خیلی خوب آن را زیر و رو کنید تا یکدست شود، نوش جان.