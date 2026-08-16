سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اعلام مجلس به شورای عالی امنیت ملی، ۲۴ مهرماه تاریخ پیشنهادی برگزاری انتخابات شوراها به شعام اعلام شد.

به گزارش تابناک، ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه(۲۵ مهرماه) در گفت و گو با ایرنا این زمان را اعلام و آن را تایید کرد.

همچنین علی کشوری، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تشریح نشست امروز این هیات به خبرنگاران گفت: این نشست با حضور تمام اعضای کمیسیون، علی زینی وند رییس ستاد انتخابات کشور، هیات اجرایی و اعضای دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در محل دبیرخانه این هیات برگزار شد.

وی افزود: در این نشست موضوع برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور مطرح و مقرر شد با همکاری وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، تاریخی را برای برگزاری این دوره انتخابات تعیین کنیم.

کشوری اضافه کرد: همچنین در این نشست در خصوص فراهم کردن تجهیزات لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد که وزارت کشور در اسرع وقت این موضوع را پیگیری کند. البته اشکالاتی در این تجهیزات وجود داشت که مقرر شد ستاد انتخابات کشور این موضوع را نیز رسیدگی و در اسرع وقت، مشکلات موجود را حل کند.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور خاطرنشان کرد: البته در خصوص تعیین تاریخ برگزاری انتخابات شوراهای کشور، تاریخ مدنظر به شعام اعلام خواهد شد، اگر بنابر دلایلی شعام در خصوص تاریخ توافقی، اشکالاتی را اعلام کرد، مجدد در جلسه‌ای دیگر این موضوع را بررسی خواهیم کرد تا ضمن برطرف کردن دغدغه های شعام، تاریخ بعدی تعیین و جهت تایید نهایی به شعام اعلام شود.