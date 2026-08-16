آیا فردا مهلت ۶۰ روزه آتش بس ایران و آمریکا به پایان میرسد؟
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، برخی گمانهها حاکی از آن است که فردا دوشنبه ۲۶ مرداد ماه مقارن با ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ مهلت ۶۰ روزه آتش بس میان ایران و آمریکا به پایان میرسد.
اما این گمانه با روایت ایران از توافق همخوانی ندارد. در این زمینه عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، صراحتاً اعلام کرده که مهلت ۶۰ روزه به معنای پایان آتشبس نیست و نیازی به تمدید ندارد.
عراقچی تأکید کرده که در «تفاهم نامه اسلامآباد» اساساً «پایان جنگ» اعلام شده بود و این یک آتشبس موقت نبوده که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد.
ایران اعلام کرده که ایالات متحده با اقدامات خود این تفاهم را نقض کرده و عملاً درگیریها را از سر گرفته است. به همین دلیل، تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن نگرفته است.
به گفته عراقچی، دوره ۶۰ روزه در تفاهم نامه، نه برای آتشبس، بلکه فرصتی برای مذاکره به منظور دستیابی به یک توافق نهایی بوده است.
در مقابل، کاخ سفید اعلام کرده که پایان مهلت تفاهم، تأثیری بر تحقق اهداف اصلی آمریکا نخواهد داشت.
این در حالی است که روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد: کاخ سفید بهخوبی میداند که مهلت تعیینشده برای روز دوشنبه سپری خواهد شد، بدون آنکه اهداف تفاهمنامه، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، محقق شده باشد.
در این گزارش آمده است که کاخ سفید آگاه است که درگیری با ایران تا حد زیادی به یک جنگ اقتصادی تبدیل شده است.
همچنین در این راستا، الجزیره در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید با تأکید بر اینکه هنوز تمدید آتشبس بین ایران و آمریکا قطعی نشده است، اعلام کرد که هیچ تحول جدیدی در این زمینه وجود ندارد.
این مقام آمریکایی با اشاره به انقضای آتشبس در روز دوشنبه، وضعیت مذاکرات با تهران را «متوقف» توصیف کرد و مدعی شد که ایران تاکنون هیچ تمایلی برای ادامه مذاکره و دستیابی به توافق نشان نداده است.
بر اساس این گزارش، مقامات کاخ سفید در حالی همچنان از سرنوشت آتشبس ابراز بیاطلاعی میکنند که مهلت تعیینشده برای آن رو به پایان است و ابهامات درباره ادامه مسیر دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن همچنان پابرجاست.
مقامات آمریکایی، از جمله جی دی ونس، معاون رئیسجمهور، بر دو هدف اصلی تأکید دارند: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و تضمین عبور آزاد نفت و گاز از تنگه هرمز برای حفظ ثبات قیمتهای جهانی. سخنگوی کاخ سفید نیز بر اهمیت یکسان این دو هدف برای رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده است.