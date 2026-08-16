داماد ترامپ با سران حماس دیدار میکند
جرد کوشنر داماد ترامپ با حضور میانجی گرانی از مصر، قطر و ترکیه، با نمایندگان حماس در قاهره دیدار خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۷۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جرد کوشنر داماد ترامپ با حضور میانجی گرانی از مصر، قطر و ترکیه، با نمایندگان حماس در قاهره دیدار خواهد کرد.
در همین رابطه، شبکه تلویزیونی سعودی «الحدث» مدعی شد که جرد کوشنر داماد و فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با نمایندگان حماس و با حضور میانجی گرانی از مصر، ترکیه و قطر دیدار خواهد کرد.
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