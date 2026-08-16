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کد خبر: ۱۳۹۰۰۶۸
بازدید: ۵۴۷۰

عکس: جشن طالبان در پنجمین سال بازگشت به قدرت

طالبان روز شنبه پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت را با برگزاری رژه‌ای نظامی در محوطه سفارت پیشین آمریکا در کابل گرامی داشتند. در حالی که مقامات این گروه، از جمله سراج‌الدین حقانی، این مناسبت را «روز پیروزی» خواندند و در اظهاراتی کم‌سابقه به وجود چالش‌های داخلی نیز اذعان کردند، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی بر وخامت بحران‌های انسانی و نقض گسترده حقوق بشر، به‌ویژه محرومیت ۲.۵ میلیون دختر و زن از تحصیل و محدودیت شدید آزادی‌های اجتماعی آن‌ها متمرکز است؛ شرایطی که در کنار ناامنی‌های اخیر و ترور مقامات منطقه‌ای، همچنان مانع از رسمیت‌شناسی بین‌المللی این حکومت شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل افغانستان طالبان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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