منابع خبری گزارش دادند ارتش یمن در یک حمله موشکی و پهپادی مشترک، جازان، عربستان سعودی را هدف قرار داد.

حملات موشکی و پهپادی به جازان عربستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد: هشدار اولیه در منطقه جازان برای هشدار خطر صادر شد. انفجار‌ها ابو عریش، در اعماق خاک عربستان سعودی در جازان را لرزاند.

منابع خبری گزارش دادند این انفجار‌ها در اطراف پالایشگاه جازان رخ داده است.

گزارش‌های اولیه حاکی است که نیرو‌های مسلح یمن مواضع دشمن سعودی را در جازان هدف قرار دادند.

این در حالی است که پیشتر ارتش یمن روز یکشنبه حملات خود به شهر المخا را با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد از سر گرفت و حداقل دو موشک، یکی در خیابان برق و دیگری در حومه المخا فرود آمد.