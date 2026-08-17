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عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک:

صندوق ملی مسکن یا باشگاهی برای حقوق‌بگیران/ جریمه‌های میلیاردی بانک‌ها کجا رفت؟

طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد که نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۵۰
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1939 بازدید
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حبیب قاسمی کمیسیون عمران

ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، جریمه‌های سنگینی برای بانک‌هایی پیش‌بینی کرده بود که تسهیلات مسکن نمی‌دادند، اما حقیقت تلخ این است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، حتی یک ریال بابت این جریمه‌ها به حساب صندوق واریز نشده است. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، پرده از ناکارآمدی‌های ساختاری این صندوق برداشت  که در ادامه این گزارش، جزئیاتی از جریمه‌های پرداخت نشده بانک‌ها و ناکارآمدی وام‌های ۸۵۰ میلیونی را می خوانید. 

خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اخیرا چندی پیش اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار گیرد ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه‌های ثبت‌شده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق بر عهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد.

کجاست پولی که باید به خانه مردم می‌رسید؟

حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت؛ چراکه مبلغ یک همت نهایتا نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است .

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تاکید کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد، اما نکته مهم این است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. 

او بیان کرد: صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل شده است که تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار می‌رود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد؛ البته بهتر است که به جای واگذاری جمعی، زمین‌ها به صورت فردی و بر اساس حد نصاب هر شهر واگذار شود و وام‌ها مستقیماً به خود افراد پرداخت شود. 

وقتی وام‌های دولتی در برابر قیمت خانه‌ها «ناچیز» می‌شوند!

قاسمی تاکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وام‌های ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمت‌های بالای مسکن که در بسیاری از شهرها کمتر از ۲ میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهک‌های پایین و ساختمان‌های حمایتی ناکافی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: متاسفانه صندوق ملی مسکن تبدیل به امری تشریفاتی شده و کارایی این صندوق محدود شده به اینکه شخصی مدیر عامل بشود یا حقوق هیات مدیره دریافت کنند یا پستی بگیرند  که به نظر می رسد آقای مختاری صندوق ملی مسکن هم از بنده رنجیده خاطر شود اما بد نیست که پس از چند سال عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود . 

او ادامه داد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهک‌های ۱ تا ۴ پیش‌بینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایت‌های صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند که به دلیل عدم تطابق اقساط وام‌ها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد که بازپرداخت‌ها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرض‌الحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود. 

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کمیسیون عمران مجلس حیبب قاسمی صندوق ملی مسکن تسهیلات مسکن تسهیلات مسکن ملی شورای عالی مسکن وزارت راه و شهرسازی
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گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
7
پاسخ
1 سوال منو جواب بدید. ما کمبود زمین و مسکن داریم یا مشکل توزیع مسکن داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
مشکل اجرای قانون داریم !!!!!!! یعنی قانون یکطرفه به سمت ملت اجرا میشود سی سال هست که همینطوره
علی
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
4
پاسخ
چون رانت بستر قوی دارند . انبوه سازان حتی شیوه نامه و آیین نامه برای وزارتخانه تدوین میکنند
نمونه اش پیش نویس دفاتر اجرای ساختمان و همچنین آیین نامه ماده ۳۳ قانون که حتی معاون وزیر خودش رسما اعلام نموده .
وزارت مسکن زیر چنگال رانت و ویژه خواری قرار گرفته و منافع میلیونها بهره بردار خدمات مهندسی و مهندسان ارائه دهنده خدمات در دستان چند سرمایه دار بی تعهد قرار دارد.
یک بررسی کنید خودتان متوجه خواهید شد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
5
پاسخ
گفتن این خبرها که همه اطلاع دارند از وخامت اوضاع چه سودی داره؟؟ هر وقت یه مدیر که تصمیماتش باعث این شرایط شد رو محاکمه کردن شما بیا خبرش رو منتشر کن،
Mhd
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
0
0
پاسخ
فقط اسم ش بانک مسکن.پول شو تو هر زمینه ای خرج می‌کنه الا مسکن.یک تسهیلات جزیی میخوای خون به جگر ت میکنن تا بدن.بانک مسکن فقط منافع انبوه سازان بزرگ رو تامین می‌کنه.
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