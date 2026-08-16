بحران جدید در باشگاه استقلال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به پرونده شکایت از یاسر آسانی، از سازمان لیگ و فیفا استعلام می‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ موضوع فسخ قرارداد یاسر آسانی با استقلال و رفت و برگشت این بازیکن به جمع آبی‌پوشان یکی از بحث‌های داغ فوتبال روز‌های اخیر شده است. موضوعی که طبق پیش‌بینی‌ها خیلی زود به کمیته انضباطی کشیده شد و مس شهر بابک بعد از اولین بازی لیگ نسبت به حضور آسانی در ترکیب استقلال اعتراض و شکایت رسمی خود را ثبت کرد.

این پرونده در اختیار کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت تا تکلیف پرونده و بحث قانونی یا غیرقانونی بودن حضور آسانی در ترکیب استقلال مشخص شود. هرچند به نظر می‌رسد مس شهر بابک آخرین تیمی نخواهد بود که علیه استقلال و یاسر آسانی دست به شکایت می‌زند و تقریباً تا زمان صدور رأی از سوی کمیته انضباطی، هر تیمی که مقابل استقلال بازی کند و یاسر آسانی در زمین باشد، شکایت می‌کند تا شاید بتواند نتیجه بازی را ۳ بر صفر به سود خود کند.

یاسر آسانی چندی پیش در نامه‌ای به باشگاه استقلال اعلام کرد به دلیل عدم پایبندی این باشگاه به تعهدات، قرارداد خود را فسخ کرده، اما بعد از مدتی به جمع آبی‌های پایتخت بازگشت. موضوعی که برخی‌ها معتقدند با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌و‌انتقالاتی استقلال غیر قانونی است و آسانی نمی‌تواند تا نیم‌فصل برای این تیم بازی کند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فردا (دوشنبه) جلسه دارد و در صورت رسیدن پرونده شکایت باشگاه مس شهر بابک از استقلال به این کمیته، با وجود اینکه فسخ قرارداد بازیکنان خارجی نیازی به ثبت در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ندارد در مرحله اول دست به استعلام از سازمان لیگ خواهد زد تا مشخص شود فسخ آسانی در سازمان لیگ ثبت شده یا خیر.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ادامه احتمالاً برای مشخص شدن تکلیف نهایی از فیفا هم استعلام می‌کند تا مشخص شود نامه ارسالی از سوی آسانی به معنای فسخ قرارداد تلقی می‌شود یا خیر.

با وجود این شرایط فعلاً تکلیف پرونده مشخص نشده و باید دید باشگاه‌های مدعی چه مدارکی را علیه باشگاه استقلال و یاسر آسانی به کمیته انضباطی ارائه خواهند داد.