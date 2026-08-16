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بازدید فرمانده سنتکام از ناو آبراهام لینکلن

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، روز شنبه از ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن بازدید کرد؛ ناوی که طی هفتههای اخیر در مرکز بحران سنتکام در خاورمیانه قرار داشته و در آستانه بازگشت به آمریکا است.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۲۸
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3404 بازدید
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فرمانده سنتکام

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ برد کوپر فرمانده سنتکام در خلال تور خود به کشور‌های منطقه خلیج فارس شامل بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از «ناو بحران زده یو اس اس آبراهام لینکلن» که در آب‌های دریای عمان مستقر است بازدید کرد.

بر اساس بیانیه سنتکام، حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی مستقر روی این ناو طی مأموریت خود هزاران پرواز رزمی در حمایت از عملیات موسوم به «خشم حماسی»، مأموریت‌های امنیت منطقه‌ای و محاصره دریایی آمریکا علیه ایران انجام داده‌اند.

بازدید اخیر کوپر از آبراهام لینکلن از این جهت حائز اهمیت است که این ناو طی هفته‌های گذشته به دلیل گزارش‌هایی درباره شرایط نامناسب زندگی ملوان‌ها با توجه رسانه‌ها و کنگره آمریکا مواجه شده است. گزارش‌هایی درباره کمبود برخی اقلام، غذای فاسد، حمام‌های کپک‌زده و مشکلات سلامت روان خدمه منتشر شده و حتی مواردی از تلاش برخی ملوانان برای پریدن از عرشه ناو گزارش شده است.

کوپر در جریان بازدید خود، از خدمه و ملوان‌های ناو لینکلن که طبق یک «چرخش برنامه ریزی شده» به زودی عازم خانه خواهد شد، تمجید کرد و گفت، مأموریت لینکلن (در جنگ علیه ایران) در تاریخ به‌عنوان یکی از «عملیاتی‌ترین و سرنوشت‌سازترین» استقرار‌های نظامی دوران معاصر ثبت خواهد شد.

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فرمانده سنتکام آبراهام لینکلن برد کوپر ناو محاصره دریایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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5
پاسخ
یه مشت جانی و مزدور بی همه چیز امیدوارم آهن پدر و مادرهای بچه های مظلوم میناب دامن گیر خودتون و زندگیتون بشه .
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