تخم‌مرغ که روزی ارزان‌ترین راه تأمین پروتئین برای اقشار آسیب‌پذیر بود، حالا با قیمت‌های نجومی، از دسترس بسیاری خارج شده است. جهش بی‌قاعده قیمت‌ها از ۴۸۰ به ۶۰۰ هزار تومان، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است. آیا قرار است هر نوسان کوچک در بازار ارز، مستقیماً بر روی سفره‌های خالی مردم اثر بگذارد؟

بازار پروتئین کشور بار دیگر با «وضعیت قرمز» روبروست. جهش ناگهانی قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر، نه تنها سبد غذایی اقشار آسیب‌پذیر را متلاطم کرده، بلکه بار دیگر گره‌ خوردن مستقیم قیمت کالاهای اساسی به نوسانات ارزی و ناکارآمدی در زنجیره تأمین را به نمایش گذاشت.

از ۴۸۰ تا ۶۰۰ هزار تومان؛ جهشی بی‌قاعده

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت‌ها با سرعت برق و باد بالا می‌روند و هر روز یک عدد جدید در بازار می‌بینیم ای درحالی است که تخم‌مرغ از دسترس بسیاری خارج شده است و جای خالی نظارت دولت در بازار کاملاً حس می‌شود اما سوال اساسی این است که چرا وقتی قیمت‌ها ۳۰ درصد گران می‌شود، هیچ خبری از جریمه متخلفان یا کنترل قیمت‌ها نیست؟

رصد میدانی خبرنگار اقتصادی تابناک نشان می‌دهد که قیمت هر شانه تخم‌مرغ با جهشی حدود ۳۰ درصدی، از محدوده ۴۸۰ هزار تومان به بیش از ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. نکته تکان‌دهنده، سرعت این افزایش است؛ جهشی که در مدت کوتاهی رخ داده و نشان از نبود هرگونه سازوکار کنترل قیمت یا ذخیره‌سازی استراتژیک در این بخش دارد.

سیکل تکراری: نهاده، ارز و سودجویان

در ظاهر، افزایش قیمت ذرت و سویا و نوسانات ارزی به عنوان متهم اصلی معرفی می‌شوند اما وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی و عدم حمایت واقعی از تولیدکننده خرد، ساختاری را ایجاد کرده که هر نوسان کوچکی در بازار ارز، بلافاصله به افزایش قیمت در سفره مردم تبدیل می‌شود.

نظارت کجاست؟

پرسش اساسی اینجاست که در میان این جهش قیمتی، نقش سازمان‌های نظارتی و وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ چرا در حالی که قیمت‌ها با این سرعت صعود می‌کنند، هیچ مکانیسم اثرگذاری برای مهار قیمت‌ها یا شناسایی حلقه‌های واسطه و دلالان بازار دیده نمی‌شود؟

به گزارش تابناک، به نظر می رسد بهانه همیشگی «گران شدن ذرت و سویا» دیگر باورپذیر نیست و سرعت تکان‌دهنده افزایش قیمت تخم‌مرغ نشان می‌دهد که در زنجیره تأمین، حلقه‌هایی از سودجویان فعال‌اند که نوسانات ارزی را به بهانه تولید، به جیب خود می‌ریزند. اما سوال اصلی این است که چرا هیچ مکانیسم اثرگذاری برای شناسایی این واسطه‌ها و مهار قیمت‌ها وجود ندارد؟