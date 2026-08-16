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تابناک گزارش می دهد؛

سقوط سبد غذایی در تلاطم قیمت تخم‌مرغ/آخرین پروتئین ارزان سفره‌ها در خطر است!

تخم‌مرغ که روزی ارزان‌ترین راه تأمین پروتئین برای اقشار آسیب‌پذیر بود، حالا با قیمت‌های نجومی، از دسترس بسیاری خارج شده است. جهش بی‌قاعده قیمت‌ها از ۴۸۰ به ۶۰۰ هزار تومان، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است. آیا قرار است هر نوسان کوچک در بازار ارز، مستقیماً بر روی سفره‌های خالی مردم اثر بگذارد؟
کد خبر: ۱۳۹۰۰۲۲
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3217 بازدید
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۱۱
قیمت تخم مرغ امروز

بازار پروتئین کشور بار دیگر با «وضعیت قرمز» روبروست. جهش ناگهانی قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر، نه تنها سبد غذایی اقشار آسیب‌پذیر را متلاطم کرده، بلکه بار دیگر گره‌ خوردن مستقیم قیمت کالاهای اساسی به نوسانات ارزی و ناکارآمدی در زنجیره تأمین را به نمایش گذاشت.

از ۴۸۰ تا ۶۰۰ هزار تومان؛ جهشی بی‌قاعده

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت‌ها با سرعت برق و باد بالا می‌روند و هر روز یک عدد جدید در بازار می‌بینیم ای درحالی است که تخم‌مرغ از دسترس بسیاری خارج شده است و جای خالی نظارت دولت در بازار کاملاً حس می‌شود اما سوال اساسی این است که چرا وقتی قیمت‌ها ۳۰ درصد گران می‌شود، هیچ خبری از جریمه متخلفان یا کنترل قیمت‌ها نیست؟

رصد میدانی خبرنگار اقتصادی تابناک نشان می‌دهد که قیمت هر شانه تخم‌مرغ با جهشی حدود ۳۰ درصدی، از محدوده ۴۸۰ هزار تومان به بیش از ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. نکته تکان‌دهنده، سرعت این افزایش است؛ جهشی که در مدت کوتاهی رخ داده و نشان از نبود هرگونه سازوکار کنترل قیمت یا ذخیره‌سازی استراتژیک در این بخش دارد.

سیکل تکراری: نهاده، ارز و سودجویان

در ظاهر، افزایش قیمت ذرت و سویا و نوسانات ارزی به عنوان متهم اصلی معرفی می‌شوند اما وابستگی شدید به نهاده‌های وارداتی و عدم حمایت واقعی از تولیدکننده خرد، ساختاری را ایجاد کرده که هر نوسان کوچکی در بازار ارز، بلافاصله به افزایش قیمت در سفره مردم تبدیل می‌شود. 

نظارت کجاست؟ 

پرسش اساسی اینجاست که در میان این جهش قیمتی، نقش سازمان‌های نظارتی و وزارت جهاد کشاورزی چیست؟ چرا در حالی که قیمت‌ها با این سرعت صعود می‌کنند، هیچ مکانیسم اثرگذاری برای مهار قیمت‌ها یا شناسایی حلقه‌های واسطه و دلالان بازار دیده نمی‌شود؟ 

به گزارش تابناک، به نظر می رسد بهانه همیشگی «گران شدن ذرت و سویا» دیگر باورپذیر نیست و سرعت تکان‌دهنده افزایش قیمت تخم‌مرغ نشان می‌دهد که در زنجیره تأمین، حلقه‌هایی از سودجویان فعال‌اند که نوسانات ارزی را به بهانه تولید، به جیب خود می‌ریزند. اما سوال اصلی این است که چرا هیچ مکانیسم اثرگذاری برای شناسایی این واسطه‌ها و مهار قیمت‌ها وجود ندارد؟

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
14
پاسخ
با سلام
تخم مرغ که هیچ، سیب زمینی هم می رود!
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
5
1
پاسخ
تخم مرغ حذف بشه تخم کفتر جاش جایگزین میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
خخخخخخ
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
15
پاسخ
چی بایدگفت در کشورهای خیلی فقیر هم راجع این موضوع ها صحبت نمیشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
11
پاسخ
علت انفجار قیمت تخم مرغ و حذفش از سفره اکثریت صادرات لجام گسیخته اونه مثل خیلی مواد عذایی دیگه
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
8
پاسخ
اشکال نداره عوضش با قطار داریم نفت صادر میکنیم، تو همون قطارها وقتی از چین برمیگردند تخم مرغ بار بزنید وارد کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
3
پاسخ
دولت ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی در پردیس های دانشگاهی را افزایش دهد و درآمد آنرا صرف افزایش کالابرگ سه دهک اول نماید. الان دانش آموزان با صرف هزینه بالا در کشورهای اطراف مشغول تحصیل هساند.
ناشناس
|
Turkiye
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
5
پاسخ
ترکیه میخرم کیلویی ۱۵۰ تومان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
7
پاسخ
از رفیق گرمابه و گلستان آقای پزشکیان نوری قزلجه بپرسید میگه قیمت تخم مرغ کم هم هست و باید صادر بشه تا گران تر بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
9
پاسخ
از کیهان بپرسی میگه دغدغه من حجابه اینارو بی خیال
ناشناس
|
Australia
|
۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
12
2
پاسخ
ترامپ می‌خواهد با اضافه کردن فشار اقتصادی و ایجاد سختی بیشر در زندگی و معشیت مردم . آنها را در مقابل نظام قرار دهد و دوباره شورش به راه بیاندازد و هزینه روی دست نظام بگذارد. باید ضمن تلاش برای خنثی کردن این نقشه شوم ابعاد این توطئه توسط صدا و سیما برای مردم به طور واضح تشریح بشود و تبیین بشود که عامل مشکلات خود ترامپ و دشمنی آن با انقلاب است نه سیاست‌های نظام و ارزش‌های والای انقلاب
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