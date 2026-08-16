یورش دوباره پهپادها به مسکو

اوکراین یکی از بزرگترین حملات پهپادی به مسکو را انجام داد و انبار فروشگاه بزرگ اینترنتی وایلدبریز (Wildberries) را به آتش کشید.

فرماندار استان مسکو آندری وروبیف اعلام کرد که شب گذشته اوکراین در یک حمله پهپادی بزرگ به شهرهای سراسر استان مسکو حمله کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته این مقام روسی، اوکراین در این حمله پهپادی یک انبار متعلق به فروشگاه وایلدبریز آسیب زدند.

فرماندار مسکو گفت که در نتیجه حمله به انبار این فروشگاه در روستای کلدینو در نزدیکی پایتخت روسیه آتش‌سوزی رخ داد.

از شهر دوموددوو در استان مسکو خبر رسیده که در حمله شبانه پهپادی اوکراین یک مجتمع تولیدی و لجستیکی به آتش کشیده شد.

به گفته وروبیف، پدافند هوایی روسیه ۱۸۷ پهپاد اوکراینی را شب گذشته در سراسر استان مسکو از جمله در مناطق دوموددوو، پودولسک، استوپینو، اودینتسوو، نارو-فومینسک، رامنسکویه، چخوف، کولومنا، کاشیرا و یگوریفسک، رهگیری کرد.

فرماندار پایتخت روسیه این حمله را «یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی (علیه استان مسکو) در دوران اخیر» نامید. او همچنین خبر داد که یک نفر در این حملات کشته شد.

شهردار مسکو سرگئی سوبیانین، هم اعلام کرد که ۲۰۱ پهپاد بر فراز پایتخت رهگیری شد و در مجموع ۶۰۰ پهپاد به سمت استان مسکو در حرکت بوده‌اند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که پدافند ۸۲۲ پهپاد اوکراینی را در طول شب در چندین منطقه رهگیری کرده است.

مقامات اوکراین می‌گویند که فروشگاه وایلدبریز طیف وسیعی از تجهیزات نظامی را در وب‌سایت خود فهرست می‌کند و در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد، از جمله قطعات پهپاد.

به گزارش روزنامه اوکراینی «کی‌یف ایندیپندنت»، بازوی بانکی وایلدبریز در ماه ژوئیه به دلیل کمک مالی به دولت روسیه توسط اتحادیه اروپا تحریم شد. این فروشگاه، نقش مهمی در اقتصاد مصرفی روسیه ایفا می‌کند.