صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

یورش دوباره پهپادها به مسکو

اوکراین یکی از بزرگترین حملات پهپادی به مسکو را انجام داد و انبار فروشگاه بزرگ اینترنتی وایلدبریز (Wildberries) را به آتش کشید.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۱۳
| |
3302 بازدید
حمله پهپادی

فرماندار استان مسکو آندری وروبیف اعلام کرد که شب گذشته اوکراین در یک حمله پهپادی بزرگ به شهرهای سراسر استان مسکو حمله کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته این مقام روسی،  اوکراین در این حمله پهپادی یک انبار متعلق به فروشگاه وایلدبریز آسیب زدند.
فرماندار مسکو گفت که در نتیجه حمله به انبار این فروشگاه در روستای کلدینو در نزدیکی پایتخت روسیه آتش‌سوزی رخ داد.

از شهر دوموددوو در استان مسکو خبر رسیده که در حمله شبانه پهپادی اوکراین یک مجتمع تولیدی و لجستیکی به آتش کشیده شد.

به گفته وروبیف، پدافند هوایی روسیه ۱۸۷ پهپاد اوکراینی را شب گذشته در سراسر استان مسکو از جمله در مناطق دوموددوو، پودولسک، استوپینو، اودینتسوو، نارو-فومینسک، رامنسکویه، چخوف، کولومنا، کاشیرا و یگوریفسک، رهگیری کرد.

فرماندار پایتخت روسیه این حمله را «یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی (علیه استان مسکو) در دوران اخیر» نامید. او همچنین خبر داد که یک نفر در این حملات کشته شد.

شهردار مسکو سرگئی سوبیانین، هم اعلام کرد که ۲۰۱ پهپاد بر فراز پایتخت رهگیری شد و در مجموع ۶۰۰ پهپاد به سمت استان مسکو در حرکت بوده‌اند.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که پدافند ۸۲۲ پهپاد اوکراینی را در طول شب در چندین منطقه رهگیری کرده است.
مقامات اوکراین می‌گویند که فروشگاه وایلدبریز طیف وسیعی از تجهیزات نظامی را در وب‌سایت خود فهرست می‌کند و در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد، از جمله قطعات پهپاد. 

به گزارش روزنامه اوکراینی «کی‌یف ایندیپندنت»، بازوی بانکی وایلدبریز در ماه ژوئیه به دلیل کمک مالی به دولت روسیه توسط اتحادیه اروپا تحریم شد. این فروشگاه، نقش مهمی در اقتصاد مصرفی روسیه ایفا می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله پهپادی مسکو روسیه پهپاد
کودک شاهی که تا آخر عمر جدول ضرب را یاد نگرفت، اما تاریخ ایران را تغییر داد
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله روسیه به تاسیسات تولید شهپاد اوکراین
حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در شرق سوریه
لغو محدودیت‌های پروازی در فرودگاه‌های مسکو
حملۀ پهپادی حزب‌الله به نظامیان صهیونیست
امیرعبداللهیان به مسکو سفر می‌کند
حمله پهپادی یمن به ۲ هدف در سرزمین‌های اشغالی
حمله ده‌ها پهپاد اوکراین علیه روسیه دفع شد
حمله پهپادی در مسکو / اعلام موضع سازمان ملل
پهپادهای روسی دوباره وارد آسمان لهستان شدند
مسکو زیر آتش حملات پهپادی اوکراین
استقبال رسمی از رئیس جمهور در مسکو
خنثی‌سازی حملات پهپادی به مسکو
۱۰ کشته و زخمی درحادثه زیرگرفتن عابران در مسکو
انتقال ۱.۸ تن طلا از مسکو به ایران در قبال پهپاد
لحظات حمله پهپادی به کاخ کرملین
کشته‌های یک انفجار ناشناس در افغانستان
انتشار جزئیاتی از حمله به خانه نتانیاهو
دیدار سفیر ایران با رییس شورای مفتیات روسیه
حمله اوکراین به مسکو با ۴ کشته
حشد الشعبی عراق یک پهپاد را سرنگون کرد
مسکو: سقوط هواپیما اقدامی تروریستی نبود
وب گردی
پرشین هتل
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۶ نظر)
وطن، خانه روز مبادای آقازاده‌ها نیست/ از دانشجوی بازگشته تا مهاجری که ایران را از یاد برد  (۹۵ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ در جنگ «چه کنم» گفتن مدیریت نیست!/ چرا اطلاعات جنگی را روی میز دشمن می‌گذارید؟  (۹۳ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
نامه علی مطهری به پزشکیان درباره حجاب  (۵۲ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۶ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pbZ
tabnak.ir/005pbZ