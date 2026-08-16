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سلیقه ترامپ میلیاردها دلار روی دست آمریکا گذاشت

روزنامه واشنگتن‌پست گزارش داده است که نیروی دریایی آمریکا در حال بررسی بازطراحی ناو‌های هواپیمابر جدید برای هماهنگ‌کردن ظاهر آنها با سلیقه دونالد ترامپ است.
کد خبر: ۱۳۹۰۰۱۲
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ارتش آمریکا

بر اساس گزارش واشنگتن پست نیروی دریایی آمریکا به دنبال تغییر طراحی ناوهای هواپیمابر کلاس «فورد» است تا این شناورها بیشتر به ناوهای دوران جنگ جهانی دوم شباهت داشته باشند؛ اقدامی که به گفته منابع، می‌تواند میلیاردها دلار هزینه اضافی به دولت آمریکا تحمیل کرده و تأخیرهای مزمن در ساخت ناوها را تشدید کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یکی از تغییرات مورد بررسی، انتقال برج فرماندهی چندطبقه ناو از موقعیت فعلی به بخش میانی شناور است؛ تغییری که کارشناسان نظامی هشدار داده‌اند سه مزیت مهم طراحی کنونی، یعنی فضای بیشتر برای پارک هواپیماها، کاهش زمان پرتاب و کاهش احتمال تلاطم هنگام فرود جنگنده‌ها را از بین می‌برد.

این طرح در حالی مطرح شده که ساخت ناوهای هواپیمابر آمریکایی به‌دلیل هزینه‌های بالا و مشکلات فنی با تأخیرهای طولانی مواجه است. ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد»، نخستین ناو این کلاس، ۱۷ سال زمان برد تا ساخته شود.

همزمان، دولت ترامپ در یادداشت امنیت ملی جدید خود خواستار تغییرات دیگری در برنامه ناوهای آمریکا شده و از جمله دستور بازگشت سامانه پرتاب الکترومغناطیسی هواپیماها به فناوری قدیمی‌تر بخار در یکی از ناوها را صادر کرده است؛ تصمیمی که شرکت سازنده سامانه الکترومغناطیسی نسبت به هزینه‌ها و خطرات تغییر مسیر در میانه تولید هشدار داده است.

این تغییرات در شرایطی مطرح می‌شود که جنگ با ایران فشار مضاعفی بر ناوگان آمریکا وارد کرده است. ناو «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» بیش از ۲۶۰ روز در خاورمیانه مستقر بوده و نمایندگان کنگره آمریکا درباره کمبود تجهیزات، آلودگی آب و وخامت وضعیت روحی خدمه آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
 

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