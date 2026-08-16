نفت عراق برای هفتمین هفته به آمریکا نرسید

با وجود ادعای واشنگتن مبنی بر کنترل تنگه هرمز، واردات نفت خام عراق توسط آمریکا برای هفتمین هفته پیاپی به صفر مطلق رسیده است.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد آمریکا از اواخر ژوئن سال جاری(اوایل تیر ماه) تاکنون هیچ محموله نفتی از عراق دریافت نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این در حالی است که عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، به طور میانگین در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷۹ هزار بشکه در روز نفت به آمریکا صادرات داشته است.

علت اصلی این توقف بسته شدن تنگه هرمز است که صادرات ۹۰ درصدی نفت عراق را مختل کرد. آمریکا برای دور زدن این بحران، بازگشایی خط لوله کردستان به ترکیه را میانجیگری کرد، اما مشکلات فنی و اولویت صادرات به پالایشگاه‌های اروپا، مانع از رسیدن نفت کردستان به بازار آمریکا شد.

بر اساس داده‌های بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، ذخیره‌ استراتژیک نفت آمریکا هم به کمترین میزان از سال ۱۹۸۳ رسیده است. این ذخیره هم‌اکنون تنها معادل ۴۳ روز مصرف نفت خام این کشور است.

بنیاد تحقیقات سیاست انرژی در آمریکا می‌گوید:‌ پالایشگاه‌های ساحل خلیج مکزیک که ۵۵ درصد از ظرفیت پالایشی آمریکا را در اختیار دارند، برای پالایش نفت‌های متوسط و ترش بهینه‌سازی شده‌اند و با وجود نفت سبک داخلی، همچنان به واردات نفت سنگین‌تر و ترش از کشورهایی مانند عراق، عربستان و ونزوئلا وابسته هستند.

