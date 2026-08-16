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رسوایی ناو لینکلن؛ زنگ خطر برای ملوانان آمریکایی

شماری از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با ابراز نگرانی درباره شرایط ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» به سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا در مورد شرایط جسمی و روحی ملوانان این ناو انتقاد کردند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۹۶
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ارتش آمریکا

گروهی از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی، خواستار بررسی وضعیت ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» شدند؛ ناوی که مأموریت آن در حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران از ۲۱ نوامبر آغاز شده و اکنون بیش از ۲۶۰ روز است که در خاورمیانه مستقر مانده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نمایندگان دموکرات با اشاره به گزارش‌های مربوط به وخامت شرایط زندگی و وضعیت روحی خدمه، از وزارت نیروی دریایی پرسیده‌اند برای کاهش فشار ناشی از این مأموریت طولانی چه اقداماتی انجام شده است. آنها همچنین درباره مشکلات مزمن بهداشتی، وضعیت نظافت و احتمال کمبود مواد غذایی در ناو سؤال کرده‌اند.

حدود ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی در ناو لینکلن حضور دارند و طولانی‌شدن مأموریت آن در شرایط جنگی، نگرانی‌هایی را درباره سلامت و ایمنی خدمه ایجاد کرده است. خانواده برخی ملوانان نیز مدعی شده‌اند که چند نفر از نیروها در جریان این مأموریت طولانی تلاش کرده‌اند خود را از عرشه ناو به دریا بیندازند یا از انجام چنین اقدامی بازداشته شده‌اند.

با این حال، مقام‌های نیروی دریایی آمریکا و دونالد ترامپ افزایش موارد اقدام به خودکشی در این ناو را رد کرده‌اند. «پیت هگزث»، وزیر جنگ آمریکا، نیز گزارش‌های منتشرشده درباره شرایط ناو لینکلن را «کاملاً تحریف‌شده» توصیف کرده است.

در مقابل، هانگ کائو روز جمعه اعلام کرد خدمه ناو لینکلن به‌زودی در قالب یک برنامه چرخشی با ناو «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» به خانه بازخواهند گشت و تأکید کرد امنیت ملوانان و تفنگداران دریایی در اولویت قرار دارد.
این نخستین بار نیست که کنگره درباره وضعیت ناو لینکلن ابراز نگرانی می‌کند؛ دموکرات‌های سنا نیز چند روز پیش با اشاره به گزارش‌هایی درباره نگرانی‌های ایمنی روی عرشه، از هگزث و کائو درباره شرایط این ناو توضیح خواسته بودند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
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