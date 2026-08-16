سی‌ان‌ان نوشت: یکی از بزرگترین مشکلات دولت ترامپ در خروج از جنگ ایران، فهرست اهداف بسیار مطلق‌گرایانه‌ای است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و تیمش ارائه داده‌اند. این اهداف شامل تسلیم کامل ایران، تغییر حکومت، عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه مانند حزب‌الله بوده است. اما با طولانی شدن جنگ این فهرست اهداف به طرز چشمگیری تغییر کرده و کاهش یافته است. به نظر می‌رسد جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور، اخیراً آن را به شیوه‌ای قابل توجه کاهش داده است و آخرین نشانه را ارائه می‌دهد که دولت ممکن است برای رضایت به کمتر – شاید حتی خیلی کمتر – آماده شود.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ از ونس روز پنجشنبه در فاکس نیوز پرسیده شد که چگونه جنگ ممکن است پایان یابد. و او دو هدف را مطرح کرد. او گفت: «این تضمین می‌کند که کشورهای خلیج فارس همچنان نفت و گاز را به اقتصاد جهانی ارسال کنند تا ما ثبات قیمت انرژی داشته باشیم.» و افزود: «این هدف شماره یک است: نفت و گاز را برای آمریکایی‌ها در سراسر کشورمان ارزان نگه داریم.» «و سپس، بدیهی است که هدف شماره دو این است که اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.»

این فهرست اولیه ترامپ و تیمش نیست اما چه می شود کرد؟ وقتی روز جمعه از کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در مورد اظهارات ونس سوال شد، او اظهار داشت که «هر دو هدف برای رئیس جمهور به یک اندازه مهم هستند.»

این درحالی است که هیچیک از شروط تیم ترامپ برای پایان دادن به جنگ ایران، قیمت بنزین نبود. اما اکنون ترامپ با بسته شدن تنگه‌ای که پیشتر باز بوده و قیمتی بنزینی که پیشتر کم بوده، مواجه است. در واقع، تأکید جدید برخی در دولت بر قیمت پایین گاز، جدیدترین نشانه از کاهش اهداف برای آماده شدن برای پایان جنگی است که با اهداف اولیه ترامپ فاصله زیادی دارد.