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انتقام یک مادر از دو خواهر

زنی که در پرونده سرقت از دو خواهر دستگیر شده است، انگیزه خود را از این کار انتقام عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۸۴
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بازداشت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ روز گذشته ماجرای یک سرقت عجیب در سرخط خبر‌ها بود. در این ماجرا یک زن با استفاده از اسلحه ۲ زن دیگر را مورد سرقت قرار داد، در حالی که همدستش نیز در کنار آنها بود.

زنی که طراح اصلی نقشه سرقت بود، در اعترافاتش درباره انگیزه خود از این کار گفته است: می‌خواستم از آنها انتقام بگیرم. من در باشگاه با این دو خواهر آشنا شدم.

وی ادامه داد: گاهی اوقات که پسرم دنبالم می‌آمد تا مرا به خانه برساند، با این دو خواهر آشنا شد. من که با این موضوع مخالف بودم، دوستم را اجیر کردم تا طلا‌ها و گوشی‌هایشان را سرقت کند که درس ادبی برای آنها شود تا دست از سر پسرم بردارند!

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سرقت زن اسلحه خواهر
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