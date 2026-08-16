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فرصت ۴۵ روزه برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع

گودرزی از فرصت یک ماه ونیمه دولت برای معرفی وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع به مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۸۲
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معرفی وزرا

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با توجه به ضرورت تعیین وزرای اطلاعات و دفاع گفت: طبق اجازه ای که از رهبر معظم انقلاب اخذ شده است از تاریخ 29 مرداد ماه به مدت یک و نیم ماه دولت فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی اطلاعات و دفاع را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، در این راستا ایده ای مطرح است که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات ضرورت نداشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی ادامه داد: این ایده با توجه به مغایرت قانونی مستلزم اصلاح قانون است که بر این اساس مقرر است دولت در این خصوص لایحه تقدیم مجلس کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین در خصوص انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز بیان کرد: در این راستا نیز مقرر شد با توجه به اینکه تعویق انتخابات تابع تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است هرگونه تصمیم گیری بعدی نیز در شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد.

گودرزی تصریح کرد: امروز 25 مرداد انتخابات کمیسیون اصل نود و 4 شهریور انتخابات کمیسیون قضایی برگزار خواهد شد که با این روند انتخابات کمیسیون های تخصصی اجلاسیه سوم تکمیل خواهد شد.

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