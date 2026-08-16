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کیهان خواستار اقدام دولت علیه کشف حجاب شد

باید اذعان کرد که بیشتر زنان و دختران کشف حجاب‌کننده افراد پاکدلی هستند که از عمق ماجرا بی‌خبرند.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۵۵
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2792 بازدید
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۱۶
زنان کشف حجاب کرده

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ حسین شریعتمداری نوشت: به قول حکیمانه حضرت آقای شهیدمان: «‌کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است. خیلی از کسانی که کشف‌حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را، اگر بدانند که پشت این کاری که اینها دارند می‌کنند چه کسانی هستند، قطعاً نمی‌کنند، من می‌دانم. خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل ‌گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ با حجاب است. جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی‌کنند».

این واقعیت را در حضور افرادی از این طیف در اجتماعات مردمی و حماسی این روزها، نظیر حماسه تشییع امام شهید و تجمعات شبانه مردم نیز به وضوح می‌توان دید.‌ گریان در سوگ آقای شهید، رجزخوان علیه آمریکا و اسرائیل و... 

اما  اگر حفظ حجاب، یک واجب الهی و نص قانونی است -که هست- و اگر کشف حجاب، پدیده‌ای خانمانسوز و برهم زننده اساس خانه و خانواده است -که چنین است-‌ و اگر این پدیده پلشت، زندگی عفیفانه جوانان این مرز و بوم را به تباهی می‌کشاند -که می‌کشاند- و اگر این طرح فریب، با صرف هزینه‌های کلان و به کارگیری همه توان از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و بدخواهان مردم شریف ایران به میدان آورده شده است -که اسناد فراوانی از حضور دشمن در پس آن حکایت می‌کند- نجات این طیف از زنان و دختران که بازهم به قول رهبر شهید انقلاب «‌دختران خود ما هستند» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از این روی باید پرسید مسئولان محترم و همه کسانی که دست و زبان و توانی برای مقابله با این پدیده ناهنجار دارند، نه فقط در پاسخ به جوانانی که در این تور فریب افتاده‌اند، بلکه برای روز واپسین چه پاسخ پذیرفتنی و قابل قبولی در چنته دارند؟!

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روزنامه کیهان حسین شریعتمداری کشف حجاب زنان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
39
پاسخ
ماجرا عمقی نداره به همین سادگی. این شما هستید که به هر پدیده ای با نگاه شک و تردید می نگرید.
جم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
47
پاسخ
جناب شریعتمداری! پدیده خانمانسوز ، فقر است و گرانی ! که اجازه نمی‌دهد جوانان مردم که بسیاری از آنها آرزومند و مشتاقند ، ازدواج کنند ! به اذعان مقامات دولتی ، ۱۸ میلیون تجرد قطعی در کشور داریم که در نوع خود در جهان اگر بینظیر نباشد ، کم نظیره! لطفاً آدرس غلط که از شگردهایتان است ! حد اقل در این مورد ندهید.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
5
46
پاسخ
الان حدود سه سال است حجاب به طور عرفی و غیر رسمی اختیاری شده است. هیچ آسمانی به زمین نیامده است. آمار جنایت تجاوز فساد و فحشا ...‌ که مدعی بودند تغییری نکرده است فقط چون عده ای نمیتواند سبک زندگی مطلوب خودشان را به بقیه زور کنند ناراحت هستند مملکت درگیر مسایل خیلی مهم تری است بی خیال بشوید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
افزایش برهنگی، جنایت و تلخ کامی قطعی ست ، شک نکن
ناشناس
|
France
|
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
5
29
پاسخ
اوکی
انجام خواهد شد
زمان پیغمبر هم اینقدر گیر به حجاب نمیدادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
34
پاسخ
تا مملکت و دوباره به آشوب نکشانند ول کن نیستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
36
پاسخ
ای کاش علیه گرانی،فساد،فقر و....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
35
پاسخ
دیروز از تره بار شهرداری هویج و سیب زمینی و پیاز و کاهو و فلفل دلمه همه زیر دو کیلو خریدم 760 هزار تومان !
یعنی گوشت و مرغ و حبوبات و لبنیات نخریدم
کیهان در این خصوص نظری نداره ؟؟
یک شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
29
پاسخ
کاش ایشون یک بار خواستار اقدام علیه اختلاسگران و عهد شکنان و دذدان و....امثالهم می شد
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
29
پاسخ
كاشكي روزنامه كيهان اينقدر كه دنبال اين مسايل باشه ،دنبال اختلاس ها و دزدي ها و تراستي ها باشه كه وضع مملكت رو به اينجا رسوندن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
15
6
پاسخ
چرا دولت اقدام کند؟ چرا خود کیهان و طرفداراش اقدام نمی کنند؟ نیروی انتظامی زیرمجموعه دولت نیست.
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