بمب افکن‌های بی 1 آمریکا که برای اقدام علیه ایران در پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا مستقر شدند، به واسطه موقعیت این پایگاه در معرض دید دوربین‌ها هستند و به همین دلیل به محض پرواز، رصد می‌شوند و یک هشدار زودهنگام به همه از جمله ایران داده می‌شوند. حالا آمریکا پرواز مداوم این بمب‌ افکن‌ها را در دستور کار قرار داده تا شناسایی اینکه کدام یک از این پروازها عملیاتی است و کدام پرواز تمرینی دشوار شود و پرواز عملیات را به این شکل پنهان کند.