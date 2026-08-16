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تحرک بمبافکنهای آمریکا برای عملیات فریب علیه ایران
بمب افکنهای بی 1 آمریکا که برای اقدام علیه ایران در پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا مستقر شدند، به واسطه موقعیت این پایگاه در معرض دید دوربینها هستند و به همین دلیل به محض پرواز، رصد میشوند و یک هشدار زودهنگام به همه از جمله ایران داده میشوند. حالا آمریکا پرواز مداوم این بمب افکنها را در دستور کار قرار داده تا شناسایی اینکه کدام یک از این پروازها عملیاتی است و کدام پرواز تمرینی دشوار شود و پرواز عملیات را به این شکل پنهان کند.
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برچسبها:نبض خبر بمب افکن بی 1 ویدیو پایگاه هوایی فیرفورد فیلم جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به ایران B1 Lancer
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اونا دنبال حمله غافلگیرانه اقای مطهری به دنبال ساپرت پوشان. حالا یکسری هم بیان بگن هر چی سرجای خودش .. باشه ما هم قبول کردیم!!!
ایران بایستی به روباه پیر هشدار دهد در صورت استفاده از فرودگاه ان کشور ایران با شدیدترین نوع پاسخ خواهد داد