تصاویر تعقیب ماهیگیران ایرانی توسط آپاچی آمریکا

چند ماهیگیر قصد ماهیگیری در اطراف تنگه هرمز را داشتند که هلی کوپتر بوئینگ ای‌اچ-64 آپاچی ارتش آمریکا به دنبال آنها افتاد و پس از این اقدام تحریک آمیز و خطرناک آمریکایی‌ها، ماهیگیران ایرانی به ساحل بازگشتند. دو ویدیویی که ماهیگیران منتشر کردند را می‌بینید.