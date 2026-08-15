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کد خبر:۱۳۸۹۹۴۰
کد خبر:۱۳۸۹۹۴۰
14929 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

تصاویر تعقیب ماهیگیران ایرانی توسط آپاچی آمریکا

چند ماهیگیر قصد ماهیگیری در اطراف تنگه هرمز را داشتند که هلی کوپتر بوئینگ ای‌اچ-64 آپاچی ارتش آمریکا به دنبال آنها افتاد و پس از این اقدام تحریک آمیز و خطرناک آمریکایی‌ها، ماهیگیران ایرانی به ساحل بازگشتند. دو ویدیویی که ماهیگیران منتشر کردند را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر هلی کوپتر آپاچی ویدیو Boeing AH-64 Apache ماهیگیران ایرانی محاصره تنگه هرمز فیلم محاصره دریایی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
11
10
پاسخ
یه دو تا دوش پرتاب داشتن الان هلیکوپتر رو انداخته بودن. یعنی اینقدر کمبود دوش پرتاب داریم؟؟؟ تو قضیه دشت مهیار اصفهان هم کمبود فجیع دوش پرتاب و کوادکوپتر به چشم می اومد. پس دوش پرتاب میثاق چی شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
12
3
پاسخ
چرا هلیکوپتر رو نزدن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
9
8
پاسخ
تنگه هرمز چه خبره هلیکوپتر با این ارتفاع خوب چرا با موشک نمیزنیم الان که خیلی در تیرس ما هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
18
پاسخ
پدافند ما چکار میکرد پس؟!!این همه هم گفتیم تنگه را ما بسته ایم پس کجاست چه شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
7
53
پاسخ
مگر تنگه هرمز در اختیار کامل ایران نیست ؟؟؟؟!!!!!!
مخمود
|
Singapore
|
۰۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
22
پاسخ
یعنی اومدن تو حریم هوایی ایران ؟
ناشناس
|
Germany
|
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
2
15
پاسخ
مگه استاندار اونجا تکذیب نکرد
ببخشید یادم رفته بود تکذیب یعنی تایید
مم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
7
7
پاسخ
بنظرم باید بعضی از این قایقا رو یواش یکی مجهز به دوش پرتاب کنن خیلی نزدیک بودن حتی میشد اسیر هم گرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
16
پاسخ
اين اسمش تعقيب نبود! رد شدن هلي كوپتر بود!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
3
9
پاسخ
این شیرمردان که داره بهشون خوش میگذره ظاهراً . ایرانی از این چیزا نمیترسه
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