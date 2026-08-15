نبض خبر
تصاویر تعقیب ماهیگیران ایرانی توسط آپاچی آمریکا
چند ماهیگیر قصد ماهیگیری در اطراف تنگه هرمز را داشتند که هلی کوپتر بوئینگ ایاچ-64 آپاچی ارتش آمریکا به دنبال آنها افتاد و پس از این اقدام تحریک آمیز و خطرناک آمریکاییها، ماهیگیران ایرانی به ساحل بازگشتند. دو ویدیویی که ماهیگیران منتشر کردند را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر هلی کوپتر آپاچی ویدیو Boeing AH-64 Apache ماهیگیران ایرانی محاصره تنگه هرمز فیلم محاصره دریایی ایران
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یه دو تا دوش پرتاب داشتن الان هلیکوپتر رو انداخته بودن. یعنی اینقدر کمبود دوش پرتاب داریم؟؟؟ تو قضیه دشت مهیار اصفهان هم کمبود فجیع دوش پرتاب و کوادکوپتر به چشم می اومد. پس دوش پرتاب میثاق چی شد؟
تنگه هرمز چه خبره هلیکوپتر با این ارتفاع خوب چرا با موشک نمیزنیم الان که خیلی در تیرس ما هست
پدافند ما چکار میکرد پس؟!!این همه هم گفتیم تنگه را ما بسته ایم پس کجاست چه شد؟
مگه استاندار اونجا تکذیب نکرد
ببخشید یادم رفته بود تکذیب یعنی تایید
ببخشید یادم رفته بود تکذیب یعنی تایید
بنظرم باید بعضی از این قایقا رو یواش یکی مجهز به دوش پرتاب کنن خیلی نزدیک بودن حتی میشد اسیر هم گرفت