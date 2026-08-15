موبایل ۸۰ درصد گران شد!

از ابتدای ۱۴۰۵، موبایل ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده که مهم‌ترین دلیل آن عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، موبایل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده که مهم‌ترین دلیل آن عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.

وی ادامه داد: با گذشت ۵ ماه از سال، عدم تصمیم‌گیری و اعلام برنامه‌ای شفاف از سوی دولت، شرکت‌های واردکننده را به سمت تعدیل نیرو و تعطیلی کشانده است.