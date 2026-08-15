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موبایل ۸۰ درصد گران شد!

از ابتدای ۱۴۰۵، موبایل ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده که مهم‌ترین دلیل آن عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۸
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4069 بازدید
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۶
موبایل

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، موبایل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده که مهم‌ترین دلیل آن عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.

وی ادامه داد: با گذشت ۵ ماه از سال، عدم تصمیم‌گیری و اعلام برنامه‌ای شفاف از سوی دولت، شرکت‌های واردکننده را به سمت تعدیل نیرو و تعطیلی کشانده است.

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موبایل گوشی تلفن همراه گوشی های هوشمند بازار موبایل افزایش قیمت قیمت های نجومی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
23
0
پاسخ
مشکلی نیست محاصره که برداشته شد ۸۰ درصد ارزان می شود!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
دوست عزیز مگر متوجه نشدیجاده گرانی در ایران یک طرفه است آنهم فقط بسمت افزایش قیمت کاهشی در کار نیست و فقط با رفع مشکلات روند افزایش کند یا متوقف می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
بعد گران شدن ،،کی ارزان شده,چیزی؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
1
0
پاسخ
اصلا گوشی یعنی چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
3
پاسخ
بی خاصیت ترین وسیله
کلی امکانات گوشی و عدم استفاده بهینه به خاطر ضعف اینترنت
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
0
0
پاسخ
پاییز پارسال یه گوشی برای مادرم خریدم 15 تومن، الان اومدم برای خودم یکی دیگه از همون بخرم دیدم شده 50 تومن! بی خیال شدم کلا
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