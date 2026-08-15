موبایل ۸۰ درصد گران شد!
از ابتدای ۱۴۰۵، موبایل ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده که مهمترین دلیل آن عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، موبایل بین ۳۰ تا ۸۰ درصد گران شده که مهمترین دلیل آن عدم صدور مجوز ثبت سفارش و واردات است.
وی ادامه داد: با گذشت ۵ ماه از سال، عدم تصمیمگیری و اعلام برنامهای شفاف از سوی دولت، شرکتهای واردکننده را به سمت تعدیل نیرو و تعطیلی کشانده است.
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مشکلی نیست محاصره که برداشته شد ۸۰ درصد ارزان می شود!
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
ناشناس| |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
بی خاصیت ترین وسیله
کلی امکانات گوشی و عدم استفاده بهینه به خاطر ضعف اینترنت
کلی امکانات گوشی و عدم استفاده بهینه به خاطر ضعف اینترنت