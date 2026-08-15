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واکنش قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی

«ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: «ما ادعاهای مربوط به اسارت خلبانان ایرانی را به شکل قاطع رد می‌کنیم.»
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۰
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6225 بازدید
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۴
پرچم قطر

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، الانصاری اظهار داشت: «ما از این سخنان گمراه‌کننده در بحبوبه تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه ابراز تعجب می‌کنیم.»

وی گفت: «تیم‌های ما به وظیفه خود برای جست‌وجوی پیکر خلبانان عمل کردند و با تهران برای تحویل پیکر یکی از آنها تماس گرفتیم اما تاکنون جواب نداده‌اند.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر مدعی شد: «ما تاکید می‌کنیم که با خلبانان مذکور پس از نقض حریم هوایی قطر ارتباط برقرار کردیم اما پاسخی ندادند و ما اقدامات لازم برای دفاع از خاک خود را اتخاذ کردیم.»

الانصاری ادعا کرد: «طرف ایرانی به دعوت ما برای اعزام تیمی برای اطلاع از عملیات جست‌وجو در آوریل گذشته پاسخ نداد.»

پیش از این، سرتیپ پاسدار سیّد محمّد باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از اسارت ۳ خلبان ایرانی خبر داده بود.

سرتیپ باقرزاده در این نامه تاکید کرده بود: «دو فروند جنگنده سوخو24 در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴ (۲ مارس ۲۰۲۶) جهت انجام مأموریت رزمی به‌سوی پایگاه نظامی دشمن مستقر در کشور قطر عزیمت نمود که علی‌رغم موفقیت اولیه در انجام وظایف، متأسفانه به‌هنگام بازگشت، به‌علت اصابت پدافند دشمن، خلبانان اجکت می‌نمایند.»

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قطر ایران خلبانان ایرانیِ اسارت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
11
21
پاسخ
ترکیه کودتا شد ما نجات دادیم. قطر تحریم هوایی زمینی شد ما نجات دادیم. همونا الان شاخ شدن. قطر اسرا رو پس بده.
امیدوارم به سرنوشت متوسلیان منجر نشن.
هنوز مشخص نیست زنده. اسیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
12
20
پاسخ
انتقام خون خلبانان باید از شیوخ قطر گرفت.خلبانان قرار نبود به قطر حمله کنند بلکه آنها قرار بود پایگاه های آمریکا که مبدا تجاوز علیه خاک ایران بود را بمباران کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
9
21
پاسخ
آقای قطر اشتباه صحبت میکنی
پایگاه العدید در قطر طبق موافقتنامه خاک قطر نیست بلکه خاک آمریکاست و حتی پادشاه قطر بدون اجازه آمریکا اجازه ورود به آن را ندارد پس شما خلبانان ایرانی را در دفاع از خاک آمریکا هدف قرار دادید
مسئله خلبانهای ایران خیلی ساده است
یا پیکر آنها را به وطن باز میگردانید یا اینکه دست شما هستند زنده یا مرده
اگر هم دست آمریکایی ها هستند که جرم شما در پنهان کردن خلبان ها سنگین تر است
راهی نیست. زودتر مشکل را حل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
15
22
پاسخ
شما خیلی غلط می کنی ! وقتی خاک به خاکتو فتح کردیم معلوم میشه.
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