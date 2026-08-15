طرح سه فوریتی مجلس برای نجات اقتصاد کشور

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح سه فوریتی به منظور نجات اقتصاد کشور خبر داد و گفت: اقتصاد کشور نیاز به جراحی داشته و با شوک درمانی مسئله حل نمی شود.

به گزارش تابناک، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در بعدازظهر امروز ( شنبه ۲۴ مرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول بیان کرد: یاد تمام شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان را گرامی داشته و برای همه شهدا آرزوی علو درجات را داریم.

وی در ادامه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: این روز یادآور ایثارگری و حماسه آفرینی اهالی رسانه است. خبرنگاران رسالت سنگین و بزرگی را بر دوش دارند. جوانان پرتلاش، دلسوز، متعد و علاقه مند که با عشق و علاقه مباحث اطلاع رسانی را دنبال می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نقش اهالی رسانه در اطلاع رسانی دقیق به مردم و تبیین مسائل کشور تصریح کرد: این خبرنگاران هستند که با انجام کار خبری دقیق و حرفه ای جامعه را آگاه می سازند.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ارتباط مستمر بین بنده با رسانه همواره وجود داشته و همواره سعی می کنم که پاسخگوی خبرنگاران باشم.

مجلس در ایام جنگ رمضان تعطیل نبود

فلسفی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس در ایام جنگ رمضان تعطیل نبود گفت: در ایام جنگ رمضان نمایندگان از فضای مجازی برای انجام‌مکاتبات استفاده کردند. بنده بیش از ۵۰۰ مکاتبه برای پیگیری مطالبات مردم انجام دادم.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای ساماندهی بازار برنج انجام شده است گفت: بحث برنج یا سایر محصوبگلاتی که در سبد مصرف غذا مردم است، اهمیت بالایی دارد. بخشی از برنج در داخل تولید می شود و بخشی از خارج وارد می شود.

هزینه های تولید برنج روز به روز در حال افزایش است

وی در ادامه با بیان اینکه قیمت برنج همواره مورد بحث بوده است گفت: در ۱۷ استان کشور برنج کشت می شود. بحث اصلاح الگوی کشت در اینجا نیز حائز اهمیت است. اما مسئله اساسی در رابطه با تولید برنج این است که هزینه های تولید روز به روز با تورم بالا رفته است و قیمت تمام شده برنج را بالا برده است. در سال های گذشته این قیمت متناسب با سایر اقلام کنترل می‌شد. اما بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت برنج به عنوان یک کالای اساسی خیلی افزایش پیدا کرد. چون نرخ خیلی نهاده ها و سموم وابسته به نرخ ارز بود.

با حذف واسطه ها قیمت برنج کنترل می شود

فلسفی در ادامه بیان کرد: به دنبال حذف ارز ترجیحی قیمت برنج وارداتی نیز بالا رفت.این افزایش قیمت برنج عمدتا به خاطر این دو موضوع است. تنها راه کنترل نرخ برنج، استفاده از ظرفیت تشکل ها و تعاونی های تولید در ارتباط با تأمین نهاده، بذر، ماشین آلات و سموم به صورت ارزان تر است. از طرف دیگر خرید تضمینی برنج نیز باید در زمان مناسب صورت گیرد. بدین ترتیب با حذف واسطه ها قیمت کنترل می شود.

نماینده مردم تهران در ادامه بیان کرد: امروز کارتل های بزرگ برنج را به صورت شلتوک با قیمت بسیار پایین خریداری می کنند و سپس چندین برابر در بازار به فروش می رسانند. اگر تعاونی ها و تشکل ها خرید تضمینی را انجام دهند، عرضه برنج با قیمت پایین صورت می گیرد. دولت باید برای خرید تضمینی برنج برنامه داشته باشد که توسط تشکل ها و اتحادیه با تأمین مالی توسط بانک ها انجام شود.

مادامی که نرخ ارز تثبیت نشود این وضعیت ادامه دارد

وی با تاکید بر اینکه قیمت ارز باید تثبیت شود گفت: مادامی که قیمت ارز تثبیت نشود، این وضعیت ادامه دارد. بنده طرحی به مجلس ارائه داده ام که این طرح سه فوریتی و تحت عنوان قانون اقتصاد مقاومتی نوشته شده است. هدف این طرح نجات اقتصاد کشور است. امیدوارم سه فوریت این طرح مورد تایید قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ثبات قیمت ها نیازمند بازنگری در سیاست های کلان اقتصادی است گفت: باید با شجاعت بیشتر، اقتصاد کشور را جراحی کنیم. با شوک درمانی نیز این امکان وجود ندارد. در این طرح سه فوریتی پیشنهاداتی برای تثبیت نرخ ارز و جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری مطرح شده است.

فلسفی در ادامه با تاکید بر اینکه مسئله تامین سوخت کشاورزی موضوع مهمی است که باید تدبیر شود گفت: کمیسیون کشاورزی تا حالا چندین جلسه در این زمینه تشکیل داده است. متاسفانه امسال متوسط مصرف گازوئیل تراکتور را که تا پارسال ۱۴/۵ لیتر بوده به ۱۰ لیتر کاهش داده اند. اولین اشتباه در برآورد مصرف سوخت تراکتورها، در نظر نگرفتن استهلاک ماشین آلات ایرانی است. سوخت بخش کشاورزی تاثیر زیادی روی فعالیت های بخش کشاورزی دارد.

با بالا رفتن قیمت سوخت هزینه تولید غذا افزایش می یابد

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس بیان کرد: با بالا رفتن قیمت سوخت، قیمت تولید غذا افزایش می یابد. به همین دلیل است که آمریکایی ها برای باز کردن تنگه هرمز بال بال می زنند. با پیگیری کمیسیون کشاورزی قرار شد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مرداد و شهریور ۲۰۰ میلیون لیتر به سهمیه سوخت کشاورزان اضافه کنند.

وضعیت آبی کشور مناسب است

فلسفی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت منابع آبی سدها گفت: آنچه مسلم است بارندگی ها نسبت به پارسال افزایش یافته است. در کل کشور در فصل بهار ۱۷ درصد افزایش بارندگی داشتیم. خط تراز آب پشت سدها بالا آمده است. همه سدهایی که آب تهران را تأمین می کنند افزایش سطح تراز آب داشتیم. وضعیت آب خوب است. اما بحث صرفه جویی با مردم است تا ادامه تابستان را پشت سر بگذاریم.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه قطعی آب در تهران نداریم گفت: برای مدیریت مصرف فشار آب کاسته می شود. امروز تمام کسانی که از برداشتن ارز ترجیحی دفاع می کردند، می گویند علت افزایش قیمت ها حذف ارز ترجیحی است. اعتقاد من این است که قیمت ارز باید در کشور ثابت بشود. در طرح جدید مجلس گفته ایم که باید قیمت ارز تثبیت بشود. ما در طرح سه فوریتی خود در خصوص بهره بانکی و حفظ ارزش پول ملی پیشنهاداتی ارائه کردیم. باید ریل گذاری قانونی را تغییر دهیم.

تا امروز ۵۵ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شده است

فلسفی در ادامه با تاکید بر اینکه پرداخت مطالبات گندم کاران موضوع بسیار مهمی است و ما هر سال درگیر این موضوع هستیم گفت: خرید تضمینی محصولات راهبردی قانون دارد اما در مقام اجرا با مشکل مواجه هستیم. بر اساس آمار جدید خرید تضمینی گندم، ۸ میلیون ۷۰ هزار تن تا به امروز خرید گندم داشته ایم. تا امروز ۲۱۹ همت از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.

وی افزود: ۵۵ درصد مطالبات گندم کاران تا به امروز انجام شده و ۴۵ درصد آن باقی مانده است. این گردن دولت است و ۲۴ ساعت بعد از تحویل گندم به دولت باید این پول پرداخت شود. امیدواریم تا پایان شهریور این ۴۵ درصد باقی مانده نیز پرداخت شود. باید این روند را اصلاح کنیم تا کشاورزان انگیزه بیشتری برای تولید و فروش گندم پیدا کنند. بخشی از این گندم با قیمت دو برابر از کشور خارج می شود.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که تدبیر مجلس برای تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط محاصره دریایی چیست بیان کرد: اگر ما چاره ای نیاندیشیم و بخواهیم تقصیر را گردن دیگران بیاندازیم مشکل ادامه پیدا می کند. امنیت غذایی بسیار مهم است و دشمن تیز روی آیت موضوع سرمایه گذاری کرده است. غذا در دنیای کنونی به عنوان یک سلاح شناخته می شود و بارها دشمن از این سلاح علیه مردم استفاده کرده است. ما چرا از این هربه استفاده نمی کنیم؟

وی در ادامه تاکید کرد: چرا کشاورزان خود را محدود می کنیم. یکی با سوخت، یکی با آب و یکی با خرید تضمینی نامناسب محدودیت ایجاد می کند. بخش کشاورزی باید در اولویت تصمیم گیرها قرار بگیرد. پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی است. حتی برای ایجاد درآمد ارزی هم باید به سراغ بخش کشاورزی برویم. تا موقعی که کشاورزی محور توسعه و پیشرفت نباشد، نمی توانیم وابستگی به صنعت را کاهش دهیم.

صادرات جنین نژادهای برتر گاو کلید خورده است

فلسفی در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوز برای صادرات گاو شیری گفت: در قالب یکسری از دستاوردهای شرکت دانش بنیان توانسته ایم جنین گاوهای نژاد برتر را صادر کنیم. مدتی است که شروع شده و اولین بار هم اوقاف ایران این کار را شروع کرد. استان قم به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شد. صادرات جنین نژادهای برتر است. دانشمندان ما به این دانش دست پیدا کرده اند و ارز آوری خوبی هم دارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات نهاده های دامی از طریق مرزهای زمینی و دریای شمال گفت: خوشبختانه تأمین نهاده های دامی از همان روزهای ابتدایی بعد از جنگ ۱۲ روزه توسط دولت سرعت گرفت. تا جایی که اطلاع دارم واردات نهاده های دامی نه فقط از طریق بنادر جنوبی بلکه از طریق مبادی شمالی و شرق کشور در حال انجام است و مشکلی بابت تأمین نهاده های دامی نداریم.

برنج آمریکایی به صورت قاچاق وارد کشور شده است

فلسفی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه خرید و فروش برنج آمریکایی صحت دارد گفت: من این گزارش ها را بررسی کردم. بنده از مقامات رسمی پرسیدم به هیچ وجه هیچ برنج آمریکایی از مبادی رسمی وارد نشده است. برنجی که اکنون تبلیغات آن پخش شده از طریق مرزهای غربی کشور به صورت قاچاق وارد شده است. واردات هر نوع کالایی با منشا آمریکایی و صهیونیستی به کشور ممنوع است. این کالایی که تحت عنوان برنج آمریکایی در بازار دیده می شود به صورت قاچاق وارد شده است. حجم آن زیاد نیست اما روی آن تبلیغات صورت گرفت.