بانک مرکزی اعلام کرد: در پی اقدامات خصمانه دشمن صهیونی آمریکایی در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با بانک مرکزی از سوی تأمین‌کننده خارجی لغو شده است و کاربران ممکن است هنگام مراجعه، با خطاهای مربوط به گواهی امنیتی SSL مواجه شوند.

به گزارش تابناک، بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه این موضوع ناشی از حمله سایبری به زیرساخت‌های بانک مرکزی نیست، اعلام می‌کند تمامی خدمات بانک مرکزی برقرار است و اقدامات لازم برای اتخاذ تدابیر جایگزین و رفع مشکل گواهی امنیتی در حال انجام است.

تا زمان رفع این مشکل، هموطنان می‌توانند با عبور از پیام خطای نمایش‌داده‌شده در مرورگر، به خدمات موردنظر خود دسترسی پیدا کنند.

بانک مرکزی از هموطنان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را صرفاً از طریق پایگاه‌ها و کانال‌های رسمی این بانک دنبال کنند.