صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
لیگ برتر فوتبال ایران؛

طوفان پرسپولیس خیلی زود خوابید؛ واریز ۳ امتیاز خارج از خانه به حساب شاگردان تارتار

پرسپولیس در دیداری که با شروعی طوفانی همراه بود، خیلی زود عطش رسیدنش به گل از بین رفت، اما در نهایت ۳ امتیاز خارج از خانه را دریافت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۰۲
| |
3724 بازدید

طوفان پرسپولیس، خیلی زود خوابید؛ واریز ۳ امتیاز خارج از خانه به حساب شاگردان تارتار

نخستین دیدار پرسپولیس در بيست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال خارج از خانه و مقابل شمس‌آذر قزوین برگزار شد که این دیدار با برتری سرخپوشان به پایان رسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته نخست بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز شد که میهمان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.

محمد مهدی محبی (دقیقه ۱۰) و محمد عمری (دقیقه ۱۵) دو گل پرسپولیس را به ثمر رساندند.

طوفان پرسپولیس، خیلی زود خوابید؛ واریز ۳ امتیاز خارج از خانه به حساب شاگردان تارتار

ترکیب ابتدایی شمس‌آذر: ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، امیرحسین چگینی، محمدرضا رضایی، کیانوش گودرزی، امیرمحمد محکم‌کار، مهدی ممی‌زاده، مهرداد آقامحمدی، میلاد سورگی، سید مهدی حسینی و سینا معظمی‌تبار.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، محمد مهدی زارع، محمد حسین کنعانی‌زادگان، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمد عمری، محمد مهدی محبی، تیوی بیفوما و علی علیپور.

محمد مهدی محبی ابتدا روی ارسال ابوالفضل جلالی موفق شد گلزنی کند تا در اولین دیدارش برای پرسپولیس موفق به گلزنی شود.

محمد عمری هم ۵ دقیقه بعد با توپ‌گیری هز بازیکنان شمس‌آذر با شوتی از راه دور شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد تا پرسپولیس را به گل دوم برساند.

در شرایطی که پرسپولیس شروعی طوفانی داشت و هواداران این تیم را برای کسب بردی پرگل امیدوار کرد، اما عطش شاگردان تارتار خیلی زود خوابید و به همان دو گل شروع بازی اکتفا کردند.

به گزارش تابناک، پرسپولیس با کسب این پیروزی، ۳ امتیاز گرفت و همانند سایر رقبا جزو تیم‌های ۳ امتیازی هفته اول شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس شمس آذر قزوین لیگ برتر فوتبال تابناک ورزشی مهدی تارتار
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارت بازی تمام بازیکنان پرسپولیس صادر شد
حاشیه‌سازی هوادار متمول پیش از شروع لیگ؛ مدیران پرسپولیس حکم اخراج می‌دهند
مهدی تارتار به جان پرسپولیس افتاد؛ تغییر چهره از بیخ و بن!
یک لیگ، ۱۸ نیمکت و تنها یک قهرمانی؛ چهره‌های جوان، خارجی‌ها را بیرون کردند
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pZm
tabnak.ir/005pZm