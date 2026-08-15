طوفان پرسپولیس خیلی زود خوابید؛ واریز ۳ امتیاز خارج از خانه به حساب شاگردان تارتار
نخستین دیدار پرسپولیس در بيستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال خارج از خانه و مقابل شمسآذر قزوین برگزار شد که این دیدار با برتری سرخپوشان به پایان رسید.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم شمسآذر قزوین و پرسپولیس در چهارچوب دیدارهای هفته نخست بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز شد که میهمان با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت.
محمد مهدی محبی (دقیقه ۱۰) و محمد عمری (دقیقه ۱۵) دو گل پرسپولیس را به ثمر رساندند.
ترکیب ابتدایی شمسآذر: ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، امیرحسین چگینی، محمدرضا رضایی، کیانوش گودرزی، امیرمحمد محکمکار، مهدی ممیزاده، مهرداد آقامحمدی، میلاد سورگی، سید مهدی حسینی و سینا معظمیتبار.
ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، ابوالفضل جلالی، محمد مهدی زارع، محمد حسین کنعانیزادگان، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابندهلو، محمد عمری، محمد مهدی محبی، تیوی بیفوما و علی علیپور.
محمد مهدی محبی ابتدا روی ارسال ابوالفضل جلالی موفق شد گلزنی کند تا در اولین دیدارش برای پرسپولیس موفق به گلزنی شود.
محمد عمری هم ۵ دقیقه بعد با توپگیری هز بازیکنان شمسآذر با شوتی از راه دور شانس خود را برای گلزنی امتحان کرد تا پرسپولیس را به گل دوم برساند.
در شرایطی که پرسپولیس شروعی طوفانی داشت و هواداران این تیم را برای کسب بردی پرگل امیدوار کرد، اما عطش شاگردان تارتار خیلی زود خوابید و به همان دو گل شروع بازی اکتفا کردند.
به گزارش تابناک، پرسپولیس با کسب این پیروزی، ۳ امتیاز گرفت و همانند سایر رقبا جزو تیمهای ۳ امتیازی هفته اول شد.