عکس: تعویض پرچم حرم امام حسین علیهالسلام و حضرت عباس علیهالسلام
همزمان با فرارسیدن ماه ربیعالاول و پایان ایام عزاداری ماه صفر، پرچمهای حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت عباس(علیهماالسلام) در آیینی باشکوه و معنوی، در شب نخست این ماه تعویض شد. این مراسم با حضور خادمان حرمین شریفین کربلا برگزار شد و طی آن پرچمهای جدید بر فراز گنبدهای مطهر برافراشته شد.
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