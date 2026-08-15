عکس: تعویض پرچم حرم امام حسین علیه‌السلام و حضرت عباس علیه‌السلام

همزمان با فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و پایان ایام عزاداری ماه صفر، پرچم‌های حرم مطهر حضرت امام حسین و حضرت عباس(علیهماالسلام) در آیینی باشکوه و معنوی، در شب نخست این ماه تعویض شد. این مراسم با حضور خادمان حرمین شریفین کربلا برگزار شد و طی آن پرچم‌های جدید بر فراز گنبدهای مطهر برافراشته شد.