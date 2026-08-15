هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است
شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل از ساعت ۲۴ امشب بیست و چهارم مرداد تا ۵صبح روز بعد، مسدود است.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۰۰| |
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به گزارش تابناک، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل از ساعت ۲۴ امشب بیست و چهارم مرداد تا ۵صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین به شرح زیر میباشد:
مسیر جایگزین به سمت شمال:
بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال
خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)
مسیر جایگزین دهانه جنوبی (به سمت جنوب):
بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب
خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)
گزارش خطا