هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب مسدود است

شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل‌ امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل‌ از ساعت ۲۴ امشب بیست و چهارم مرداد تا ۵صبح روز بعد، مسدود است.

به گزارش تابناک، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل‌ امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل‌ از ساعت ۲۴ امشب بیست و چهارم مرداد تا ۵صبح روز بعد، مسدود است.

مسیرهای جایگزین به شرح زیر می‌باشد:

مسیر جایگزین به سمت شمال:

بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال

خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)

مسیر جایگزین دهانه جنوبی (به سمت جنوب):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب

خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)