اردوغان: بازگشایی تنگه هرمز اولویت ترکیه است

رجب طیب اردوغان مدعی شد که بسته ماندن تنگه هرمز به نفع هیچ کشوری نیست و بازگشایی این آبراه را اولویت ترکیه عنوان کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را موجب نگرانی شدید آنکارا دانست و گفت توقف جنگ در لبنان را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر اخیر او به ترکیه بررسی کرده است.

اردوغان همچنین بدون اشاره به حمایت‌های تام و کمال واشنگتن از تل‌آویو، ادعا کرد که «نقش آمریکا در متوقف کردن جنگ اسرائیل علیه لبنان اهمیت زیادی دارد».

او همچنین گفت بازگشایی تنگه هرمز در اولویت ترکیه قرار دارد و مدعی شد که «ادامه بسته ماندن این گذرگاه به نفع هیچ کشوری نیست».

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از نقش قطر در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای پایان دادن به جنگ در منطقه تمجید کرد و گفت توافق مکه پیام مهمی به جهان ارسال کرده است. به ادعای اردوغان، این توافق کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند در صورت تعرض خارجی به هر یک از آنها، اقدامات مشترکی انجام دهند. او افزود کشورهای دیگری نیز می‌توانند در آینده به این توافق بپیوندند و مشارکت مصر در آن نیز امکان‌پذیر است.

اردوغان درباره مسئله کردها نیز گفت: «ترکیه به تقویت روابط خود با کردها و حفظ حقوق آنها در کشورهای مختلف منطقه ادامه خواهد داد». او تأکید کرد کردهای سوریه نیز از صلح و ثبات سهم خواهند داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت سوریه تنها نخواهد ماند و آنکارا هر کاری که بتواند برای حمایت از ثبات این کشور انجام خواهد داد. او اعلام کرد که در آینده نزدیک به سوریه سفر خواهد کرد.

اردوغان درباره تحولات غزه نیز گفت ترکیه نمی‌تواند غزه را تنها بگذارد و برای حمایت از مردم این منطقه هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وی افزود حماس صادقانه به تعهدات خود عمل می‌کند، اما اسرائیل همچنان به جنگ ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه بر تداوم حمایت آنکارا از سودان تأکید کرد و گفت روابط ترکیه با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت سودان، خوب است. او همچنین روابط ترکیه با لیبی را باثبات توصیف کرد و گفت آنکارا این کشور را تنها نخواهد گذاشت.

اردوغان درباره روابط نظامی ترکیه و آمریکا نیز گفت آنکارا از ترامپ درباره جنگنده‌های اف-۳۵ وعده دریافت کرده و اکنون منتظر است رئیس‌جمهور آمریکا به این وعده عمل کند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین درباره عضویت کشورش در اتحادیه اروپا گفت که «اروپا ظاهراً تمایلی به پذیرش ترکیه در این اتحادیه ندارد». با این حال، اردوغان تأکید کرد عضویت در اتحادیه اروپا در حال حاضر اولویت ترکیه نیست و مدعی شد که این اروپا است که از عضو نشدن ترکیه در این اتحادیه زیان خواهد دید.