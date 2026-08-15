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اردوغان: بازگشایی تنگه هرمز اولویت ترکیه است

رجب طیب اردوغان مدعی شد که بسته ماندن تنگه هرمز به نفع هیچ کشوری نیست و بازگشایی این آبراه را اولویت ترکیه عنوان کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۹۳
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10070 بازدید
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۱۰
اردوغان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را موجب نگرانی شدید آنکارا دانست و گفت توقف جنگ در لبنان را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سفر اخیر او به ترکیه بررسی کرده است.

اردوغان همچنین بدون اشاره به حمایت‌های تام و کمال واشنگتن از تل‌آویو، ادعا کرد که «نقش آمریکا در متوقف کردن جنگ اسرائیل علیه لبنان اهمیت زیادی دارد».

او همچنین گفت بازگشایی تنگه هرمز در اولویت ترکیه قرار دارد و مدعی شد که «ادامه بسته ماندن این گذرگاه به نفع هیچ کشوری نیست».

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، از نقش قطر در تلاش‌های میانجی‌گرانه برای پایان دادن به جنگ در منطقه تمجید کرد و گفت توافق مکه پیام مهمی به جهان ارسال کرده است. به ادعای اردوغان، این توافق کشورهای امضاکننده را ملزم می‌کند در صورت تعرض خارجی به هر یک از آنها، اقدامات مشترکی انجام دهند. او افزود کشورهای دیگری نیز می‌توانند در آینده به این توافق بپیوندند و مشارکت مصر در آن نیز امکان‌پذیر است.

اردوغان درباره مسئله کردها نیز گفت: «ترکیه به تقویت روابط خود با کردها و حفظ حقوق آنها در کشورهای مختلف منطقه ادامه خواهد داد». او تأکید کرد کردهای سوریه نیز از صلح و ثبات سهم خواهند داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت سوریه تنها نخواهد ماند و آنکارا هر کاری که بتواند برای حمایت از ثبات این کشور انجام خواهد داد. او اعلام کرد که در آینده نزدیک به سوریه سفر خواهد کرد.

اردوغان درباره تحولات غزه نیز گفت ترکیه نمی‌تواند غزه را تنها بگذارد و برای حمایت از مردم این منطقه هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد. وی افزود حماس صادقانه به تعهدات خود عمل می‌کند، اما اسرائیل همچنان به جنگ ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه بر تداوم حمایت آنکارا از سودان تأکید کرد و گفت روابط ترکیه با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت سودان، خوب است. او همچنین روابط ترکیه با لیبی را باثبات توصیف کرد و گفت آنکارا این کشور را تنها نخواهد گذاشت.

اردوغان درباره روابط نظامی ترکیه و آمریکا نیز گفت آنکارا از ترامپ درباره جنگنده‌های اف-۳۵ وعده دریافت کرده و اکنون منتظر است رئیس‌جمهور آمریکا به این وعده عمل کند.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین درباره عضویت کشورش در اتحادیه اروپا گفت که «اروپا ظاهراً تمایلی به پذیرش ترکیه در این اتحادیه ندارد». با این حال، اردوغان تأکید کرد عضویت در اتحادیه اروپا در حال حاضر اولویت ترکیه نیست و مدعی شد که این اروپا است که از عضو نشدن ترکیه در این اتحادیه زیان خواهد دید.

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برچسب ها
ترکیه اردوغان ایران آمریکا جنگ تنگه هرمز بازگشایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Norway
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
5
20
پاسخ
تو فعلا برو التماس ترامپ اباداعش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
25
پاسخ
باز بودن یا نبودن تنگه هرمز
ربطی به رجب ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
14
پاسخ
چاپلوس
با موشک بزنیمش
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
14
پاسخ
دو کلام هم از دهان مادر شوهر
حرف حساب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
15
پاسخ
سپاه هر وقت صلاح بدونه اونوقت تنگه هرمز باز میشه در غیر اینصورت باید منتظر باشن.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
15
پاسخ
اردوغان رفیق ترامپ است رفیق دزد و شریک قافله است
رضارضایی
|
Poland
|
۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
13
پاسخ
یکی نیست بگوید ردوغان توکه یکی به نعل میزنی یکی به نعلدون هم اسرائیلی هستی هم امریکایی لطفاً ببنددهانت را
ابراهیم زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
13
پاسخ
خداوکیلی ظاهرت فقط مسلمان است ، لال مونی گرفتی که تجاوز آمریکا و اسراییل را به ایران درست حسابی محکوم کنی ، و حالا غیر مستقیم داری برای ایران شاخ میشی ، ولی یادت باشه که زمان کودتا برعلیه شما ، اون ایران بود که شما را حفظ و حمایت کرد .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
16
پاسخ
آقای اردوغان شما چکاره هستی که اولولیتشما باز شدن تنگه هرمز است آیا کشورما در امور ترکیه دخالت میکند پس ساکت شو وکسی از شما نظر نخواسته
شایسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
4
14
پاسخ
اردوغان باور کنید یک داعشی به تمام معناست
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