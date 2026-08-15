چرا انتخابات شوراها برگزار نمیشود؟
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران درباره زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به تحولات اخیر و درگیریها در حوزه جنگ، منتظر اعلام رسمی پایان آن از سوی شورای عالی امنیت ملی هستیم تا فرآیند دو ماهه پس از آن آغاز و انتخابات برگزار شود.
حبیبالله خجستهپور اظهار کرد: ثبتنام داوطلبان در فاصله زمانی میان ۲ رخداد مهم انجام شد و با توجه به شرایط و حوادث دیماه، این احتمال وجود داشت که مشارکت در عرصه داوطلبی با کاهش مواجه شود، اما آمارها خلاف این پیشبینی را نشان داد.
وی افزود: افزایش بیش از ۵۰ درصدی تعداد داوطلبان در استان تهران و رشد حدود ۹۰ درصدی مشارکت داوطلبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش، نشانهای امیدوارکننده برای افزایش مشارکت در ادامه فرایندهای انتخاباتی است.
وی با به بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت و گفت: برگزاری این انتخابات که قرار بود یازدهم اردیبهشت ماه برگزار شود، به دلیل شرایط جنگی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، به مدت دو ماه پس از پایان جنگ موکول شده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: با وجود همزمانی ثبتنامها با حوادث دیماه، نهتنها مشارکت داوطلبان کاهش نیافت، بلکه در استان تهران بیش از ۵۰ درصد و در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش حدود ۹۰ درصد افزایش مشارکت داوطلبی به ثبت رسید که میتواند نویدی برای افزایش مشارکت عمومی باشد.
مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران همچنین با اشاره به تحولات اخیر و ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان گفت: ما معتقدیم یک ابرقدرت جهانی و یک قدرت هستهای منطقهای در چند نوبت به کشور ما حمله کردند و همه ابزارهای خود را بهکار گرفتند، اما به اهدافشان نرسیدند و این موضوع، به معنای پیروزی جمهوری اسلامی ایران است.
خجستهپور ادامه داد: این پیروزی تنها در یک جبهه رقم نخورد، بلکه جمهوری اسلامی ایران در چهار جبهه اصلی ایستادگی و مقابله کرد.
وی توضیح داد: جبهه نخست، جبهه نبرد بود که نیروهای مسلح و نظامی کشور با توان موشکی، دفاعی و رزمی خود در آن نقشآفرینی کردند و در این مسیر نیز شهدای عزیزی تقدیم شد.
مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران گفت: جبهه دوم، جبهه خدمت بود، جایی که خدمتگزاران مردم در دولت و نهادهای خدمترسان، با وجود مواجهه کشور با یک جنگ همهجانبه، اجازه ندادند فضای عمومی جامعه به سمت شرایط جنگی، قحطی یا کمبود پیش برود.
خجستهپور افزود: این خدمات، بهویژه از سوی دولت و دستگاههای اجرایی، مکمل جبهه نخست بود و نقش مهمی در مدیریت شرایط کشور ایفا کرد.
وی جبهه سوم را جبهه دیپلماسی دانست و تصریح کرد: مسئولان و بزرگان کشور در مجلس، دولت و سایر قوا در کنار یکدیگر مسائل دیپلماتیک را پیگیری کردهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران، جبهه چهارم را جبهه مردم عنوان کرد و گفت: حضور و همراهی مردم در صحنه، یکی از ارکان اصلی موفقیت کشور در عبور از این شرایط بوده است.
وی ادامه داد: بسیاری از تحلیلگران بینالمللی انتظار داشتند با حمله به کشورها، مهاجرت گسترده به کشورهای منطقه رخ دهد، اما در ایران مهاجرت معکوس اتفاق افتاد؛ بهگونهای که در طول جنگ، مرزهای زمینی کشور بیشتر شاهد ورود افراد بودند تا خروج.
خجستهپور به نمونههایی از این همراهی مردم اشاره کرد و گفت: بازگشت برخی افرادی که حتی از خارج موضعگیری کرده بودند و اعلام کردند به دلیل خاک وطن خود بازمیگردند، از جمله مصادیق این همدلی است.
مدیرکل امور سیاسی استانداری تهران همچنین اظهار کرد: رفتارهای روزمره مردم نیز در شرایط سخت، نوعی همبستگی اجتماعی از جمله خرید به اندازه نیاز در فروشگاهها و رعایت توصیههای مرتبط با مصرف منابع ایجاد کرد.
وی یادآور شد: اگر هم اعلام میشد در تابستان مصرف برق و در زمستان مصرف گاز کاهش یابد، باز هم این همراهی عمومی میتوانست به عنوان نشانهای از پذیرش اجتماعی «وحدت و همدلی» در کنار دیگر اقدامات دولت و دستگاههای مختلف تلقی شود.
خجستهپور با اشاره به نامگذاری وحدت مقدس از سوی رهبری، گفت: انتظار میرود این وحدت و همدلی میان همه ارکان نظام و مردم تداوم داشته باشد. همچنین امیدواریم افراد معدودی که با افراط در کلام به دنبال ایجاد تنش در جامعه هستند، به جمع مردم بپیوندند و وحدت و همدلی پیشگفته حفظ شود.