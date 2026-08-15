شهردار تهران با اشاره به آخرین وضعیت توسعه مترو در شهرری اعلام کرد: تست گرم مترو در ۱۵ شهریور انجام می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم (ع) تا پایان شهریور یا ابتدای مهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران در آیین بهره‌برداری از ۲۳ پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۰، با تأکید بر سیاست مدیریت شهری در جهت کاهش فاصله میان شمال و جنوب پایتخت، گفت: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های این دوره مدیریت شهری، پیگیری جدی برای نزدیک کردن سطح برخورداری مناطق شمالی و جنوبی تهران بوده است.

وی با بیان اینکه «ری قبله تهران است»، افزود: ری با پیشینه تاریخی، عظمت و ظرفیت‌هایی که دارد، به پایتخت معنا می‌بخشد، اما فاصله‌ای که در سال‌های گذشته میان شمال و جنوب تهران شکل گرفته بود، شرایطی غیرمنطقی و غیرعادلانه را در اداره شهر ایجاد کرده بود.

شهردار تهران با اشاره به رشد اعتبارات و پروژه‌های منطقه ۲۰ اظهار کرد: افزایش بیش از ۱۲۴۰ درصدی اعتبارات منطقه ۲۰ و رشد قابل توجه پروژه‌های این منطقه نشان می‌دهد که فاصله شمال و جنوب شهر در حال کاهش است. البته هر اندازه که در جنوب تهران، به‌ویژه شهرری، تلاش کنیم، همچنان نسبت به نیاز‌های موجود عقب هستیم و باید سرعت اقدامات بیشتر شود.

زاکانی در ادامه با اشاره به توزیع پروژه‌های شهری تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که طی چهار سال گذشته، ۶۵ درصد پروژه‌های مدیریت شهری در مناطق پایین خط انقلاب و ۳۵ درصد در مناطق بالای این محدوده اجرا شده است. مناطق شمالی را فراموش نکرده‌ایم، اما برای جبران عقب‌ماندگی جنوب تهران، میزان فعالیت در این بخش تقریباً دو برابر بوده است.

وی همچنین از برنامه مدیریت شهری برای ایجاد مجتمع‌های بزرگ آموزشی خبر داد و گفت: با هماهنگی دولت، برنامه‌ای در حال پیگیری است تا حدود ۲۸۰۰ مدرسه دولتی موجود در تهران به ۴۵۰ مجتمع بزرگ آموزشی با ظرفیت‌های حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دانش‌آموز تبدیل شوند.

شهردار تهران افزود: هشت مورد از این پروژه‌ها مراحل خود را طی کرده‌اند و عملیات اجرایی آنها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. اولویت آغاز این طرح نیز با مناطقی است که از سرانه‌های پایین‌تری برخوردارند و منطقه ۲۰ نیز در ادامه این مسیر قرار خواهد گرفت.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت توسعه مترو در شهرری پرداخت و اظهار کرد: به‌دلیل شرایطی که در کشور ایجاد شد، اجرای پروژه مترو با تأخیر مواجه شد و در حالی که قرار بود در خردادماه به مرحله افتتاح برسد، این زمان‌بندی تغییر کرد.

وی اعلام کرد: براساس آخرین پیگیری‌ها، تست گرم مترو در ۱۵ شهریور انجام خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که تا پایان شهریور یا ابتدای مهر، ایستگاه مترو میدان حضرت عبدالعظیم (ع) افتتاح شود.

شهردار تهران ادامه داد: پس از آن، مرحله مربوط به ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) دنبال خواهد شد تا دسترسی مردم تهران به شهرری و حرم مطهر از طریق مترو تسهیل شود.

زاکانی در پایان با اشاره به جایگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در تحولات شهرری خاطرنشان کرد: ظرفیت آستان مقدس می‌تواند نقش اساسی و پیشران در تحول ری و تهران داشته باشد و امیدواریم مجموعه اقداماتی که در حوزه حمل‌ونقل، آموزش، ورزش و عمران شهری دنبال می‌شود، به ارتقای جایگاه شهرری و افزایش خدمت‌رسانی به مردم منجر شود.