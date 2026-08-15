۱۲ کشتی سعودی مسیر خود را از بابالمندب تغییر دادهاند
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این شرکت اعلام کرد این ۱۲ کشتی در حال حاضر مسیر خود را به سمت دماغه امید تغییر دادهاند و این اقدام سفری پرهزینهتر و زمانبرتر به همراه خواهد داشت.
شرکت ویندوارد در گزارشی اعلام کرد برخی از کشتیهای عربستان طی دو هفته گذشته بارها مقصد اعلامشده خود را تغییر دادهاند و برخی نیز تنها پس از عبور از سواحل آفریقای جنوبی، مقصد نهایی خود را مشخص کردهاند؛ رفتاری که نشاندهنده نوعی عدم قطعیت درباره مسیرهای امن قابل تردد است.
به گزارش این شرکت، بازگرداندن ناوگانها توسط شرکتهای کشتیرانی از نقاط گلوگاهی دریایی و در عین حال مبهم نگهداشتن مقاصد نهایی، نشانهای از خطرات مرتبط با محاصره دریایی یمن علیه کشتیهای عربستان است.
این خطرات، کشتیها را به پیمودن مسیرهایی طولانیتر و پرهزینهتر وادار میکند تا از عبور از بابالمندب خودداری کنند؛ این در حالی است که صنعا در چارچوب آنچه «محاصره در برابر محاصره» توصیف میکند، تصمیم به ممانعت از عبور کشتیهای عربستان از این تنگه گرفته است