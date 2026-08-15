صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عراقچی: مانعی برای صدور روادید اتباع افغانستان نداریم

وزیر امور خارجه با بیان اینکه وزارت امور خارجه در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی ندارد و آماده است فرآیند صدور روادید برای متقاضیان واقعی، به‌ویژه گردشگران سلامت، تسهیل شود، گفت: برای متقاضیان گردشگری سلامت باید سامانه‌هایی طراحی شود تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد کشور شوند.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۶۶
| |
4292 بازدید
|
۴
عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست تخصصی سرمایه‌گذاران گردشگری و صنایع دستی استان خراسان‌رضوی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدعلی مدنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، علی‌اصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی و جمعی از سرمایه‌گذاران و مدیران ارشد برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع داخلی، تقویت اختیارات استان‌ها، تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه تأکید کرد.

* بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد

عراقچی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد، تصریح کرد: «سال گذشته در نشست دیپلماسی استانی در خراسان‌رضوی نیز عمده مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان بررسی شد و مشخص شد بخش قابل توجهی از این مسائل به فرآیند‌های داخلی در دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد.»

وزیر خارجه، تقویت اختیارات استان‌ها را یکی از مسیر‌های مؤثر برای حل مسائل اقتصادی دانست و افزود: رئیس‌جمهوری بر افزایش اختیارات استان‌ها تأکید و انگیزه جدی برای این موضوع دارد تا مسائل در همان سطح استانی، با سرعت و شناخت دقیق‌تری حل‌وفصل شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه اجرای دیپلماسی استانی اظهار داشت: «بسیاری از مسائل بین ایران و کشور‌های همسایه، به‌ویژه در مناطق مرزی، می‌تواند در سطح استان‌ها بسیار آسان‌تر و سریع‌تر از سطح پایتخت‌ها حل شود. اگر مشکلی مرزی بین خراسان‌ر ضوی و افغانستان وجود داشته باشد، حل آن در همان منطقه و بین مقامات محلی بسیار راحت‌تر از آن است که موضوع به کابل و تهران گزارش شود و درگیر فرآیند مذاکرات بین دو پایتخت شویم.»

* همسایگان مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم

عراقچی با اشاره به ظرفیت خراسان رضوی در تعامل با کشور‌های افغانستان، ترکمنستان و پاکستان اظهار داشت: استان خراسان رضوی از اختیارات لازم برای توسعه روابط تجاری و رفت‌وآمد با کشور‌های همسایه برخوردار است و در این مسیر، هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان می‌تواند به تسهیل امور کمک کند.

وی گفت: وظیفه نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان‌رضوی، تسهیل ارتباطات استان با کشور‌های همسایه است و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان قرار گیرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه کشور‌های همسایه از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی ایران در شرایط تحریم محسوب می‌شوند، گفت: «همسایگان ما بزرگ‌ترین فرصت اکنون در سیاست خارجی و همکاری‌های اقتصادی ما هستند.»

* در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی نداریم

رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت بین ایران و افغانستان گفت: «وزارت امور خارجه در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی ندارد و آماده است فرآیند صدور روادید برای متقاضیان واقعی، به‌ویژه گردشگران سلامت، تسهیل شود. برای متقاضیان گردشگری سلامت باید سامانه‌ها و فرآیند‌های مشخصی طراحی شود تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد کشور شوند و وزارت امور خارجه نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.»

عراقچی در ادامه با اشاره به جایگاه مشهد و خراسان‌رضوی در گردشگری کشور اظهار داشت: استان خراسان‌رضوی، جور گردشگری کشور را هم می‌کشد، زیارت حرم امام رضا (ع) به‌تنهایی با سه تا چهار میلیون زائر، سهم بسیار بزرگی در گردشگری کشور دارد.

* آمادگی وزارت خارجه برای عرضه صنایع دستی در خارج از کشور

وزیر امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد در زمینه توسعه نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و عرضه صنایع‌دستی ایران در خارج از کشور با بخش خصوصی همکاری کند. همه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظف‌اند در چارچوب مأموریت‌های خود برای تقویت اقتصاد کشور، جذب منابع، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال تلاش کنند.

عراقچی با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی کشور، بر ضرورت توسعه بازار مصرف این محصولات تاکید کرد و گفت: «صنایع‌دستی نباید به کالایی برای هدیه دادن محدود شود، بلکه باید جایگاه خود را در سبد مصرفی جامعه و در محیط‌های رسمی، اقامتی و دیپلماتیک نیز پیدا کند. صنایع‌دستی را از یک کالای فقط کادویی خارج کنیم و به کالای مصرفی هم تبدیل کنیم.»

وزیر خارجه در پایان گفت: وزارت امور خارجه آمادگی دارد ظرفیت دیپلماسی کشور را بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، گردشگری، صنایع‌دستی و تقویت پیوند‌های ایران با کشور‌های همسایه قرار دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی گردشگری سیدرضا صالحی امیری فعالان اقتصادی روادید افغانستان
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات عراقچی درباره شروع مجدد مذاکره با آمریکا
عراقچی: هنوز تصمیم ازسرگیری مذاکرات را نداریم
عکس: ایران؛ روایت ایستادگی و سربلندی
تصاویر شخم زدن افغانستان برای طلا
طالبان: افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
5
7
پاسخ
ایران پر شده از افغانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
7
پاسخ
گردشگر سلامت؟؟؟؟؟
مردم ایران یک قرص ساده ندارند
چی میگیدددد
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
7
6
پاسخ
بزرگوار وقتی بالای ۶ میلیون ساکن و بیش از ده میلیون تردد دارن روادید دیگه چه صیغه ای هست ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
7
5
پاسخ
آره سع میلیون افغانی دیگه وارد ایران کن !
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pZC
tabnak.ir/005pZC