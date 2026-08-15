عراقچی: مانعی برای صدور روادید اتباع افغانستان نداریم
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست تخصصی سرمایهگذاران گردشگری و صنایع دستی استان خراسانرضوی که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیدعلی مدنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسانرضوی و جمعی از سرمایهگذاران و مدیران ارشد برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع داخلی، تقویت اختیارات استانها، تسهیل فعالیت بخشخصوصی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید کرد.
* بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد
عراقچی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، منشا داخلی دارد، تصریح کرد: «سال گذشته در نشست دیپلماسی استانی در خراسانرضوی نیز عمده مشکلات صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان بررسی شد و مشخص شد بخش قابل توجهی از این مسائل به فرآیندهای داخلی در دستگاههای مختلف بازمیگردد.»
وزیر خارجه، تقویت اختیارات استانها را یکی از مسیرهای مؤثر برای حل مسائل اقتصادی دانست و افزود: رئیسجمهوری بر افزایش اختیارات استانها تأکید و انگیزه جدی برای این موضوع دارد تا مسائل در همان سطح استانی، با سرعت و شناخت دقیقتری حلوفصل شود.
وی همچنین با اشاره به تجربه اجرای دیپلماسی استانی اظهار داشت: «بسیاری از مسائل بین ایران و کشورهای همسایه، بهویژه در مناطق مرزی، میتواند در سطح استانها بسیار آسانتر و سریعتر از سطح پایتختها حل شود. اگر مشکلی مرزی بین خراسانر ضوی و افغانستان وجود داشته باشد، حل آن در همان منطقه و بین مقامات محلی بسیار راحتتر از آن است که موضوع به کابل و تهران گزارش شود و درگیر فرآیند مذاکرات بین دو پایتخت شویم.»
* همسایگان مهمترین ظرفیتهای اقتصادی ایران در شرایط تحریم
عراقچی با اشاره به ظرفیت خراسان رضوی در تعامل با کشورهای افغانستان، ترکمنستان و پاکستان اظهار داشت: استان خراسان رضوی از اختیارات لازم برای توسعه روابط تجاری و رفتوآمد با کشورهای همسایه برخوردار است و در این مسیر، هماهنگی با نمایندگی وزارت امور خارجه در استان میتواند به تسهیل امور کمک کند.
وی گفت: وظیفه نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسانرضوی، تسهیل ارتباطات استان با کشورهای همسایه است و این ظرفیت باید بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، تجاری و گردشگری استان قرار گیرد.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه کشورهای همسایه از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی ایران در شرایط تحریم محسوب میشوند، گفت: «همسایگان ما بزرگترین فرصت اکنون در سیاست خارجی و همکاریهای اقتصادی ما هستند.»
* در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی نداریم
رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت بین ایران و افغانستان گفت: «وزارت امور خارجه در زمینه صدور روادید برای اتباع افغانستان مانعی ندارد و آماده است فرآیند صدور روادید برای متقاضیان واقعی، بهویژه گردشگران سلامت، تسهیل شود. برای متقاضیان گردشگری سلامت باید سامانهها و فرآیندهای مشخصی طراحی شود تا افراد واجد شرایط بتوانند با سهولت بیشتری وارد کشور شوند و وزارت امور خارجه نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.»
عراقچی در ادامه با اشاره به جایگاه مشهد و خراسانرضوی در گردشگری کشور اظهار داشت: استان خراسانرضوی، جور گردشگری کشور را هم میکشد، زیارت حرم امام رضا (ع) بهتنهایی با سه تا چهار میلیون زائر، سهم بسیار بزرگی در گردشگری کشور دارد.
* آمادگی وزارت خارجه برای عرضه صنایع دستی در خارج از کشور
وزیر امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه آمادگی دارد در زمینه توسعه نمایشگاهها، فروشگاهها، معرفی ظرفیتهای گردشگری و عرضه صنایعدستی ایران در خارج از کشور با بخش خصوصی همکاری کند. همه نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور موظفاند در چارچوب مأموریتهای خود برای تقویت اقتصاد کشور، جذب منابع، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال تلاش کنند.
عراقچی با اشاره به ظرفیت صنایعدستی کشور، بر ضرورت توسعه بازار مصرف این محصولات تاکید کرد و گفت: «صنایعدستی نباید به کالایی برای هدیه دادن محدود شود، بلکه باید جایگاه خود را در سبد مصرفی جامعه و در محیطهای رسمی، اقامتی و دیپلماتیک نیز پیدا کند. صنایعدستی را از یک کالای فقط کادویی خارج کنیم و به کالای مصرفی هم تبدیل کنیم.»
وزیر خارجه در پایان گفت: وزارت امور خارجه آمادگی دارد ظرفیت دیپلماسی کشور را بیش از گذشته در خدمت توسعه اقتصادی، گردشگری، صنایعدستی و تقویت پیوندهای ایران با کشورهای همسایه قرار دهد.