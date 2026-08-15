تراستیها چگونه از برخورد قضایی میگریزند؟
با تشکیل ۵۹ پرونده قضایی برای تراستیها، پرده تازهای از اختلاف میان این واسطههای نفتی کنار رفته است؛ تراستیها حالا در شِبهرسانهها به افشای عملکرد یکدیگر روی آوردهاند و هرکدام تلاش میکنند با رو کردن پرونده رقیب، خود را از دایره تخلفات خارج کنند.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تراستیهای نفتی در روزهای اخیر بهصورت جداگانه در شِبهرسانههای داخلی فعال شدهاند.
اقدامات رسانهای تراستیها پس از آن آغاز شد که رئیس سازمان بازرسی، ذبیحالله خدائیان از عزم دستگاه قضا برای برخورد با تراستیهای متخلف خبر داد و گفت که «۵۹ پرونده قضایی در ارتباط با تراستیها تشکیل شده است».
مدل فعالیت تراستیها در فضای رسانه به این شکل است که هر تراستی، ابتدا نام خود را از فهرست متخلفین حذف کرده و اطلاعات مربوط به دیگر تراستیها را در چهارچوب تخلف اقتصادی در یک کانال رسانهای منتشر میکند. در سمت دیگر یک تراستی دیگر اینبار همین مسیر را میرود.
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