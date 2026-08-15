مس شهر بابک به دلیل استفاده استقلال از یاسر آسانی در ترکیب به دنبال پیروزی ۳ بر صفر با رأی انضباطی است که محور شکایت آنها فسخ قرارداد آسانی، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال و احتمال استفاده از بازیکن غیرمجاز است.

برد ۴ بر صفر و آسان استقلال مقابل مس شهر بابک حالا با یک ابهام حقوقی جدی مواجه شده است؛ مسی‌ها معتقدند یاسر آسانی پس از فسخ قرارداد و در شرایط بسته بودن پنجره استقلال، حق حضور در این مسابقه را نداشته و به همین دلیل با طرح شکایت، خواهان ثبت نتیجه ۳ بر صفر به سود خود شده‌اند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استفاده استقلال از یاسر آسانی در هفته نخست لیگ برتر بیست‌وششم، حالا به یکی از نخستین پرونده‌های حقوقی فصل جدید فوتبال ایران تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که یک سوی آن باشگاه مس شهر بابک ایستاده و مدعی استفاده استقلال از بازیکن غیرمجاز است. هرچند مدیران استقلال تأکید دارند که استفاده از آسانی مانعی نداشته، با این حال، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست؛ اگر قرارداد آسانی با استقلال پیش از شروع فصل جدید فسخ شده باشد، آیا حضور دوباره او در این تیم در زمان بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات، به منزله ثبت یک قرارداد جدید و غیرقابل استفاده بودن او نبوده است؟

آسانی؛ بازیکنی که قراردادش را فسخ کرد

یاسر آسانی که فصل گذشته یکی از مهره‌های تأثیرگذار استقلال بود، پیش از آغاز فصل جدید با این باشگاه دچار اختلاف شد و در ادامه قراردادش را فسخ کرد. پس از مدتی، این بازیکن بار دیگر به تمرینات استقلال برگشت و برای ادامه همکاری با این باشگاه به توافق رسید. اما همین نقطه، محل اصلی اختلاف حقوقی است؛ چرا که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته است و اگر رابطه قراردادی قبلی میان دو طرف به طور قانونی پایان یافته باشد، بازگشت آسانی به معنای ایجاد یک رابطه قراردادی جدید تلقی خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند ثبت قرارداد او و در ادامه، حضورش در مسابقات رسمی را با ابهام مواجه کند.

در هفته‌های اخیر حتی درباره اصل فسخ قرارداد نیز روایت‌های متفاوتی از سوی مدیران استقلال مطرح شد. برخی مدیران باشگاه تلاش کردند این موضوع را به گونه‌ای توضیح دهند که گویی فسخ آسانی نهایی نشده است؛ در حالی که مجتبی فریدونی، عضو سابق هیئت‌مدیره استقلال، صراحتاً اعلام کرده بود «رابطه قراردادی این بازیکن با باشگاه خاتمه یافته و با توجه به بسته بودن پنجره، بازگشت او با مشکل قانونی مواجه است.»

سیدمجتبی طباطبایی، معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال، نیز درباره همین اختلاف دیدگاه، نظر فریدونی را از منظر حقوقی منطبق‌تر با اصول حقوق بین‌المللی فوتبال دانسته بود. او با اشاره به دو دیدگاه متفاوت درباره وضعیت آسانی، توضیح داد: «هوشنگ نصیرزاده معتقد است، چون باشگاه فسخ را نپذیرفته، قرارداد همچنان پابرجاست؛ در حالی که فریدونی پایان رابطه قراردادی را محقق‌شده می‌داند.» طباطبایی در نهایت گفت: «دیدگاه فریدونی با اصول حقوقی حاکم بر فوتبال بین‌المللی سازگارتر است.» معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال همچنین با استناد به ماده ۳۳۷ قانون تعهدات سوئیس و آرای دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، تأکید کرد: «فسخ، اعلام اراده یک‌جانبه است و با وصول به طرف مقابل اثر می‌کند. به تعبیر حقوقی، فسخ عقد لازم با اراده یک‌جانبه صاحب حق انجام می‌شود و پذیرش طرف مقابل یا ثبت آن در مرجع دیگری، لزوماً شرط تحقق فسخ نیست.»

نامه‌ای که پرونده را جدی‌تر کرد

انتشار یک نامه با سربرگ که از سوی ایجنت یاسر آسانی برای باشگاه ایمل شده، ابعاد تازه‌ای به پرونده داده است. این نامه در پی اختلافات مالی میان بازیکن و باشگاه استقلال ارسال شده و در سربرگ آن صراحتاً عبارت «اطلاعیه فسخ بازیکن به علت بدهی‌های معوق» درج شده است. در بخش مورد استناد این نامه نیز اعلام شده که آسانی با استناد به بند ۱۴ مقررات نقل‌وانتقالات فیفا قرارداد خود با استقلال را فسخ می‌کند.

با این حال، باشگاه استقلال معتقد است این نامه مانعی برای حضور آسانی ایجاد نکرده است. استدلال مدیران استقلال این است که فسخ در سامانه فیفا ثبت نشده و باشگاه نیز درباره وضعیت این بازیکن استعلام گرفته و مشکلی برای استفاده از او وجود نداشته است. از سوی دیگر، مخالفان این استدلال می‌گویند مسئله اصلی، ثبت یا عدم ثبت فسخ در سامانه نیست؛ بلکه باید ابتدا مشخص شود آیا رابطه قراردادی قبلی اساساً پایان یافته یا خیر. اگر فسخ معتبر تلقی شود، بازگشت آسانی در زمان بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات می‌تواند به معنای انعقاد قرارداد جدید باشد.

کارت بازی صادر شده؛ اما آیا کارت پایان ماجراست؟

در شرایط فعلی، کارت بازی یاسر آسانی صادر شده و این بازیکن از نظر ثبت کارت، مشکلی برای همراهی استقلال ندارد. اما صدور کارت بازی لزوماً به معنای پایان یافتن تمام اختلافات حقوقی نیست؛ چرا که اکنون موضوع اعتبار رابطه قراردادی، نحوه بازگشت بازیکن پس از فسخ، بسته بودن پنجره استقلال و استحقاق او برای حضور در مسابقه در حال بررسی است. به همین دلیل، تعیین تکلیف این پرونده در نهایت به اسناد و تفسیر مراجع انضباطی فوتبال بستگی خواهد داشت.

استقلال: حق تیم‌های مقابل است که شکایت کنند

پس از دیدار استقلال و مس شهر بابک، سعید فتاحی، رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، درباره وضعیت آسانی گفت فیفا هنوز به نامه دوم باشگاه درباره پنجره نقل‌وانتقالاتی پاسخ نداده است؛ هرچند او تأکید کرد که به اعتقادش نیازی به چنین استعلامی وجود ندارد. فتاحی با اشاره به سابقه مشابه استقلال در پرونده بازیکنانی مانند ژستد و یامگا در زمان سرمربیگری فرهاد مجیدی که آبی‌ها تبرئه شدند، گفت:«آسانی بازیکن استقلال بوده؛ شرایط فسخ معلوم است و حق تیم‌های مقابل است که شکایت کنند.» بنابراین خود باشگاه استقلال نیز اصل امکان اعتراض و شکایت تیم‌های مقابل را منتفی نمی‌داند؛ موضوعی که اکنون با شکایت رسمی مس شهر بابک وارد مرحله جدی‌تری شده است.

مس شهر بابک: شکایت کردیم و دنبال رأی ۳-۰ هستیم

مجتبی اسماعیلی، مدیرعامل باشگاه مس شهر بابک، درباره این پرونده اعلام کرد که باشگاه بلافاصله پس از مسابقه شکایت خود را به ناظر بازی ارائه کرده و وکیل باشگاه نیز پیگیر پرونده است. او گفت: «مستندات جمع‌آوری شده و پرونده در مراجع قضایی پیگیری می‌شود.» اسماعیلی همچنین با اشاره به اطلاعاتی که باشگاه مس دریافت کرده، گفت آسانی قراردادش را فسخ کرده و نامه فسخ او نیز ارائه شده است؛ به همین دلیل شکایت مس بر همین مبنا تنظیم شده است.

در واقع، مس شهر بابک مدعی است بازیکنی که قراردادش با استقلال فسخ شده، در شرایط بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات نباید برای این تیم به میدان می‌رفته و در نتیجه حضور او در ترکیب استقلال، استفاده از بازیکن غیرمجاز محسوب می‌شود.

سابقه‌ای که استقلال را نگران می‌کند

این نخستین بار نیست که استفاده از بازیکن غیرمجاز در فوتبال ایران به تغییر نتیجه مسابقه منجر می‌شود. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در پرونده مربوط به حضور سینا خادم‌پور برای ملوان، رأی کمیته انضباطی را تأیید کرده بود؛ حکمی که بر اساس آن ملوان در دو مسابقه مقابل استقلال و تراکتور به دلیل استفاده از بازیکن غیرمجاز، ۳ بر صفر بازنده اعلام شد و جریمه نقدی نیز برای این باشگاه در نظر گرفته شد.

البته ماهیت پرونده خادم‌پور با آسانی یکسان نیست؛ پرونده خادم‌پور به موضوع خدمت سربازی مربوط بود، اما وجه مشترک هر دو پرونده در یک نقطه قرار دارد؛ ادعای استفاده از بازیکنی که از نظر مقررات واجد شرایط حضور در مسابقه نبوده است. همین سابقه باعث شده شکایت مس شهر بابک صرفاً یک اعتراض معمول پس از مسابقه تلقی نشود.

اگر ادعای مس شهر بابک درباره فسخ معتبر قرارداد آسانی و ممنوعیت انعقاد قرارداد جدید در زمان بسته بودن پنجره استقلال تأیید شود، این باشگاه خواهان تغییر نتیجه مسابقه به ۳ بر صفر خواهد بود؛ اما اگر استقلال بتواند ثابت کند رابطه قراردادی آسانی همچنان برقرار بوده یا استفاده از او از منظر مقررات ثبت بازیکنان مجاز بوده است، نتیجه مسابقه پابرجا خواهد ماند.

در نتیجه، فعلاً نمی‌توان از بازنده شدن ۳ بر صفر استقلال سخن گفت؛ اما نمی‌توان اهمیت حقوقی پرونده را نیز نادیده گرفت. پاسخ این پرونده می‌تواند نه فقط سرنوشت نتیجه نخستین بازی استقلال در لیگ بیست‌وششم، بلکه معیار برخورد با پرونده‌های مشابه در ادامه فصل را نیز مشخص کند. موضوعی که می‌تواند منجر به این شود که استقلال تا مشخص شدن وضعیت آسانی و رابطه قراردادی‌اش با این بازیکن، دست به عصاتر حرکت کند.