به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد:

رئیس محترم کمیته بین المللی صلیب سرخ

سرکار خانم مریانا اسپولیاریک

با تقدیم احترام به اطلاع می‌رساند: درپی شروع حملات ناجوانمردانه ارتش تروریستی ایالت متحده آمریکا و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران در ۹ اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۴شمسی/ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ میلادی) و ازمبداء پایگاه‌های هوایی مستقر در کشور‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، نیروی هوایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل دفاع از تمامیت ارضی کشور، مبادرت به پاسخگویی نمود، در همین راستا دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴ (۲ مارس ۲۰۲۶) جهت انجام ماموریت رزمی به‌سوی پایگاه نظامی دشمن مستقر در کشور قطر عزیمت نمود که علی‌رغم موفقیت اولیه در انجام وظایف، متأسفانه به‌هنگام بازگشت، به‌علت اصابت پدافند دشمن، خلبانان اجکت می‌نمایند.

یکی از چهار خلبان جنگنده‌های مذکور به درجه رفیع شهادت نائل گردید که پیکر مطهر این شهید عزیز (خلبان مجید کاظمی) تشییع و به خاک سپرده شده است.

برابر اطلاعات به‌دست آمده سه خلبان دیگر حادثه مورد اشاره، خلبانان (جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران به روشیان) به‌طور زنده توسط نیرو‌های قطری به اسارت گرفته شده‌اند که متأسفانه از آن تاریخ تا کنون دولت قطر با وجود سپری شدن ۶ ماه برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در خصوص ضرورت مراعات حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم این اسراء را نادیده گرفته و نقض نموده است و با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک و پیگیری‌های به‌عمل آمده، اجازه دیدار و مصاحبه و تماس اسراء با خانواده‌ها و مسئولان پیگیری کننده را نداده است که این امر در ذیل فصول مربوط به جنایات جنگی مورد توجه و رسیدگی است.

بر این اساس یادآور می‌شود: مواد ۷۰ و ۷۸ کنوانسیون سوم ژنو به صراحت اشعار می‌دارد:

- اسرا باید بتوانند اخبار اسارت خود را به خانواده‌های‌شان و بخش مرکزی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اطلاع دهند.

- اسرا حق دارند شکایات و درخواست‌های خود را به نمایندگان نیرو‌های حمایت کننده از جمله نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که از اردوگاه‌های آنان بازدید می‌نمایند، ارجاع دهند، یا خود به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود گفت‌و‌گو و مذاکره نمایند.

- اسرای جنگی که با استناد به نظر پزشک دارای بیماری شدید یا مجروحیت هستند، بایستی به طور مستقیم به کشور متبوع خود اعزام شوند.

کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح مراتب نگرانی شدید خود را از وضعیت خلبانان اسیر در قطر ابراز می‌دارد و از آن مقام عالی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست مؤکد دارد تا در راستای مأموریت‌های بشردوستانه و همکاری‌های دوجانبه، هرچه سریع‌تر با خلبانان ایرانی در قطر مصاحبه نموده و وضعیت سلامت این افراد را به جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده و شرایط را برای آزادی سریع این افراد مهیا نماید.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح

سرتیپ پاسدار سیّد محمّد باقرزاده