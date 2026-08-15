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سردار باقرزاده: ۳ خلبان ایرانی توسط قطر به اسارت درآمده‌اند

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار مصاحبه فوری با سه خلبان ایرانی اسیر در قطر و اطلاع‌رسانی از وضعیت سلامت آنان شد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۵۱
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14252 بازدید
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۸

سردار باقرزاده پیگیر وضعیت خلبانان اسیر ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد:

رئیس محترم کمیته بین المللی صلیب سرخ

سرکار خانم مریانا اسپولیاریک

با تقدیم احترام به اطلاع می‌رساند: درپی شروع حملات ناجوانمردانه ارتش تروریستی ایالت متحده آمریکا و رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمان ایران در ۹ اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۴شمسی/ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ میلادی) و ازمبداء پایگاه‌های هوایی مستقر در کشور‌های عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، نیروی هوایی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل دفاع از تمامیت ارضی کشور، مبادرت به پاسخگویی نمود، در همین راستا دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴ (۲ مارس ۲۰۲۶) جهت انجام ماموریت رزمی به‌سوی پایگاه نظامی دشمن مستقر در کشور قطر عزیمت نمود که علی‌رغم موفقیت اولیه در انجام وظایف، متأسفانه به‌هنگام بازگشت، به‌علت اصابت پدافند دشمن، خلبانان اجکت می‌نمایند.

یکی از چهار خلبان جنگنده‌های مذکور به درجه رفیع شهادت نائل گردید که پیکر مطهر این شهید عزیز (خلبان مجید کاظمی) تشییع و به خاک سپرده شده است.

برابر اطلاعات به‌دست آمده سه خلبان دیگر حادثه مورد اشاره، خلبانان (جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران به روشیان) به‌طور زنده توسط نیرو‌های قطری به اسارت گرفته شده‌اند که متأسفانه از آن تاریخ تا کنون دولت قطر با وجود سپری شدن ۶ ماه برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در خصوص ضرورت مراعات حقوق اسرای جنگی، حقوق مسلم این اسراء را نادیده گرفته و نقض نموده است و با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک و پیگیری‌های به‌عمل آمده، اجازه دیدار و مصاحبه و تماس اسراء با خانواده‌ها و مسئولان پیگیری کننده را نداده است که این امر در ذیل فصول مربوط به جنایات جنگی مورد توجه و رسیدگی است.

بر این اساس یادآور می‌شود: مواد ۷۰ و ۷۸ کنوانسیون سوم ژنو به صراحت اشعار می‌دارد:

- اسرا باید بتوانند اخبار اسارت خود را به خانواده‌های‌شان و بخش مرکزی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اطلاع دهند.

- اسرا حق دارند شکایات و درخواست‌های خود را به نمایندگان نیرو‌های حمایت کننده از جمله نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که از اردوگاه‌های آنان بازدید می‌نمایند، ارجاع دهند، یا خود به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود گفت‌و‌گو و مذاکره نمایند.

- اسرای جنگی که با استناد به نظر پزشک دارای بیماری شدید یا مجروحیت هستند، بایستی به طور مستقیم به کشور متبوع خود اعزام شوند.

کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح مراتب نگرانی شدید خود را از وضعیت خلبانان اسیر در قطر ابراز می‌دارد و از آن مقام عالی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درخواست مؤکد دارد تا در راستای مأموریت‌های بشردوستانه و همکاری‌های دوجانبه، هرچه سریع‌تر با خلبانان ایرانی در قطر مصاحبه نموده و وضعیت سلامت این افراد را به جمهوری اسلامی ایران اطلاع داده و شرایط را برای آزادی سریع این افراد مهیا نماید.

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیرو‌های مسلح

سرتیپ پاسدار سیّد محمّد باقرزاده

سردار باقرزاده پیگیر وضعیت خلبانان اسیر ایرانی

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برچسب ها
سردار باقرزاده ستاد کل نیروهای مسلح صلیب سرخ خلبانان اسیر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۲۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
98
پاسخ
چرا انقدر دیر؟
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
20
65
پاسخ
50نفر نظامی کشور متخلف را اسیر بگیرید تا مبادله مقدور شود. اینجور که حتی پول ما را آزاد نکردند چه برسد به خلبانان ارزشمندمان را
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
34
65
پاسخ
اگر مطمین هستبم در قطر هستند باید با یک ضرب العجل آنها را آزاد کرد یا خاک قطر را به توبره کشید دوره یک بام و دو هوا گذشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
36
56
پاسخ
۴ تا کماندو بفرستید یه شیخ کله گنده قطری به اسارت بگیردند بعدا مبادله کنید و تمام این ها زبان زور می فهمند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
20
44
پاسخ
اینقدر موشک بزنید تو حلقشون تا اسرای ما را عزتمندانه به کشورمان بازگردانند
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
21
41
پاسخ
4 تا مکان مهم قطر رو بزنید خودشون دو دستی هر سه عزیز رو می‌فرستن وطن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
20
44
پاسخ
وقتشه ارتش خودی نشون بده و بره اینها رو آزاد کنه
khosh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
5
پاسخ
وقتشه سپاه اسم قطره رو از خلیج همیشگی فارس پاک کنه قطری ها یادشون رفته فرزندان ایران بودن که در زمان تحریم عربستان اجازه استفاده از آسمون ایران رو دادن حالا اینجوری تلافی میکنن
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