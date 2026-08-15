طالبان: افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست

طالبان در واکنش به نگرانی‌های سازمان پیمان امنیت جمعی، ادعاهای تهدید امنیتی از خاک افغانستان را رد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی ابراز نگرانی سازمان مقامات پیمان امنیت جمعی درباره حضور گروه‌های مسلح در شمال افغانستان، معاون سخنگوی طالبان ادعا‌های مطرح شده درباره تهدید‌های امنیتی از این کشور را بی‌اساس خواند.

«حمدالله فطرت»، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، امنیت سراسری در این کشور تأمین شده است.

وی افزود: ما این ادعا‌ها را بی‌اساس می‌دانیم که از افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشور‌ها باشد. افغانستان برای هیچ کشوری خطر نیست. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، امنیت سراسری در کشور تأمین شده و تمامی نیرو‌های امنیتی و دفاعی زیر یک چتر واحد فعالیت می‌کنند. همچنین به هیچ فرد یا گروهی اجازه داده نمی‌شود از خاک افغانستان علیه کشور‌های دیگر استفاده کند یا فعالیت‌های مسلحانه انجام دهد.

این اظهارات در واکنش به سخنان «ویکتور واسیلیف»، رئیس دوره‌ای شورای دائمی سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شده است. وی اعلام کرده بود حضور و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی و افراطی در امتداد مرز‌های شمالی افغانستان مهمترین نگرانی امنیتی کشور‌های عضو این سازمان در آسیای مرکزی است.

واسیلیف همچنین با اشاره به تیراندازی‌ها از خاک افغانستان به سوی تاجیکستان، گفته بود سازمان پیمان امنیت جمعی قصد دارد همکاری‌ها و اقدامات مشترک خود را برای مقابله با تهدید‌های مرزی و خنثی‌سازی فعالیت گروه‌های افراطی و شبه‌نظامی مستقر در نزدیکی مرز‌های شمالی افغانستان گسترش دهد.