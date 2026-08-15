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طالبان: افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست

طالبان در واکنش به نگرانی‌های سازمان پیمان امنیت جمعی، ادعاهای تهدید امنیتی از خاک افغانستان را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۸۳۷
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2224 بازدید
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۷
طالبان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی ابراز نگرانی سازمان مقامات پیمان امنیت جمعی درباره حضور گروه‌های مسلح در شمال افغانستان، معاون سخنگوی طالبان ادعا‌های مطرح شده درباره تهدید‌های امنیتی از این کشور را بی‌اساس خواند.

«حمدالله فطرت»، معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، امنیت سراسری در این کشور تأمین شده است.

وی افزود: ما این ادعا‌ها را بی‌اساس می‌دانیم که از افغانستان تهدیدی متوجه دیگر کشور‌ها باشد. افغانستان برای هیچ کشوری خطر نیست. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، امنیت سراسری در کشور تأمین شده و تمامی نیرو‌های امنیتی و دفاعی زیر یک چتر واحد فعالیت می‌کنند. همچنین به هیچ فرد یا گروهی اجازه داده نمی‌شود از خاک افغانستان علیه کشور‌های دیگر استفاده کند یا فعالیت‌های مسلحانه انجام دهد.

این اظهارات در واکنش به سخنان «ویکتور واسیلیف»، رئیس دوره‌ای شورای دائمی سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شده است. وی اعلام کرده بود حضور و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی و افراطی در امتداد مرز‌های شمالی افغانستان مهمترین نگرانی امنیتی کشور‌های عضو این سازمان در آسیای مرکزی است.

واسیلیف همچنین با اشاره به تیراندازی‌ها از خاک افغانستان به سوی تاجیکستان، گفته بود سازمان پیمان امنیت جمعی قصد دارد همکاری‌ها و اقدامات مشترک خود را برای مقابله با تهدید‌های مرزی و خنثی‌سازی فعالیت گروه‌های افراطی و شبه‌نظامی مستقر در نزدیکی مرز‌های شمالی افغانستان گسترش دهد.

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طالبان پیمان امنیت جمعی افغانستان تهدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
1
9
پاسخ
راست می گی چون همه ی این بیچاره ها را به زور به کشورهای همسایه کوچاندید و حالا خودتان بر خودتان حکومت می کنید چی بهتر از این
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
کدوم کشورهای همسایه ؟ کله شون آوار شدن سر ما ایرانیها . کشورمون علنا شده افغانستان دوم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
من یک مهاجر مجاز هستم .چرا درسال جدید هیچ بانکی به مهاجرین کارت بانکی نمی دهد؟
اگر مجازند یا در کمپ ببرید و مصارفشان را بدهید یا کارت بانکی برای خرید نان .
من از دوست ایرانیم کارت قرض گرفتم .
لدو میلیون نفر معطل کارت بانکیند.!!!
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
2
پاسخ
بله افغانستان تهدید نیست ولی تفاوت طالبان و القاعده و داعش چیه توی روش حکومت داری سوال این هست
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
1
پاسخ
ظاهرا ایشون مشکلات متعددی که هموطنان خودشان برای ما ایجاد کرده اند را تهدید نمیدانند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
0
پاسخ
افغانها اومدن ایران.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
0
2
پاسخ
منظورش اینه که بذارید هر بلایی سر ملت افغانستان می‌یاریم بیاریم. حرامزاده‌ها!
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