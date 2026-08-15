حملات هوایی شدید اسرائیل به دیرالزهرانی

منابع لبنانی امروز شنبه از دو حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به شهرک دیرالزهرانی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گزارش‌های اولیه نشان می دهد که در این حمله چندین منازل مسکونی هدف حمله قرار گرفته است.

رسانه های لبنانی تصاویری از این حمله را منتشر کردند که نشان از خسارت گسترده به منازل مسکونی در این مناطق دارد.در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک انصار در جنوب لبنان، 7 شهروند لبنانی از جمله سه کودک و دو زن به شهادت رسیدند.

رسانه‌های لبنانی صبح امروز گزارش دادند که رژیم صهیونیستی شهرک «النبطیة الفوقا» در جنوب لبنان را هدف حمله توپخانه ای خود قرار داده است. منابع رسانه‌ای همچنین از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به حومه ارتفاعات «دوحه کفرمان» در جنوب لبنان خبر دادند.

پایگاه خبری العهد لبنان گزارش داد: جنوب لبنان شاهد تحولات میدانی متمادی از جمله انفجارها و بمباران‌های متداوم «اسرائیل» بوده است.

این گزارش می افزاید: ارتش اشغالگر صهیونیستی از بازگشت آوارگان شهرک‌های جنوب لبنان به خانه‌هایشان ممانعت کرده و اقدام به تخریب و تسطیح آن‌ها کرده است. بر اساس این گزارش، حملات تخریب، انفجار و ویرانی در عمق شهرک‌های جنوب لبنان همچنان ادامه دارد.

