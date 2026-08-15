صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

وعده صعود ۱۰۰ پله‌ای به سقوط ۴۵ پله‌ای منجر شد/ رئیس دانشگاه تهران این بار وعده سه‌ساله داد

چرا دانشگاه تهران با این که قرار بود حداقل یکصد پله بهبود جایگاه داشته باشد، با افت جایگاه جهانی مواجه شده است؟
کد خبر: ۱۳۸۹۸۱۶
| |
5798 بازدید
|
۲۷
دانشگاه تهران
دانشگاه تهران همچنان در تازه‌ترین رتبه‌بندی جهانی QS در صدر دانشگاه‌های ایران قرار دارد، اما «اول بودن در ایران» نمی‌تواند افت جایگاه آن در رقابت جهانی را پنهان کند. بر اساس گزارش منتشرشده درباره رتبه‌بندی QS، دانشگاه تهران در سال ۲۰۲۵ در رتبه ۳۲۲ جهان قرار داشت و در رتبه‌بندی ۲۰۲۷ به جایگاه ۳۶۷ سقوط کرده است؛ یعنی ۴۵ پله عقب‌نشینی. این افت تقریبا برای همه دانشگاههای کشور رخ داده است.
 
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران در حالی از برنامه سه‌ساله برای بازگرداندن این دانشگاه به جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر جهان سخن می‌گوید که دانشگاه تهران در تازه‌ترین رتبه‌بندی QS، از رتبه ۳۲۲ به ۳۶۷ سقوط کرده است؛ افتی ۴۵ پله‌ای که حالا رئیس دانشگاه بخش مهمی از دلایل آن را به محدودیت‌های مالی، تحریم‌ها، کاهش ارتباطات بین‌المللی و جنگ نسبت می‌دهد. اما پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: سهم مدیریت دانشگاه، سیاست‌های علمی، وضعیت اعضای هیئت علمی، کیفیت پژوهش و تصمیم‌های اجرایی در این عقب‌گرد چقدر بوده است؟
 
از وعده بهبود تا افت جایگاه
این اتفاق از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، پیش‌تر نه‌تنها از وضعیت موجود ابراز نگرانی کرده بود، بلکه از هدف‌گذاری برای ارتقای جدی جایگاه دانشگاه سخن گفته بود. او سال گذشته اعلام کرده بود که دانشگاه تهران با توجه به اینکه در گذشته رتبه‌های زیر زیر ۳۰۰ را تجربه کرده، لذا ارتقا حداقل صد پله ای این جایگاه در دستور کار فوری دانشگاه است.

اکنون اما فاصله دانشگاه تهران با آن هدف نه‌تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر شده است.
 
هدف جدید برای سه سال آینده
اظهارات تازه رئیس دانشگاه تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار «تابناک» درباره چرایی افت رتبه، در واقع تصویری از عقب‌نشینی از یک هدف بلندپروازانه‌تر ارائه می‌کند.
 
امید در پاسخ به این پرسش، ضمن پذیرش افت جایگاه دانشگاه، گفت کاهش رتبه دانشگاه تهران و خروج دانشگاه‌ها از جمع دانشگاه‌های برتر جهان روندی است که از چند سال قبل آغاز شده و عوامل متعددی در آن دخیل بوده‌اند.
 
او بخشی از مشکلات را به پیش از جنگ نسبت داد و از مشکلات مالی و محدودیت‌های دانشگاه‌ها سخن گفت. به گفته رئیس دانشگاه تهران، پیش از این سالانه نزدیک به ۱۰۰ استاد دانشگاه تهران در فرصت‌های مطالعاتی شرکت می‌کردند و بیش از ۳۰۰ نفر نیز در کنگره‌های علمی حضور داشتند، اما این تعداد اکنون به کمتر از ۱۰ نفر در فرصت‌های مطالعاتی رسیده و حضور در کنگره‌ها نیز بسیار محدود شده است.
 
رئیس دانشگاه تهران همچنین هزینه بالای این فعالیت‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را از عوامل مؤثر بر وضعیت دانشگاه دانست و گفت مجموعه این عوامل باعث شده شرایط دانشگاه‌های کشور دشوارتر شود.
 
این توضیحات البته بخشی از واقعیت را بیان می‌کند؛ اما مسئله اینجاست که آیا تمام واقعیت همین است؟
 
جنگ و تحریم؛ پاسخ کافی نیست
بدون تردید، تحریم، محدودیت دسترسی به منابع علمی، کاهش ارتباطات بین‌المللی و هزینه بالای اعزام استادان می‌تواند بر عملکرد بین‌المللی یک دانشگاه اثر بگذارد. خود رئیس دانشگاه تهران نیز پیش‌تر از اثر تحریم‌ها، محدودیت حضور استادان در کنگره‌های بین‌المللی و مشکلات مالی بر جایگاه دانشگاه سخن گفته بود.
 
اما وقتی صحبت از افت رتبه یک دانشگاه بزرگ و تاریخی کشور است، انتظار می‌رود پاسخ مدیران دانشگاه صرفاً به عوامل بیرونی محدود نشود. سؤال روشن این است: سهم تصمیم‌های مدیریتی و سیاست‌های علمی داخل دانشگاه در این افت چقدر است؟
تعداد بازدید : 110
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
در اظهارات رئیس دانشگاه تهران، دست‌کم در پاسخ اخیر، توضیح روشنی درباره کیفیت و میزان تولیدات علمی، روند جذب و خروج استادان، کیفیت اعضای هیئت علمی جدید، میزان موفقیت دانشگاه در نگهداشت نخبگان، کیفیت مقالات و استنادات، همکاری‌های پژوهشی بین‌المللی، وضعیت پژوهش‌های مشترک، سهم دانشگاه از پروژه‌های بین‌المللی و عملکرد مدیریتی دانشکده‌ها ارائه نشد یا حداقل به محدودیت های مالی مرتبط دانسته شده است. این خلأ در توضیحات اهمیت دارد؛ زیرا اگر قرار باشد تمام افت جایگاه دانشگاه به جنگ، تحریم و کمبود منابع نسبت داده شود، اساساً چه بخشی از مسئولیت باید متوجه مدیریت دانشگاه باشد؟
 
دانشگاه تهران فقط با خوابگاه و ساختمان جدید ارتقا پیدا نمی‌کند
نکته قابل تأمل دیگر در اظهارات رئیس دانشگاه تهران، تأکید قابل توجه بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، خوابگاه‌ها و ساخت مجتمع‌های جدید است.
 
البته تأمین خوابگاه مناسب و توسعه زیرساخت‌های رفاهی از الزامات یک دانشگاه بزرگ است؛ اما دانشگاهی که مدعی رقابت با صدها دانشگاه برتر جهان است، نمی‌تواند مسئله ارتقای جایگاه علمی خود را صرفاً با توسعه ساختمان‌ها، خوابگاه‌ها و پردیس‌ها حل کند.
 
دانشگاه‌های پیشرو جهان، علاوه بر زیرساخت فیزیکی، سرمایه‌گذاری سنگینی روی استادان برجسته، پژوهش‌های مرزشکن، آزمایشگاه‌های پیشرفته، همکاری‌های بین‌المللی، هوش مصنوعی، آموزش‌های نوین، دوره‌های آنلاین باکیفیت، جذب استعدادهای بین‌المللی و تبدیل پژوهش به فناوری و ثروت انجام می‌دهند.
 
بنابراین پرسش این است که در برنامه سه‌ساله دانشگاه تهران برای بازگشت به جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر، سهم هر یک از این مؤلفه‌ها دقیقاً چقدر است و شاخص سنجش موفقیت آنها چیست؟
 
«سه سال دیگر»؛ برنامه واقعی یا خرید زمان؟
رئیس دانشگاه تهران اکنون می‌گوید برای سه سال، یعنی سال جاری و دو سال آینده، هدف‌گذاری شده تا جایگاه دانشگاه تهران به زیر ۳۰۰ دانشگاه جهان برسد و اگر روند تأمین منابع ادامه پیدا کند، این هدف قابل دستیابی است.
 
این هدف در ظاهر امیدوارکننده است، اما یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: اگر رتبه ۳۲۲ در سال گذشته مبنا بوده، رسیدن به رتبه زیر ۳۰۰ به معنای عبور از تنها چند ده پله است؛ اما پس از سقوط به رتبه ۳۶۷، دانشگاه باید ابتدا ۶۸ پله صعود کند تا تازه به مرز ۳۰۰ برسد. آیا با این شرایط می توان به این مهم، امیدوار بود؟
 
سهم ها را مشخص کنید
شاید مهم‌ترین بخش ماجرا نه رتبه ۳۶۷، بلکه نحوه مواجهه با این رتبه باشد. اگر دانشگاه تهران به دلیل جنگ و تحریم افت کرده، باید به‌صورت دقیق اعلام شود که چه مقدار از افت مربوط به این عوامل است. اگر مشکل اصلی کمبود منابع مالی است، باید مشخص شود چه میزان اعتبار برای جبران این عقب‌ماندگی نیاز است و چه مقدار از آن تأمین شده است. اگر مشکل، کاهش ارتباطات علمی بین‌المللی است، باید مشخص شود چه برنامه‌ای برای بازسازی این شبکه وجود دارد. اگر خروج استادان و مهاجرت نخبگان مؤثر است، باید درباره سیاست دانشگاه برای حفظ و جذب استادان برجسته توضیح داده شود. و اگر بخشی از مشکل به مدیریت داخلی دانشگاه مربوط است، انتظار می‌رود این بخش نیز صریح و بدون تعارف بیان شود.
 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد حسین امید دانشگاه تهران افت رتبه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها
ایران کنترل بر تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد؛ آمریکا در تداوم جنگی که با اسرائیل آغاز کرد، درمانده است
علی حاتمی؛ مردی که ایران را قاب گرفت/ راز جاودانگی سینمای حاتمی
ایرج خواجه‌امیری با آواز ایرانی چه کرد؟ / پهلوانی که «یک پرنده» بود
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گشت حجاب در دانشگاه تهران نخواهیم داشت
وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی‌جهانی
موضع رئیس جدید دانشگاه تهران درباره حضور ساداتی نژاد در بنیاد حامیان دانشگاه
از قتل روح‌الله تا مرگ کلاته؛ به ما تسلیت نگویید!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
44
پاسخ
پسر من دانشجوی دانشگاه تهرانه. جالبه که برای کار پژوهشی نیاز به خرید مواد اولیه دارند و دانشگاه از تامین بودجه ناتوان. با مواد ناخالص و چندبار استفاده شده که باعث میشه نتیجه دلخواه به دست نیاد ، چطور میشه پژوهش و مقاله قابل اعتنا در سطح بین المللی تولید کرد که توقع دارید رتبه دانشگاه بالا بره؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
من دانشجوی دکتری دانشگاه تهران هستم. مواد رو به زحمت گیر آوردم استاد که مدتهاس گذاشته رفته پی زندگی خودش گاه به گاه راهش بیفته میدون انقلاب میاد اتاقش یه استراحتی میکنه مثل خیلی های دیگه. اکثرا کارمندا با رانت و پارتی استخدام شدن کار نمی کنن کار بلد نیستن زبانشان درازه و دنبال ساعت 1 هستن فلنگو ببندن برن چطور میشه کار کرد.
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
مجلس در رأس همه امور است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
وضعیت امروز را باید در تصمیمات دیروز دید.
عاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
34
پاسخ
باسلام تا زمانی که روسای دانشگاه ها براساس سفارشات انتخاب می شوند ودر کنار ان عدم نظارت بر عملکرد واینکه دانشگاهها بجای علم اموزی مال اندوزی پیشه کردن نباید انتظاری بهتر از این داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
22
13
پاسخ
استادان مسن و بعضا کهنسال باید جای خودشان را به نخبه های جوان بدهند با علم روز و پر انرژی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
در دانشگاه اغلب استادهای کارآمد اساتید پیشکسوت هستند
تا حدی با صنعت و محیط ادارات تفاوت دارد که باید درنظر گرفت
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
مخالف هستم چون میخواهم نتیجه چه خواهد شد
ali
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اتفاقا استادهای قدیمی خیلی بهترن استادهای جدید در حد دانشگاه تهران اصلا نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
اتفاقاً اساتید با سابقه و با تجربهتلاش بیشتری در جهت اعتلای علمی و ارتقای دانشگاه دارند، اما متاسفانه چند سالی است که ورود افراد سهمیه ای و رانتی باعث عقب ماندگی دانشگاه ها شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
23
پاسخ
کمی هم ب شرکت سهامی دانشگاه آزاد اسلامی بپردازید که چه خبره ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
دانشگاه آزاد فقط پول و شهریه میخواد و بس . جدیدا هم مانند خودرو ، مدارک دانشگاه آزاد پیش فروش میشود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
2
22
پاسخ
با این شرایط کشور همین که هنوز اسم دانشگاهها در رتبه بندی ها هست خیلی عجیب است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
30
پاسخ
وقتی استاد دغدغه‌ی معیشت دارد، چه توقعی می‌توان از او داشت؟
پاسخ ها
علیپور
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
سلام همین شب عید در اوج جنگ دکتر امید حقوق هیات علمی را 120 درصد افزایش داد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
هنوز هم دغدغه معیشت دارید؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
6
21
پاسخ
اعضای هیئت علمی در سالهای اخیر بیشتر رانتی و سهمیه ای هستند.
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
4
33
پاسخ
در کشوری که دانشگاه‌هایش با کوچکترین بهانه تعطیل اعلام می شوند، اینترنت آن با هر بهانه ای قطع می شود، استادانش در حد یک کارمند برخی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها حقوق و مزایا ندارند و ...، پرداختن به نزول رتبه دانشگاه خود را به بیراهه زدن است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
10
19
پاسخ
دانشجو سر کلاس هر طرفی سر بر میگردونه افغانی می بینه . با خودش میگه اینجا دانشگاه تهرانه یا دانشگاه کابل . حالا هی در فکر صعود رتبه باش . آره هزار بار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
متاسفم با این دیدگاه مضحک که مثلا دانشجو هستی . اعتبار های جهان به بین المللی بودن اون هست وافغانها شهریه یورویی می پردازند باید متشکر باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
3
24
پاسخ
من دانشجوی دانشگاه تهران مقطع ارشد هستم
دانشجوها خیلی بی انگیزه شدند
اساتید جوانی که جذب شدند حتی در حد دانشگاه پیام نور هم نیستند.
وب گردی
پرشین هتل
4 ویدیو از وضعیت عجیب جاده‌های شمال
اقدام تحریک آمیز مزدک میرزایی علیه شهرها‌ی موشکی
جزئیات عملیات ناموفق ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای
لحظه فرار سربازان آمریکایی از ترس موشک‌های ایران
تصاویر حرکت نظامی معنی دار آمریکا؛ عقب نشینی یا عملیات فریب؟
عکس: زیارت مزار رهبر شهید انقلاب در سالروز شهادت امام رضا (ع)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان
تعابیر قابل تامل مقام فراجا درباره قتل حمیدرضا رجب‌زاده
شش ویدیو تکان دهنده یک خانواده‌ از خانه‌شان که بمباران شد
عکس: تصویر محله «فرمانیه» تهران حدود ۹۰ سال پیش
مسیر تازه دور زدن تنگه هرمز بین عربستان و عمان
به‌خاطر دلقک خواندن رضا پهلوی، تهدید به مرگ شدم!
تلفن ثابت داشته باشید و جریمه پرداخت کنید! / چرا باید بابت تلفنی که استفاده نمی‌کنیم، ۴۵ درصد بیشتر پول بدهیم؟ + جوابیه  (۱۳۷ نظر)
رسایی و نسخه جدید توهین؛ عذرخواهی از الاغ، اصرار بر توهین به مسئولان  (۱۰۴ نظر)
توافق دولت و مجلس برای تغییر وزیر رفاه/ گزینه‌های جانشینی میدری چه کسانی هستند؟  (۸۳ نظر)
مبالغی که مردم را شوکه کرد؛ جهش عجیب قبض آب از کجا آمد؟  (۷۵ نظر)
ببخشید خانم، سیگار اضافه دارید؟/ روایتی از عادی‌شدن مصرف دخانیات در میان زنان  (۷۲ نظر)
حمله شدید مجری صداوسیما به علی دایی  (۷۰ نظر)
دست‌ودلبازی ۲۸ هزار میلیارد تومانی «آیت» برای «کارکنان بانک سپه» / سهم بیش از ۱۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، فقط صف؟  (۶۳ نظر)
آغاز عرضه بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان  (۶۰ نظر)
سحر قریشی هم کشف حجاب کرد!  (۵۸ نظر)
آقایان پایداری! این خبر خوب را هم به مردم برسانید؛ چرا سلامت رهبری را نمی‌گویید؟ / کمی از تخریب دست بردارید  (۵۷ نظر)
سقوط آزاد در یک بانک خصوصی/ ۷۵ همت زیان انباشته، ۶۷ همت بدهی به بانک مرکزی و کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد/ سرمایه در مسیر آینده؟  (۵۰ نظر)
رضا رشیدپور: جلیلی اجازه نمی‌دهد کار کنم!  (۴۸ نظر)
اعتراض کسب‌وکارها به مالیات‌ستانی تورمی؛ وقتی سود واقعی در کار نیست  (۴۵ نظر)
آقای بازیگر در صداوسیما: متاسفانه رفسنجانی نفهمید  (۴۳ نظر)
برخی کالاها ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد گران شده‌اند / دولت می‌توانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005pYO
tabnak.ir/005pYO