قتل در کارگاه خیاطی محله مولوی

به دنبال قتل مرد جوان در محله مولوی تهران یک سناریوی جنایی، مقابل کارآگاهان قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ شب گذشته کشف جسد مرد افغانستانی در یک کارگاه خیاطی در محله مولوی تهران از سوی مأموران کلانتری ۱۱۶ مولوی به قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس ویژه قتل شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران، گزارش شد. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ همراه با بازپرس جنایی راهی محل حادثه شدند و در جریان بررسی‌های اولیه با جسد مرد افغانستانی در اتاقک نگهبانی کارگاه مواجه شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد این مرد بر اثر اصابت ضربات چاقو از ناحیه گردن و شکم به قتل رسیده است. تحقیقات میدانی نیز حکایت از آن داشت که مقتول از دوستان نگهبان و از کارگران کارگاه خیاطی بوده است.

در ادامه مشخص شد نگهبان کارگاه پس از وقوع جنایت از محل متواری شده و صبح، زمانی که سایر کارگران برای آغاز کار به کارگاه مراجعه کرده بودند، با جسد مواجه شده و موضوع را به پلیس اطلاع داده‌اند.

تحقیقات جنایی نشان داد نگهبان کارگاه، مقتول را به اتاقک نگهبانی دعوت کرده بود، اما پس از حضور او، میان این دو نفر به دلایل نامشخص درگیری شکل گرفته و در جریان این درگیری، نگهبان با چاقو به دوست خود حمله کرده و او را به قتل رسانده است.

پس از پایان بررسی‌های میدانی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم به قتل را شناسایی و در ادامه نسبت به دستگیری او اقدام کنند.

با دستور قضای شفیعی، جسد مقتول نیز برای انجام معاینات دقیق‌تر و تعیین علت تامه فوت به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات برای دستگیری عامل این جنایت همچنان ادامه دارد